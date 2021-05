Errores en Lotería de Visas 2022 pudieran costarte la green card. Estos consejos los previenen

Millones de personas alrededor del mundo que participaron en Programa de Visas de Inmigrantes por Diversidad para el año fiscal 2022 (DV-2022), mejor conocido como la Lotería de Visas, ya pueden verificar si fueron seleccionados al azar, el primer paso para iniciar el proceso de inmigración a Estados Unidos.

Los ganadores de la Lotería de Visas DV-2022 deben utilizar la página web del Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado estadounidense para chequear si salieron elegidos en el sorteo anual de hasta 55,000 tarjetas de residencia permanente o green cards.

Para ello, deben utilizar la función Entrant Status Check (ESC), la única fuente de información donde se da a conocer a los ganadores.

Todo el proceso de verificación es digital, por lo que el Departamento de Estado publicó una guía de ayuda online para usar la herramienta ESC y evitar errores que pudieran terminar costando la green card a los ganadores.

Antes de empezar, para usar Entrant Status Check necesitas tener en mano:

▪ La copia de la página de confirmación que te dio el sistema cuando completaste el proceso de inscripción electrónica para entrar en el sorteo de la visa de inmigrante.

▪ La página, además de contener tu nombre, apellido, año de nacimiento y firma digital, tiene el número de confirmación de la solicitud, de 16 caracteres alfanuméricos, comenzando con los cuatro números del año 2022.

Errores comunes al usar Entrant Status Check de la Lotería de Visas

Las autoridades consulares alertan a los usuarios ya que al completar la página de información para el uso de la herramienta, quizás hayas recibido un mensaje que dice “information entered is not valid” o información ingresada no es válida, si bien pudieras pensar que todo lo apuntaste bien.

Esto se debe a que varios caracteres en el número de confirmación pueden ser confusos debido a su similar apariencia, advierten los funcionarios.

Los errores más comunes que cometen los participantes en la Lotería son:

▪ Confundir el número 0 con la letra O mayúscula.

▪ Confundir el número 1 con la letra I mayúscula.

▪ Confundir el número 6 con la letra G mayúscula.

▪ Confundir el número 8 con la letra B mayúscula.

Verificar selección al Programa de Visas por Diversidad 2022

Para completar el formulario de entrada al ESC, debes ingresar la información del solicitante principal tal como fue anotada en el Formulario de Inscripción de Visa por Diversidad.

Los pasos de verificación para saber si fuiste seleccionado en los resultados de la lotería, son ingresar:

▪ El número único de confirmación emitido al momento de la inscripción.

▪ Apellido(s) tal como lo anotaste al presentar el formulario de la Lotería.

▪ Año de nacimiento de cuatro dígitos.

▪ Código de autentificación, ingresando los caracteres que aparecen en la fotografía.

Qué hacer si olvidé el número de confirmación de la Lotería de Green Cards

La buena noticia es que si perdiste u olvidaste el número de confirmación, en esta función de la web también hay opción de recuperarlo, haciendo clic en el botón “Forgot Confirmation Number” (Olvidé Número de Confirmación).

Tienes que llenar el formulario “Verify Entrant” de la siguiente manera:

▪ Elegir el año del Programa de Visas por Diversidad (2022)

▪ Suministrar nombre y apellido tal cual fue escrito en el formulario de inscripción, incluyendo cualquier signo de puntuación.

▪ Anotar fecha de nacimiento, comenzando con el mes, día y año.

▪ Escribir la dirección de correo electrónico.

▪ Teclear los caracteres que aparecen en la foto, es decir, el código de autentificación que arroja el sistema.

▪ Hacer clic en el botón “Submit”.