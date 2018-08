Estos son los documentos que necesitas para trabajar legalmente en Estados Unidos

Una de las metas más importantes que tienen los inmigrantes cuando llegan a Estados Unidos, es poder trabajar. De lo que sea, pues está claro que el llamado “sueño americano” requiere de mucho sudor y unas cuantas lágrimas.

Pero para poder trabajar legalmente, los inmigrantes deben estar preparados para mostrar a sus prospectos empleadores una serie de documentos con los que verificar su estatus migratorio y probar que tienen autorización para trabajar en el país.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha recopilado una lista de los posibles documentos que deben tener los potenciales trabajadores para cumplir con las leyes de Estados Unidos.

Los documentos ideales son los que pueden establecer identidad y autorización al mismo tiempo. Solo debe tener uno de los siguientes:

▪ Pasaporte o tarjeta de pasaporte de Estados Unidos.

▪ Tarjeta de residencia permanente (conocida como ‘green card’).

▪ Pasaporte extranjero con una forma temporal I-551 estampada.

▪ Tarjeta de autorización de empleo (EAD).

▪ Pasaporte de los Estados Federados de Micronesia (FSM) o la República de las Islas Marshall (RMI). Debe estar acompañado del Formulario I-94 o I-94A que indique la admisión de no inmigrantes conforme al Tratado de Libre Asociación entre EEUU y estos países.

Otras opciones

Si no tienen ninguno de estos documentos, puede entonces mostrar uno de los siguientes:

▪ Tarjeta de seguro social, a menos que incluya las frases “not valid for employment” (no válida para empleo), o “valid for work only with DHS authorization” (válida para empleo solo con autorización del Departamento de Seguridad Nacional).

▪ Certificación del informe de nacimiento emitido por el Departamento de Estado de EEUU (formularios DS-1350, FS-545, FS-240).

▪ Copia original o certificada de un certificado de nacimiento emitido por un estado, condado o autoridad municipal de EEUU con un sello oficial.

▪ Documento de tribu nativoamericana.

▪ Tarjeta de identificación de ciudadana de EEUU (formulario I-197). Aunque esta tarjeta no se emite en la actualidad, sigue siendo válida.

▪ Tarjeta de identificación para residentes de Estados Unidos (Formulario I-179). Aunque esta tarjeta no se emite en la actualidad, sigue siendo válida.

▪ Documento de autorización de empleo emitido por el Departamento de Seguridad Nacional.