Amor no correspondido: Amazon rompe con Nueva York y Miami le coquetea al gigante de nuevo

Amazon anunció este jueves que después de todo no construirá la segunda oficina central de la compañía en Long Island City, una barriada de Queens, Nueva York. ¿Acaso esto significa que Miami está de regreso en la competencia por ser el lugar de la ansiada segunda sede, la cual el año pasado se le otorgó el norte de Virginia y Nueva York?

Lo cierto es que no se sabe. Pero funcionarios en Miami —ciudad que terminó en la lista final de Amazon como uno de los 20 sitios posibles para ubicar la oficina— dijeron que siguen tan interesados como siempre en que la compañía se establezca en el área.

Un portavoz del Beacon Council de Miami-Dade, la agencia de desarrollo económico del condado, dijo que funcionarios de la agencia han estado en contacto con Amazon tras la decisión de retirar de sus planes de establecer una oficina en Nueva York, pero no dio más detalles.

“Las expansiones del alcance de [la segunda cede de Amazon] se ven afectadas por muchas variables. Hemos dejado claro que si Amazon desea volver a abordar el tema, será bienvenido como se demostró durante su visita el año pasado”, dijo el presidente y CEO de Beacon Council, Mike Finney, en un comunicado.

Amazon le prometió a Nueva York 25,000 empleos, y funcionarios estatales pronosticaron ingresos que alcanzarían los $27,000 millones, a cambio de un paquete de incentivos de unos $3,000 millones por parte de los gobiernos estatales y locales.

Un portavoz de Amazon no respondió una solicitud que se le hizo para conocer qué tenía que comentar sobre el anuncio.

En una declaración que dio a conocer, el alcalde de Miami-Dade Mayor Carlos Giménez dijo que el condado continúa dispuesto a trabajar con Amazon si la compañía quiere ubicarse en el sur de la Florida.

“Luego de la decisión oficial de Amazon de no construir su segunda oficina central en New York, seguimos confiados de que Miami-Dade, como la Puerta a las Américas, es un sitio ideal para el HQ2. Tenemos el talento, la tecnología y los bajos impuestos que podrían servirle a las necesidades de Amazon, si la empresa decide volver a pensarlo”, dijo Giménez.

Entretanto, un portavoz del gobernador de la Florida Ron DeSantis no respondió una solicitud para que hablara sobre si Tallahassee planea o no aspirar a tener la segunda oficina de Amazon en el país.

En una declaración que colgó en su portal el jueves por la mañana, Amazon dijo que a pesar de que las encuestas indican que existe un respaldo para la expansión en Nueva York, “varios políticos estatales y locales han dejado claro que se oponen a nuestra presencia y no trabajarían con nosotros para construir el tipo de relaciones que hacen falta para seguir adelante con el proyecto que teníamos pensado para Long Island City”.

Amazon dijo que no tiene intenciones de reabrir la búsqueda para un nuevo sitio HQ2 en este momento. Luego agregó que sí continuará con sus planes de abrir oficinas en el norte de Virginia y en Nashville. El diario The Seattle Times reportó el jueves que la compañía planea dividir los 25,000 empleados que tenía destinados para Queens en las 17 oficinas que tiene a lo largo del país, un grupo que no incluye ninguna en el sur de la Florida.

Amazon enfrentó una gran ola de oposición local en Queens por los temores de que la decisión provocaría el aumento de los precios de bienes raíces y desviaría fondos estatales y locales de otras causas. La representante Alexandria Ocasio-Ortez, demócrata por Nueva York, cuyo distrito se opone al lugar propuesto, criticó los planes, y en diciembre publicó en Twitter que se oponía al proyecto.

El 4 de febrero, los demócratas del estado de Nueva York nombraron a un feroz opositor de Amazon a una junta estatal que habría tenido el poder de desbaratar el acuerdo.

Hasta el momento, Amazon aún no ha comprado ningún terreno para su propuesta oficina de Queens.