Niña de 4 años recibe vacuna contra el COVID en lugar de vacuna contra la influenza en Walgreens

Un farmacéutico de Maryland inyectó por error a Colette Olivier, de cuatro años, la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer/BioNTech en lugar de la vacuna contra la influenza.

La madre de Colette, Victoria Olivier, dijo que el error clínico de la farmacéutica fue un momento “sin precedentes” que temía pudiera tener graves consecuencias para su hija, según el Baltimore Sun.

“Todos estábamos aturdidos”, dijo Olivier al periódico. “Nadie sabía realmente qué hacer, por supuesto”.

Colette recibió la vacuna el 18 de septiembre y no ha experimentado ningún efecto secundario importante, reportó el Baltimore Sun.

Walgreens dijo que existen controles de seguridad y que “hemos revisado recientemente este proceso con nuestro personal de farmacia con el fin de prevenir una futura ocurrencia”, dijo el portavoz de Walgreens Phil Caruso a McClatchy News.

“La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad”, dijo Caruso. “Sucesos como este son extremadamente raros y nos tomamos este asunto muy en serio. Estamos en contacto con la familia del paciente y nos hemos disculpado”.

En la actualidad, las vacunas contra el COVID-19 solo están disponibles para niños de 12 años en adelante, junto con todos los adultos de Estados Unidos, según la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La vacuna de Pfizer aún no está aprobada para niños menores de 12 años, aunque la empresa dijo el martes que ha presentado una investigación a la FDA y que espera que las vacunas puedan estar listas en noviembre, según The Associated Press.

Moderna, por su parte, está probando su vacuna “en niños de edad escolar. Los resultados se esperan para finales de año”, informó AP.

La familia Olivier no tiene previsto presentar una queja formal ante los organismos reguladores de Maryland para que investiguen el incidente, informó WBFF.

Expertos médicos dijeron al Baltimore Sun que, aunque el error del farmacéutico fue aterrador, “no debería dictar cómo se sienten otras familias a la hora de buscar atención médica o vacunas para sus hijos”.

Los padres con hijos menores de 12 años están divididos en lo que se refiere a vacunar a sus hijos.

Una encuesta de Gallup publicada el martes reveló que el 55% de los padres con hijos menores de 12 años planea vacunarlos, y el 45% de los padres dijo que no lo hará.

Aun así, la American Association of Pediatric desaconseja actualmente que los profesionales médicos inyecten vacunas a niños menores de 12 años.

“La dosis puede ser diferente para edades más tempranas”, dijo el grupo en un comunicado de prensa. “La AAP recomienda no administrar la vacuna a niños menores de 12 [años] hasta que lo autorice la FDA”.