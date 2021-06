Los cinco mejores lugares para bucear en Key West

El gran Arrecife de Florida es el único arrecife de coral vivo en América del Norte y el tercer sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, con 1,400 especies de plantas y animales marinos. Y es un ecosistema tan diverso porque no hay un solo tipo de arrecife sino tres: Hardbottom o de Fondo duro, Patch o Arrecife de parche y Barrier o Barrera de coral. Cada uno presenta un nuevo y emocionante mundo submarino. Recuerde no tocar la vida silvestre, incluidos los arrecifes de coral, están soberanamente protegidos por estar en peligro de extinción y es ilegal. Evite los productos químicos y las lociones al entrar en el agua. Y use protector solar seguro para arrecifes: Key West ha prohibido el protector solar que no sea seguro para arrecifes.

Fort Jefferson en el Parque Nacional Dry Tortugas

Sin lugar a dudas este es uno de los mejores sitios para practicar esnórquel y buceo en América del Norte. Es un increíble y exótico arrecife de coral repleto de vida animal justo al lado de la costa, a solo 70 millas de Cayo Hueso, con aguas poco profundas, entre 5 y 15 pies, y con majestuosos corales, delfines y miles de peces tropicales de colores vivos.

El Parque Nacional Dry Tortugas es un arrecife de coral repleto de vida animal justo al lado de la costa, a solo 70 millas de Cayo Hueso, con aguas poco profundas, entre 5 y 15 pies. Cortesía/Parque Nacional Dry Tortugas

En este gran santuario marino protegido es encantador ver las estrellas de mar, las grandes caracolas, el pez mariposa o el pez loro. Los peces depredadores incluyen pompanos, meros y caballas. También, puedes ver pargo, besugos blancos y peces conodon. Otras especies marinas de este hábitat son la anémona de mar con tentáculos, la langosta y las esponjas. Por supuesto, hay tortugas marinas, pero pocas porque han sido víctimas de cazadores. Las accesibles áreas destinadas para practicar esnórquel en Fort Jefferson son de una fina y suave arena blanca. Una de las áreas más populares está a unas 75 yardas del borde occidental de la pared del foso, donde están las ruinas del muelle de carbón del sur. Puedes llegar en el bote Yankee Freedom y Sea Plane, quienes te lo proporcionan todo para explorar los arrecifes.

La inmersión más popular en el parque es el naufragio conocido como Windjammer, el velero de tres mástiles y casco de hierro que naufragó en Loggerhead Reef en 1901 cuando se dirigía a Montevideo con un cargamento de madera. Para entender mejor estos restos, el centro de visitantes te proporciona un mapa plastificado para recorrer lugar, un verdadero acuario de vida cuya estructura sirve como arrecife artificial que atrae a gran cantidad de peces de todos los tamaños.

El Parque Nacional de Dry Tortugas cuenta con majestuosos corales, delfines y miles de peces tropicales de colores vivos. Cortesía/Parque Nacional de Dry Tortugas

Hay una profundidad de 0 a 20 pies, perfecto para todos los buceadores. Y la zona de Pulaski Shoals es un área que marca el límite del parque con una torre de luces de navegación con un arrecife con cabezas de coral dispersas muy poco profundas, donde puedes encontrar restos dispersos de una amplia variedad de naufragios. La gran aventura empieza cuando buceas más un poco más allá de las boyas límite, de 75 a 80 pies, cuando desciendes al agua azul profundo, donde están meros grandes, pargos y, por supuesto, las puntas negras, los tiburones martillo, el toro y los tiburones nodriza. Además, verás tortugas y algunas formaciones grandes de rayas águila. Más: https://www.nps.gov/drto/espanol/index.htm y www.youtube.com/watch?v=1TFKDLvi2TI

Parque Estatal Fort Zachary Taylor

Fort Zachary Taylor, ubicado hacia el final de Southard Street en Truman Annex, en el extremo sur de los Cayos de Florida, es una auténtica playa de coral con aguas turquesas, considerada uno de los mejores lugares para bucear en alta mar en Key West. Para hacer esnórquel no hace falta bote. Este hermoso hábitat cuenta con una vida submarina tropical muy rica como los peces loro, los bancos de pargo de cola amarilla, langostas y varios tipos de corales duros y blandos.

Es una playa que te permite hacer picnic en el embarcadero de West Rock y pescar en el lado oeste del parque de 54 acres a lo largo del canal de Key West. También, puedes hacer caminatas o pasear en bicicleta. Cortesía/Dry Tortugas National Park

Es una playa que te permite hacer picnic en el embarcadero de West Rock y pescar en el lado oeste del parque de 54 acres a lo largo del canal de Key West. También, puedes hacer caminatas o pasear en bicicleta por los senderos naturales boscosos llenos de aves y vida vegetal nativa. Aquí los atardeceres son espectaculares, con el Golfo de México y el Océano Atlántico como telón de fondo. Más: Oficina de Servicios para Visitantes al (305) 295-0037 y www.floridastateparks.org/parks-and-trails/fort-zachary-taylor-historic-state-park/experiences-amenities-0#snorkeling

Parque Estatal Bahía Honda y Santuario Marino Nacional de Looe Key

Parque Estatal Bahía Honda, ubicado en la parte baja de los Cayos de Florida, al sur del puente de 7 millas en la milla 37, un pintoresco parque con una playa galardonada y su puente histórico, es un paradisíaco lugar para buceadores de todas las edades y niveles. Estas aguas cristalinas están repletas de peces tropicales, corales blandos, langostas, esponjas y una gran variedad de especies marinas. El parque abarca más de 500 acres y una isla en alta mar.

La gran aventura empieza cuando buceas más un poco más allá de las boyas límite, de 75 a 80 pies, cuando desciendes al agua azul profundo. Cortesía/Florida State Parks

Es uno de los mejores lugares para practicar esnórquel y caminar por la playa en Florida. Por supuesto, puedes aventurarte a las aguas más profundas en cualquiera de los recorridos en barco ofrecidos por el parque para llegar al Santuario Marino Nacional de Looe Key, uno de los arrecifes más espectaculares de los Cayos de Florida famoso mundialmente por sus enormes corales estrella y abundantes cuernos de alce. Más: www.bahiahondapark.com

Playa de Higgs

Uno de los lugares más populares para bucear en Cayo Hueso o Key West es la Playa de Higgs, en la costa sur, a lo largo de Atlantic Boulevard, y no necesitas bote. Es un lugar excelente lleno de arrecifes de coral, vida marina y especies de coral como coral cerebro, dedos de mar, látigos de mar, abanicos de mar, entre otros muchos. Y alrededor del muelle, puedes ver una gran cantidad de peces mariposa, pez ángel y pez loro. Más: www.cityofkeywest-fl.gov/Facilities/Facility/Details/Higgs-Beach-26 y https://www.monroecounty-fl.gov/235/Higgs-Beach

Cottrell Key, Western Sambo y Eastern Dry Rocks

Cottrell Key, que lleva el nombre de un capitán de barco faro anclado allí a principios del siglo XIX, es uno de los arrecifes de parche más visitados de Key West. Situado a 9 millas al noroeste en el lado occidental de Key West, accesible solo en barco, es un arrecife de parche o patch, llamado así cuando los corales comienzan a crecer en el llamado arrecife de fondo duro o hardbottom.

El hermoso hábitat submarino de Fort Zachary Taylor ​cuenta con una vida submarina tropical muy rica como los peces loro, los bancos de pargo de cola amarilla, langostas y varios tipos de corales duros y blandos. Cortesía/Florida State Parks

Es muy famoso por sus grandes arrecifes de coral y jardín de esponjas único en aguas poco profundas. Este arrecife es la casa de delfines, tiburones, mantarrayas, meros goliath, erizos de mar que mantienen limpian la arena alrededor del arrecife, langostas espinosas y las morenas que se esconden en rincones, abanicos de mar o gorgonias y corales blandos, formaciones de cabezas de coral, algas marinas onduladas y peces extraordinarios como el pez ángel, el pargo y el pez loro, entre otros muchos. Es ideal para todas las edades.

Western Sambo y Eastern Dry Rocks son espectaculares barreras de coral, llamados así porque forman el borde exterior de la barrera de arrecifes, separando la corriente de Florida y las aguas profundas de los relativamente tranquilos estrechos. Son auténticas joyas escondidas bajo el mar con peces ballesta, peces cabra y bellezas rocosas, entre otros muchos. Toda esta zona de agua poco profunda forma parte de Reservas Ecológicas del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, que empiezan en el borde de la playa y se extienden hacia el agua. Es todo un paraíso acuático. Western Sambo está en el lado este de Eastern Dry Rocks.

El Parque Estatal Bahía Honda, en la parte baja de los Cayos de Florida, al sur del puente de 7 millas en la milla 37, es un paradisíaco lugar para buceadores de todas las edades y niveles. Cortesía/Visit Florida

Man Rock, zona de coral con ubicación realmente desconocida, ubicada al suroeste de Key West, es un arrecife en forma circular. En Sand Key, con su histórico faro, es un lugar único, una pequeña playa rodeada de un arrecife de coral espectacular con coral cuerno de alce y coral de fuego. Ahí puedes ver tortugas. En Rock Key, un poco más al este, con profundidad desde 15 a 35 pies, hay cañones profundos y grietas deslumbrantes con una amplia variedad de corales y hasta dos barcos hundidos. Y más al este está Eastern Dry Rocks, donde se hundió un antiguo galeón español. Hasta puedes ver pulpos, tortugas marinas y rayas águila manchadas.

