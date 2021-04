Tercer cheque de estímulo: cuándo preocuparte si no lo recibes y cómo reclamarlo

El IRS todavía está enviando los pagos del tercer cheque de estímulo, así que aun no es necesario empezar a preocuparse. Pero si no has hecho tu declaración de impuestos del 2020, estás arriesgándote a perder dinero en créditos, reembolso, pagos adicionales y en la ayuda del tercer paquete de estímulo económico, que contempla la posibilidad de incluir más dependientes que las anteriores.

Uno de los aspectos fundamentales que hay que saber es que los cheques de $1,400 los recibirán por esa cantidad completa solo las personas que ganen $75,000 o menos y las parejas con ingresos de menos de $150,000. A partir de esas cantidades el pago del estímulo se va reduciendo 0.28 centavos por cada dólar que hayan ganado extra. Los individuos con ingresos por más de $80,000, y las parejas con más de $160,00 no recibirán nada de estímulo.

También es clave considerar que el tercer paquete de estímulo incluye pagos de $1,400 por cada niño o adulto que la persona incluya como dependiente en su declaración de impuestos. La diferencia con los dos paquetes de estímulo anteriores es que ahora se pagaran $1,400 por cada hijo mayor de 16 años dependiente, incluyendo los estudiantes, y por cada adulto dependiente.

Esta es una de las razones por las que debes hacer tu declaración de impuestos del 2020. Así el IRS tendrá la información sobre tu situación personal actualizada. También es muy frecuente que las personas hayan perdido el trabajo o hayan visto reducido su horario de trabajo o sus ingresos por la pandemia.

Por ejemplo, si en el 2019 ganaste $80,000 y el IRS hizo el pago inicial del tercer estímulo basándose en la información que tenía sobre tu caso en el 2019, pues no recibirás ningún dinero. Pero si en el 2020 ganaste $40,000 porque perdiste el trabajo a mitad de año, te redujeron las horas de trabajo o las comisiones, pues estás en tu derecho de recibir el tercer pago del estímulo completo.

El otro escenario es que hayas tenido un hijo o sumado un dependiente adulto porque muchas personas mayores, que tenían trabajo, lo perdieron, y sus hijos asumieron su manutención. También tienes derecho a $1,400 por cada uno de esos dependientes.

Seguro has oído de los pagos adicionales del estímulo o “cheques de estímulo plus-up”, que reflejan la nueva situación financiera del contribuyente al hacer su declaración de impuestos del 2020. Estos pagos deben haberse comenzado a recibir desde el 7 de abril y con ellos el IRS tiene el objetivo de corregir cualquier faltante en el pago del estímulo.

Para garantizar que lo recibas, debes hacer la declaración del 2020, y tienes más tiempo porque el IRS extendió el plazo hasta el 17 de mayo.

Free-File para hacer la declaración de impuestos

El IRS insta a las familias de ingresos bajos y moderados, especialmente a aquellas que normalmente no presentan declaración de impuestos, a usar Free File para hacer la del 2020. Este es un software que te permite hacer la declaración de manera gratuita.

Para aquellos que no se sienten cómodos haciendo su propia declaración, los voluntarios del IRS ofrecen ayuda fiscal en más de 11,000 sitios de ayuda fiscal en todo el país. Para encontrar el sitio más cercano, haz clic aquí o llama al 800-906-9887.

Una vez que se haya actualizado la información fiscal del contribuyente, el IRS enviará pagos adicionales automáticamente. (Estos solo se aplican al tercer cheque de estímulo, no a los dos primeros).

Un pago adicional llegará de la misma manera que el tercer cheque de estímulo original. Por lo tanto, si el primer pago se realizó mediante depósito directo, también vale la pena chequear el saldo de la cuenta bancaria o tarjeta Direct Express para ver la llegada de fondos adicionales.

Si el primer pago se realizó por correo, el destinatario puede utilizar el servicio Informed Delivery del servicio postal para rastrearlo. El equipo de clasificación de correo automatizado del USPS toma una fotografía de cada correo del tamaño de una carta y la envía a cada destinatario que se suscribe.

Para chequear el estatus del pago del tercer estímulo hecho por el IRS usa la herramienta Get My Payment. Tendrás que entrar tu información personal de número de Seguro Social, fecha de nacimiento, dirección y código postal. A su vez esta herramienta te ofrece información sobre tu pago: el dinero ya fue enviado o está pautado para enviarse en tal fecha y el método (pago directo, cheque impreso o tarjeta EIP). También puede decir que no puede determinar el estatus del pago.

Si el mensaje dice: “Payment Status Not Available”, no hay que alarmarse, quiere decir que el pago aun no ha sido procesado por el IRS.

¿Cuándo empezar a preocuparse si no has recibido el cheque de estímulo?

Quince días después de que el IRS envió tu pago por cualquiera de los métodos mencionados debes recibir una carta por correo confirmando el pago. Esta carta también se llama Notice 1444, Your Economic Impact Payment. Pero si no recibiste el pago, tendrás que seguirle el rastro. Guarda la carta, la necesitarás.

Para solicitar un seguimiento de pago, llama al IRS al 800-919-9835 o envía por correo después de completarlo un Formulario 3911, Declaración del contribuyente con respecto al reembolso (PDF).

Para completar el Formulario 3911 para verificar el pago del tercer estímulo, el IRS da estas instrucciones:

▪ Escribe “EIP3” en la parte superior del formulario (EIP significa Pago de impacto económico).

▪ Completa el formulario respondiendo las preguntas sobre reembolsos que se relacionen con tu pago.

Al completar el ítem 7 en la Sección 1:

▪ Marca la casilla “Individual” como Type of return (Tipo de devolución).

Introduce “2021” como Tax Period (Período fiscal) y no escribas nada en Date Filed (fecha presentada).

Firma el formulario. Si estás casado y presentas declaración conjunta, ambos cónyuges deben firmar el formulario.

No debes enviar el Formulario 3911 si ya solicitaste un rastreo por teléfono.

Seis semanas después de que el IRS reciba tu solicitud de seguimiento de pago, deberías obtener una respuesta.