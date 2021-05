Ensayos clínicos de la vacuna contra el cáncer de mama se llevan a cabo en Miami

Tracey Hecht, de 36 años, es madre de dos hijos –Henry, de 3 años, y Sadie, de 1– y superviviente de un cáncer de mama en el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la UM. Se le diagnosticó cáncer de mama tres días después del Día de la Madre del año pasado y ahora está a punto de terminar su tratamiento. cjuste@miamiherald.com

Tracey Hecht estaba amamantando a su hijo recién nacido cuando notó algo extraño. Había sangre en su leche materna.

Aunque esto ocurre a veces durante la lactancia, es una señal de alarma que debe ser examinada por un médico. Tras hablar con su madre, una ginecóloga-obstetra jubilada, Hecht pidió cita con el médico y recibió una llamada apenas tres días después del Día de la Madre del año pasado: La madre de dos hijos fue diagnosticada de carcinoma ductal invasivo en fase tres, o cáncer de mama triple negativo.

“No piensas que te vaya a pasar a ti”, dijo Hecht.

Hecht, de 36 años, cuya familia tiene antecedentes de cáncer, estaba asustada. Tenía una niña y un hijo de 3 años en casa con su marido y nadie podía acompañarla a los tratamientos debido a las normas de seguridad de COVID-19.

Ahora, al acercarse el primer año de su diagnóstico de cáncer, Hecht, entrenadora de fitness, deseaba participar en una carrera de 5K del Día de la Madre y celebrar su aniversario de boda, que este año cayó en el Día de la Madre. En agosto, se someterá a la que podría ser su última operación.

Tracey Hecht, de 36 años, es madre de dos hijos –Henry, de 3 años, y Sadie, de 1– y superviviente de un cáncer de mama. Atribuye a su marido, Ron Hecht, de 35 años, y a sus hijos su fuerza para recuperarse del cáncer y hacer frente a la pandemia del COVID-19. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

También está planeando inscribirse en un ensayo clínico en el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la University of Miami que está probando una vacuna, que si funcionara, podría ayudar a prevenir la recurrencia del cáncer de mama triple negativo, una de las formas más agresivas de cáncer de mama.

El ensayo de la vacuna es uno de los varios estudios que se están llevando a cabo en el sur de la Florida para tratar el cáncer de mama con un enfoque más centrado en el riesgo. Un ensayo está estudiando si las mujeres pueden sustituir las mamografías anuales por revisiones basadas en sus marcadores genéticos, y otro está tratando de determinar si una mujer de alto riesgo debe someterse a quimioterapia como medida preventiva.

El cáncer de mama es el más comúnmente diagnosticado entre las mujeres de Estados Unidos, excluyendo los cánceres de piel. Ataca a una de cada ocho mujeres estadounidenses a lo largo de su vida y 42,000 mujeres mueren de él cada año, según los U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

‘Al igual que el sujetador, cuando se trata de nuestros pechos, una talla no sirve para todas’

La doctora Laura Esserman, criada en Miami, es profesora de cirugía y radiología y directora del centro de atención mamaria de la University of California en San Francisco. Es la investigadora principal del estudio WISDOM. Elena Graham Courtesy of the WISDOM Study

“Sin duda, en las dos últimas décadas hemos aprendido que hay varios tipos de cáncer de mama y que no los tratamos igual”, afirmó la doctora Laura Esserman, criada en Miami, profesora de cirugía y radiología y directora del centro de atención mamaria de la University of California en San Francisco. “Así que tal vez no deberíamos enfocar el diagnóstico como si todo el mundo tuviera el mismo riesgo de padecer un determinado tipo de cáncer”.

Esserman es la investigadora principal de un estudio nacional, llamado WISDOM, que se está desarrollando en Miami, entre otras ciudades del país. La diversidad del sur de la Florida fue un factor importante para que se eligiera Miami como uno de los lugares del estudio. (La fundación de la familia Esserman financia una beca de investigación periodística en The Miami Herald.)

El estudio necesita un grupo diverso de mujeres con diferentes antecedentes y riesgos, dijo. El cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres hispanas, y las mujeres afroamericanas mueren de cáncer de mama a un ritmo mayor que las mujeres blancas, según los CDC.

Esserman dijo que el objetivo del estudio es averiguar si las mujeres de 40 años o más deben hacerse una mamografía cada año o si es igual de eficaz, o mejor, personalizar las pruebas de detección en función de los factores de riesgo personales de la mujer, como la densidad de sus mamas, los genes, el estilo de vida y los antecedentes familiares.

Se buscan mujeres para unirse al estudio

WISDOM busca mujeres de entre 40 y 74 años que vivan en Estados Unidos y no hayan tenido cáncer de mama. Las mujeres que se inscriban en el estudio en thewisdomstudy.org serán asignadas aleatoriamente a uno de los dos grupos: revisiones anuales o revisiones de riesgo personalizadas. (Los investigadores dicen que la aleatorización ayudará a evitar resultados sesgados, pero las participantes pueden solicitar estar en un grupo específico.)

Las mujeres del grupo anual se someterán a una mamografía cada año, que ha sido la norma durante los últimos 30 años. A las mujeres del grupo personalizado se les asignará su propio programa de pruebas de detección en función de su historial médico, sus antecedentes familiares, su estilo de vida y sus genes. Algunas participantes de este grupo también recibirán por correo un kit de recolección de saliva para analizar los genes relacionados con el riesgo de cáncer de mama.

Esserman cree que el estudio demostrará que las pruebas de detección personalizadas generan menos falsos positivos y son más favorables para la prevención del cáncer de mama.

Los investigadores afirman que el ensayo no requiere ninguna visita de estudio ni pruebas de laboratorio adicionales. Más bien, todas las participantes recibirán el tiempo de revisión recomendado y tendrán que rellenar una encuesta anual en línea durante los próximos cinco años.

Si una mujer desarrollara un cáncer de mama durante el estudio, Esserman dijo que seguirían su evolución.

El doctor Michael Plaza, a la izquierda, director de resonancias magnéticas del Diagnostic Center for Women, y el doctor James Esserman, cofundador de South Florida Women's Care. Courtesy of Diagnostic Center for Women and South Florida Women's Care

Al frente de los esfuerzos de WISDOM en Miami están el hermano de Esserman, el doctor James Esserman, ginecólogo afiliado al Baptist Hospital y cofundador de South Florida Women’s Care, y el doctor Michael Plaza, director de resonancias magnéticas en el Diagnostic Center for Women, 7500 SW 87th Ave.

En todo el país, más de 34,000 mujeres se han unido a WISDOM desde que el estudio se lanzó en la University of California, San Francisco, en 2016, dijo Allison Stover Fiscalini, directora de la Athena Breast Health Network y del estudio WISDOM. En febrero de 2021, el estudio se desplegó en la Florida y ha reclutado a unas 150 mujeres, la mayoría de Miami, dijo Fiscalini. El objetivo es contar con 100,000 participantes de todo el país.

Plaza espera que el estudio contribuya a perfeccionar el marco de los exámenes de detección del cáncer de mama, ya que existen diferencias de opinión sobre cuándo y con qué frecuencia debe examinarse una mujer (las directrices nacionales difieren).

“Nuestra ciencia ha cambiado, nuestra comprensión ha cambiado, la ciencia de la evaluación del riesgo ha cambiado, el tratamiento ha cambiado. Es hora de que el examen de detección y la prevención cambien”, afirmó Esserman.

O, como dice el estudio WISDOM en línea, “porque, tal vez –al igual que un sujetador– cuando se trata de nuestros senos, una talla no sirve para todas”.

Nueva herramienta para ayudar a las pacientes a tomar la decisión de evitar la quimioterapia en el cáncer de mama

En el Miami Cancer Institute de Baptist Health, la atención se centra en un nuevo ensayo de prevención del cáncer de mama, que recientemente comenzó a reclutar pacientes de alto riesgo de su Breast Cancer Prevention Clinic.

El ensayo clínico trata de determinar si una nueva herramienta en línea puede ayudar a las pacientes a comprender el riesgo y los beneficios de la quimioterapia de prevención del cáncer de mama. La herramienta personalizará los riesgos y beneficios en función de la información que la paciente introduzca en el sistema.

El ensayo también tratará de ver si el sistema en línea aumentará la aceptación de la quimioterapia de prevención, que suele utilizarse de manera insuficiente, dijo la doctora Ana Sandoval, oncóloga médica especializada en la investigación del cáncer de mama e investigadora principal del ensayo.

Se ha demostrado que los medicamentos de quimioterapia de prevención disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer de mama en personas consideradas de alto riesgo por diversos factores, como los antecedentes familiares y el estilo de vida personal, dijo.

Baptist es uno de los centros que participan en el ensayo clínico, patrocinado por el Southwest Oncology Group en colaboración con el National Cancer Institute.

La vacuna contra el cáncer de mama cambiaría las reglas del juego, según un médico de la UM

Tracey Hecht disfruta de su tiempo de juego dominical en familia en el patio trasero de su casa de Cooper City, el 2 de mayo de 2021. Es entrenadora de fitness y ha vuelto a entrenar y a correr y quiere ayudar a otros pacientes con cáncer a mantenerse activos. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

En el Sylvester Comprehensive Cancer Center se está llevando a cabo el reclutamiento para un ensayo clínico que prueba una vacuna que, si funciona, pudiera ayudar a prevenir la reaparición del cáncer de mama triple negativo, que representa entre el 10 y el 15 por ciento de los cánceres de mama, según la American Cancer Society.

El cáncer de mama triple negativo crece y se extiende más rápidamente, tiene opciones de tratamiento limitadas y es más probable que reaparezca después del tratamiento en comparación con otros tipos de cáncer de mama, informa la Cancer Society.

El ensayo pretende comprobar si la vacuna puede entrenar al sistema inmunitario para que reconozca y elimine las células tumorales con el fin de evitar la reaparición tras la cirugía u otros tratamientos estándar.

Si la vacuna funciona, sería un “cambio de juego”, dijo la doctora Carmen Calfa, investigadora principal de Sylvester y médico de Hecht.

Hecht aún no puede participar en el ensayo, ya que todavía está recibiendo quimioterapia. Pero está dispuesta a apuntarse cuando le den el visto bueno. La madre de dos hijos dijo que está dispuesta a probar cualquier cosa que pueda ayudar a impedir que el cáncer vuelva a aparecer.

Sus médicos aún no saben qué causó la sangre de la leche de su pezón, pero la llevó a acudir a una revisión durante la pandemia. Y por ello, está agradecida.

“Mi padre falleció hace unos tres años de un linfoma y me gusta pensar que fue él quien quiso que me hiciera un chequeo”, dice Hecht, que llamó a su hija recién nacida Sadie en su honor, combinando la primera inicial de su nombre Stuart con Zaydie, la palabra yiddish para abuelo.

Tracey Hecht corre con su familia en el Dolphins Cancer Challenge 5K en marzo de 2021. Courtesy of Tracey Hecht

La fundación de la familia Esserman financia una beca de investigación periodística en The Miami Herald

Para inscribirte u obtener más información sobre los ensayos

Estudio WISDOM - thewisdomstudy.org

Sylvester Comprehensive Cancer Center de la University of Miami — Para ver una lista de ensayos clínicos, visita umiamihealth.org/sylvester-comprehensive-cancer-center/clinical-trials. Si tienes preguntas o estás interesada en inscribirte en el ensayo de la vacuna, llama al 305-243-2647.

Baptist Health of South Florida — Para ver la lista de pruebas, visita baptisthealth.net/non-indexed-content-folder/clinicaltrials