Incluso con la green card, a un inmigrante le podrían negar la ciudadanía por estas razones

Menos de una semana después del anuncio de la actualización de la prueba de naturalización que, según los críticos, será más difícil de aprobar, la Administración Trump actualizó el miércoles una normativa que podría hacer que los inmigrantes que ya gozan del estatus de residente permanente legal (LPR) no sean elegibles para la ciudadanía estadounidense.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), algunos titulares de tarjetas verdes obtuvieron su estatus de residente permanente legal “por error, por fraude o en incumplimiento con la ley.”, dijo la agencia en un comunicado de prensa.

La ley de inmigración estipula que un solicitante de la naturalización generalmente debe haber residido continuamente en EEUU después de su admisión como residente legal permanente durante al menos cinco años antes de presentar la petición.

Son tres años para aquellos inmigrantes que obtuvieron la green card a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense.

Pero incluso después de cumplir con este y otros requisitos para la ciudadanía estadounidense por naturalización, si los residentes no fueron admitidos legalmente en Estados Unidos para la residencia permanente o si USCIS no tenía conocimiento de hechos descalificadores, la solicitud de naturalización ahora puede ser denegada, declaró la agencia.

La guía de política actualizada “afirma que un solicitante no es elegible para la naturalización en los casos en que el solicitante no obtuvo el estatus de LPR de manera legal (incluidos los casos en los que el gobierno de EEUU no tenía conocimiento de hechos materiales descalificadores y, por lo tanto, había otorgado previamente un ajuste de estatus al de un LPR o admitió al solicitante como un LPR) “.

Además, “proporciona más orientación sobre las circunstancias bajo las cuales USCIS puede encontrar que un solicitante no ha sido admitido legalmente para la residencia permanente y, por lo tanto, no es elegible para la naturalización”.

Presencia física para obtener la ciudadanía americana

El año pasado, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una alerta normativa en su Manual de Políticas sobre los efectos de la interrupción en la continuidad de la residencia en la elegibilidad a la naturalización.

De modo que un solicitante que ha estado ausente de Estados Unidos por más de seis meses, pero menos de un año debe superar la presunción de que ha interrumpido la continuidad de su residencia en Estados Unidos.

La nueva guía sobre solicitantes de naturalización que obtuvieron el estatus de residente permanente legal de forma Inadecuada estipula que USCIS “revisa si un solicitante ha abandonado su estatus de LPR durante la adjudicación de la solicitud de naturalización”.

“Si un solicitante no cumple con la responsabilidad de demostrar que mantuvo el estatus de LPR, por lo general, rechazamos la solicitud de naturalización y colocamos al solicitante en un proceso de remoción mediante la emisión de una Notificación de Comparecencia (NTA)“, dijo la agencia.

También será más difícil obtener la green card

USCIS también enmendó su Manual de Políticas el martes dando a los adjudicatarios de la agencia más discreción para denegar las solicitudes de green card.

La guía de políticas, “aclara la lista de factores o circunstancias factuales para el ajuste de estatus que los funcionarios consideran cuando realizan un análisis discrecional”.

Doug Rand, un experto en inmigración y cofundador de Boundless Immigration escribió en Twitter que los cambios hacen que sea “mucho más difícil y confuso obtener una tarjeta de residencia”.

La actualización tiene un acento xenófobo dijo el experto, ya que sustituye el término foreign national o extranjero, por alien, que también significa extranjero pero tiene una connotación muy negativa por llamarse así a los extraterrestres.

“Menciona ‘seguridad nacional y seguridad pública’ como más importante que ‘unidad familiar’ como una meta del Congreso para la residencia permanente ”, escribió Rand.

Sin embargo USCIS indicó en otro comunicado que la “actualización ayudará a los oficiales a tomar decisiones discrecionales más consistentes al proveerles una base para identificar y analizar los factores negativos y positivos en las solicitudes de ajuste de estatus”.