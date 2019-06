Del campo cubano a la arena internacional, la versión de la guayabera de las celebridades

Cubavera Zuleyka Rivera - Un día con su papá Las celebridades comparten su herencia latina con sus padres usando esta pieza inspirada en la guayabera, que no solo representa el Caribe y su clima tropical, sino que es sinómico de frescura. Up Next × SHARE COPY LINK Las celebridades comparten su herencia latina con sus padres usando esta pieza inspirada en la guayabera, que no solo representa el Caribe y su clima tropical, sino que es sinómico de frescura.

La guayabera la han usado políticos y celebridades, la llevaban con distinción Benny Moré y Joseíto Fernández, y cuando se piensa en una pieza representativa de Cuba y por extensión del Caribe, nos viene a la mente la camisa fresca con alforzas que se usa siempre que se quiere lucir informal sin perder el toque elegante.

En años recientes, una versión más juvenil, la Cubavera, está en los catálogos de moda y en las fiestas alrededor de la piscina en Miami, cuando se quiere lucir igualmente elegante sin dejar de estar cómodo.

La compañía Perry Ellis Internacional, creadora de la Cubavera, celebra este Día de los Padres con una campaña que incluye a celebridades junto a sus padres, quienes van vestidos con una Cubavera.

Zuleyka Rivera, la estrella del video de Despacito, la chica de los sueños de Luis Fonsi y Daddy Yankee en el tema que tomó el mundo por asalto, tiene palabras muy conmovedoras para el hombre que llama “mi primer amor”, su padre.

“Mi papá me conoce tan bien que siempre sabe darme el mejor consejo. Es mi handyman, mi chef, mi mentor. Es un hombre luchador y trabajador”, dice Zuleyka sobre Jerry Rivera, su padre, que la acompaña en el video de la campaña de la camisa Cubavera.

Las palabras de la puertorriqueña, Miss Universo 2006, encuentran eco en las que le dedica el actor cubano Adrián Di Monte a su padre en otro video que forma parte de esta campaña.





“No necesito un papá rico, sino uno que me dé buenos consejos. Mi padre me enseñó a trabajar duro, y a pesar de ser un adulto, lo sigo consultando porque él me mantiene apegado a la realidad”, dice Di Monte, quien comparte una partida de dominó o un mojito con su padre, Raúl Gómez, en otro de los videos.

La Cubavera que el actor lleva puesta, con estampados tropicales, es representativa de la línea inspirada en las guayaberas que surgió en Miami en el 2000 como una de las marcas de Perry Ellis Internacional, la compañía de ropas y accesorios fundada por George Feldenkreis, un empresario cubano reconocido tanto por sus triunfos en los negocios como por su labor filantrópica.

Feldenkreis, de origen judío, llegó a Miami en 1961, y fundó primero una compañía de exportación e importación de piezas de autos. Luego entró en el negocio de la ropa con la creación de Supreme International, que en el 2000 adquirió la marca Perry Ellis, la cual llevaba el nombre del famoso diseñador norteamericano fallecido en 1986.

La guayabera, nacida en los campos de Cuba cuando un campesino le pidió a su esposa que le confeccionara una camisa con cuatro bolsillos para guardar lo que le hiciera falta mientras trabajaba, aumentó su prestigio internacional cuando la usaron presidentes norteamericanos como Jimmy Carter y Ronald Reagan.

Para una compañía como Perry Ellis, que tiene su sede en el Doral, era una cuestión de tiempo transformar la guayabera, preferida por los exiliados cubanos, en una pieza que mantuviera sus ventajas, como el tejido fresco y la línea holgada, pero que a la vez apelara a generaciones más jóvenes.

“La guayabera es un símbolo de la elegancia latina y fue inicialmente usada como una prenda formal para reemplazar el blazer en los climas tropicales”, dice Oscar Feldenkreis, actual presidente y director ejecutivo de Perry Ellis, quien sucedió a su padre en la dirección de la compañía.

El primer producto que nuestro fundador lanzó en 1967, cuando empezó su negocio, fue la guayabera, rememora Oscar, dando crédito a su padre por “identificar la oportunidad” dos décadas después, y crear la marca Cubavera.

“Volvimos a nuestras raíces reinterpretando esta camisa icónica para mostrar la cultura hispana y cubana”, apunta Oscar.

Hoy la Cubavera ha traspasado fronteras, y en cierta medida gracias a las ventas por internet, tiene una clientela internacional.

De acuerdo con los estudios demográficos, la marca es preferida en un 70 por ciento por los blancos no hispanos. Le siguen en preferencia los hispanos, con un 13 por ciento, y los afroamericanos, con un 11 por ciento.

También se sabe que un 40 por ciento de los compradores son mujeres, quienes compran la camisa para regalar a sus seres queridos.

Con relación a esta nueva campaña de la Cubavera, Oscar Feldenkreis expresó: “Qué mejor manera de comunicar el cariño entre padres e hijos que a través de un mensaje de respeto y lealtad”.

El actor Adrián Di Monte (der.), que interpreta a Abelardo en la telenovela Señora Acero, con su padre, Raúl Gómez, en la campaña de Cubavera, un homenaje a los padres. Daniel D’Ottavio Foto

En cuanto a la influencia de su padre, George, en su estilo de liderazgo, Oscar dijo que aprendió de él “la importancia del trabajo duro y a ser compasivo”.

“Mi padre es mi confidente y mejor amigo. Le consulto todos los temas que puedo, desde mi vida personal hasta mis asuntos de negocios. El me ha transmitido la importancia de la familia, de ser humilde y de hacer contribuciones y donativos a la sociedad”, añadió Oscar.

Este precisamente es el legado que quiere dejar a sus tres hijas y seis nietos, concluyó el empresario.