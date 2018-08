Con esta decisión, su caso migratorio podría resolverse en mucho menos tiempo

El gobierno del presidente Donald Trump sigue concentrando sus esfuerzos en descongestionar los tribunales de inmigración del país y acelerar los trámites de cientos de miles de procesos migratorios.

Centrados en ese objetivo, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) designó el viernes 23 nuevos jueces de inmigración. Ya son en total 351 jueces en 58 tribunales de inmigración del país.

Pero el anuncio va más allá. EOIR tiene previsto designar 75 jueces más antes de terminar el año, para completar un total de 426 magistrados.

“Contratar a más jueces de inmigración y reducir el tiempo que lleva contratar a un juez son dos elementos claves para reducir el número de casos pendientes en los tribunales de inmigración”, dijo el fiscal Jeff Sessions en un comunicado enviado este jueves por el Departamento de Justicia.

Según el Departamento de Justicia, desde que Donald Trump asumió como presidente han tomado juramento 82 jueces de inmigración, lo que representa un incremento del 30 por ciento desde enero del 2017.

Este incremento forma parte de la apuesta del fiscal Jeff Sessions para reducir en más de la mitad el tiempo que tardaba el proceso de contratación de un juez de inmigración.

“Debido a este esfuerzo, algunos de los jueces de inmigración juramentados el viernes fueron contratados en aproximadamente 266 días, frente al promedio de 742 días que tardaba hace un año”, resaltó el Departamento de Estado.

En su más reciente informe, EOIR reveló que hasta el 31 de marzo de este año había 697,777 casos atascados en los tribunales de inmigración, es decir 45,000 casos más comparado con el mismo periodo del 2017 (652,006).

El diario The Washington Post reportó a principios de abril que el gobierno de Trump pretende presionar a los jueces de inmigración para que procesen un mínimo de 700 casos al año para obtener una evaluación de rendimiento “satisfactoria” y, eventualmente, aumenten las deportaciones.

A pesar de esta acumulación, los casos de asilo están siendo resueltos en tiempo récord, hasta de menos de tres meses, algo que antes tomaba hasta cinco años. Esto se debe a que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aceleró el proceso de asilos para entrevistar de manera prioritaria a los solicitantes más recientes, con la intención de evitar el otorgamiento de permisos de trabajo a personas que no tengan casos suficientemente sólidos.

Esta medida se suma a la decisión de la administración Trump de no considerar a las víctimas de violencia doméstica o de pandillas para el otorgamiento del derecho de asilo, una decisión que fue criticada fuertemente por un grupo de 15 ex jueces de inmigración.

“Estamos profundamente decepcionados de que nuestro país ya no ofrezca protección legal a las mujeres que buscan refugio contra terribles formas de violencia doméstica de las cuales sus países de origen no pueden o no quieren protegerlas”, dijeron los ex jueces en una carta enviada al fiscal Sessions.

