Arrestan a hombre que abandonó a perro husky en una carretera. El canino encontró nueva familia

Captura de pantalla de KVIA.

El dueño de un perro husky que fue abandonado en una carretera en Texas en un video viral la semana pasada ha sido arrestado.

El viernes, la Policía del condado El Paso dijo que Luis Antonio Campos, de 68 años, fue arrestado por un cargo de crueldad con los animales animal, informó El Paso Times. Los funcionarios dijeron que esperan arrestar a otro sospechoso en el caso, informó el periódico.

El video publicado esta semana grabó a un pasajero en un Jeep mientras dejaba al perro al costado de la carretera en Horizon City, Texas, y alejándose mientras el animal seguía el vehículo.

Mientras la policía buscaba al sospechoso del abandono, el perro fue adoptado por una nueva familia que lo llamó Nanook en honor a la mascota de la película The Lost Boys, reportó el portal de noticias KVIA.

“Cuando vi el video y lo vi correr detrás del auto, me hizo sentir como si me rompiera el corazón”, dijo Maddie Clappsaddle, cuya familia adoptó a Nanook. “Pero ahora que está aquí y está corriendo y está feliz, me siento muy feliz y emocionada”, agregó.

Barbara Valencia, del Huckleberry Hound Rescue en El Paso, quien ayudó a rescatar al perro, declaró a KTSM que la organización rescata perros abandonados con regularidad.

“Vemos esto todos los días. La única razón por la que recibió tanta atención es porque alguien lo grabó en video, pero sucede todos los días “, dijo Valencia.