Si eres venezolano y piensas pedir asilo en EEUU, esto es lo que debes saber para calificar

La represión gubernamental en Venezuela, la persecución de opositores y el éxodo masivo de ciudadanos ahuyentados por la violencia y la miseria económica, han puesto una presión extrema al sistema de asilo en Estados Unidos.

Las solicitudes de asilo político de los venezolanos se han disparado drásticamente hasta alcanzar una cota histórica de 29,250 peticiones en el 2017, más del doble que el año anterior, de acuerdo con cifras gubernamentales. Los ciudadanos del país sudamericano, de hecho, fueron los que más solicitudes de asilo presentaron.

Para calificar como refugiado y solicitar asilo político, los ciudadanos venezolanos deben cumplir ciertos requisitos que sirven de evidencia a fin de corroborar que son o serán perseguidos en su país por sus opiniones políticas.

A fin de esclarecer dudas sobre este proceso migratorio, el abogado de inmigración Marcial De Sautu, quien brinda asesoramiento jurídico a clientes venezolanos, responde a preguntas frecuentes de los venezolanos que aspiran al asilo en Estados Unidos o aguardan por una respuesta de Inmigración a sus casos.

¿Qué venezolanos realmente califican para el asilo y cuál es el miedo fundado que tiene la mayoría de venezolanos que lo solicita?

El asilo es una opción para cualquier venezolano que cumpla la definición de “refugiado”. Este se define como una persona que no puede o no desea regresar a su país de origen y no puede obtener protección en ese país debido a que fue perseguido o tiene un temor bien fundamentado de persecución si es devuelto a su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular, u opinión política.

Para determinar si alguien realmente cumple los requisitos, debemos analizar los hechos específicos del caso.

La mayoría de los casos que he representado son individuos que fueron perseguidos por motivos de opinión política; individuos que han sido miembros de partidos políticos o movimientos opuestos al régimen de Maduro/Chávez. Estas personas deben demostrar cómo sus actividades plantaron oposición al régimen y de qué forma fueron ellos perseguidos.

¿Cuándo debo presentar la solicitud de asilo?

Para demostrar que es elegible para asilo, debe presentar su solicitud dentro del período de un año a partir de su última llegada a Estados Unidos.

¿Cómo garantizar un caso sostenible de asilo?

El mejor consejo que puedo ofrecer a un ciudadano venezolano es buscar la representación jurídica de un abogado de inmigración con experiencia en este campo. Cuando me reúno con un potencial cliente, analizo en detalle el fundamento de su solicitud de asilo. Antes de presentar una petición de asilo afirmativo debo determinar si, por ejemplo, sus actividades políticas cumplen los requisitos para recibir asilo.

Posteriormente, debemos determinar qué evidencia tienen o pueden obtener para sustentar sus argumentos. Por ejemplo, si afirman que fueron heridos en una manifestación, ¿tienen documentación médica del incidente?

La máxima garantía de éxito es proporcionar pruebas que corroboren sus argumentos y sean consistentes con el testimonio narrado en la entrevista de asilo.

Estados Unidos agilizó el proceso de asilo y las citas para entrevistar a los solicitantes, ¿qué consecuencias acarrea?

Actualmente, la oficina de asilos programa primero las solicitudes presentadas más recientemente y las entrevistas se han programado en el plazo de 30 días. Esto crea un problema para las personas que presentan una solicitud pero carecen de la documentación precisada para corroborar su testimonio. Puede que cumplan los requisitos pero no tengan las pruebas para sustentar su solicitud.

¿Las pruebas del caso tienen que ser documentos originales o pueden ser copias, y estos se presentan con la solicitud o en la entrevista?

Una persona puede presentar su solicitud de asilo afirmativo entregando copias de su documentación. Sin embargo, adoptando las mejores prácticas, es mejor tener los originales en la entrevista. El oficial de asilo puede pedir constancia de los originales. Por otra parte, si el caso se envía a un Tribunal de Inmigración donde se conducirá una nueva vista, el abogado o el juez puede solicitar los documentos originales.

¿Es positivo presentar en la entrevista diplomas de formación profesional realizados en EEUU durante el tiempo de espera para la entrevista?

Por desconocimiento o falta de asesoramiento jurídico calificado, miles de solicitantes de asilo político en Estados Unidos corren peligro de ser devueltos a Venezuela si no cumplen los requisitos para clasificar como refugiados.

En la entrevista, el oficial hará preguntas sobre su solicitud de asilo específica y sobre la declaración que adjuntó a la solicitud. El solicitante debe presentar evidencia que sustente el fundamento de su petición. Como cada caso es específico, su abogado debe determinar si estos documentos de formación tienen relevancia alguna.

Siendo el proceso tan expedito, ¿qué otras opciones tengo para no arriesgarme al rechazo de una petición?

Hay que estudiar cada caso para determinar si existen otras opciones. ¿Tiene algún familiar que sea ciudadano de Estados Unidos o residente permanente, como esposos, padres o hijos? De lo contrario, ¿es dueño de un negocio en Venezuela que tiene empleados? Quizás una visa L-1 (Transferencia de ejecutivos o gerentes dentro de una misma empresa) pudiese ser una opción si quiere abrir una filial o compañía subsidiaria en Estados Unidos.

Además, si tiene doble nacionalidad con otro país como Italia o España, puede ser elegible para una visa E-2 (Inversionistas por tratado comercial) si quiere invertir y abrir un negocio en Estados Unidos.

Si tengo doble nacionalidad, ¿puedo optar al asilo?

A una persona con doble nacionalidad le preguntarán por qué no puede vivir en ninguno de los países donde tiene ciudadanía. ¿Teme la persecución en ese segundo país también? Si no logra demostrar que será perseguido en ambos países, entonces pueden encontrarlo inelegible para el asilo.

Si llego al aeropuerto y digo “vengo a pedir asilo político”, ¿qué sucede?

El individuo será interrogado y se le realizará una entrevista de temor real de persecución. Posteriormente, pudieran llevarlo a un centro de detención.

¿Cómo incide en los procesos de aprobación o negación del asilo el recrudecimiento de las políticas migratorias del gobierno de EEUU?

Ha habido un atraso significativo en los casos de asilo afirmativo y muchos todavía quedan pendientes. Recientemente, se implementaron nuevos procedimientos mediante los cuales las nuevas solicitudes se procesarán de inmediato y se programarán las entrevistas. Durante los próximos meses, tendremos mejor idea del porcentaje de casos que están siendo aprobados o remitidos a un Tribunal de Inmigración para una vista a fondo.