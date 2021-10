¿Estás pagando mucho por series y filmes? Seis maneras de ahorrar en servicios de streaming

El entretenimiento de los servicios de streaming, que ya había tomado el mercado con Netflix y Amazon Prime, se volvió imprescindible durante el encierro de la pandemia. Pero al mismo tiempo que crecía la necesidad de despejar y salir de casa al menos mediante la imagen cinematográfica, el gasto de los consumidores aumentó en estos servicios.

Los estadounidenses gastan como promedio $47 al mes en servicios de streaming después de la pandemia, según indicó una encuesta de J.D. Power. Si habías decidido cortar el cable para ahorrar, y caíste en la trampa de los servicios de entretenimiento digital, ten en cuenta estas maneras de ahorrar en streaming, que no significa quedarte desconectado de los programas que te gustan.

Decide qué servicios de streaming puedes cancelar

Este es un consejo sencillo para ahorrar: averigua qué servicio estás usando menos, y cancélalo. Si contrastaste un servicio, por ejemplo, Apple TV+, el año pasado porque te gustaba una serie, pero ya no te está ofreciendo nada nuevo y agotaste la mayoría de la programación que ofrece, pues cortalo. Puede ser un ahorro de unos cuantos dólares, pero por algo se empieza. Lo bueno es que cuando tengan una película o serie que te interese, te puedes volver a subscribir.

Planifica el consumo de series

Un detalle que pasa a muchos inadvertidos, los servicios de streaming que producen sus mismas series se demoran a veces más de un año para transmitir una nueva temporada. ¿Cuánto tiempo llevan los fans de la serie The Marvelous Mrs. Maisel, de Amazon Prime, esperando por la cuarta temporada? A pesar de que esta se terminó de filmar en julio pasado, ya se anunció que no llegará en octubre, y que quizás haya que esperar hasta el 2022. Así que una manera de ahorrarte el dinero que dedicas a Amazon Prime, es cancelarlo y rotar los servicios de streaming. Suscríbete a otro que esté lanzando otra nueva temporada de una serie que te gusta.

Esa es una de las razones por la que los expertos recomiendan no morder el anzuelo de subscribirse a un servicio por un año con vistas a ahorrar. Y si pasado unos meses no tienen más nada que ofrecer, vas a estar botando dinero y además aburrido. Esa es la prerrogativa del consumidor, cortar si no te ofrece el servicio que esperas.

Evita suscribirte a varios servicios simultáneamente. Puedes tomar uno cada mes y así vas agotando lo último que ofrece cada uno.

Identifica qué servicio de streaming es más adecuado para ti. Amazon Prime es muy bueno para las películas más recientes; Netflix tiene buenas series originales y Hulu te permite ver los episodios de las series nuevas de los canales de cable al otro día. Así que si conoces el fuerte de cada servicio, puedes beneficiarte de ello en cada temporada.

Corta los servicios de televisión y pon una antena

You Tube TV cuesta $54.99 al mes por los tres primeros meses y luego $64.99 y esto es en especial. Hulu Plus Live TV te permite hacer una prueba de servicio gratis por siete días y después cuesta lo mismo que You Tube TV. Otros servicios más baratos como Sling TV pueden costar $10 por el primer mes, pero después suben a $25. Así que es bastante dinero empleado en algo que pocos ven. Sé honesto y cuenta cuánto tiempo dedicas a ver televisión, ya ni siquiera en On Demand de los canales se encuentra mucha variedad. Así que si llevas meses sin hacer el cambio de Netflix a la TV, pues córtala.

Puedes considerar poner una antena, que te permite ver los canales locales que trasmiten la señal por aire y gratis. Una antena en Brandsmart puede costar desde $6.88 por una de bigote para interiores hasta $99.88 por una antena multidireccional para colocar en exteriores.

Aprovecha especiales de probar el servicio gratis

La frase “free trial” en términos de oferta para los servicios de streaming es música para los oídos y bolsillos. Casi todas las compañías ofrecen períodos gratis para que los usuarios puedan probar sus servicios, y si les gusta, atraparlos después con el pago regular. La cuestión es que hay que saber usar los especiales, porque muchos se obtienen fácil y luego la gente se olvida de cancelarlos y termina pagando por algo que no le gusta o que ya no está usando.

La ventaja de tener Amazon Prime es que permite acceder a muchos servicios que pueden pagarse por separado y que están ahí a la mano para elegirlos. Si te gustan las series europeas e inglesas, puedes probar gratis el servicio de Britbox, de la BBC, que luego cuesta $6.99 mensuales, que se convierten en $69.99 al año. Se puede cancelar tan fácil como te suscribes, pero muchos olvidan hacerlo.

Si estás ahorrando para comprar una casa o para pagar deudas de tarjeta de crédito, este gasto puede hacer un hueco en tu presupuesto, así que calibra los servicios que eliges.

Ahorra en streaming con el pago del teléfono celular

Varias compañías de teléfono celular están ofreciendo servicio de streaming gratis cuando eliges ciertos planes de telefonía. Si eliges los planes Magenta de T-Mobile, puedes obtener una suscripción a Netflix. AT&T’s Unlimited Elite viene con HBO y si eliges el plan ilimitado de Metro By T-Mobile puedes tener Amazon Prime gratis.

Sprint tiene el mejor especial, que incluye Amazon Prime, Hulu y Tidal como parte del plan Unlimited Premium, por un precio anual combinado de alrededor de $430.

Comparte servicios de streaming

Hasta hace muy poco era una práctica común compartir servicios de streamings con amigos y familiares. Si alguien pagaba por un servicios de Netflix que permite que varias personas lo usen a la vez (Premium plan), podía compartirlo con una persona de confianza, dándole su contraseña. Y a su vez la otra persona podía pagar por otro servicio de streaming y hacer lo mismo, así los costos tocaban a menos.

Desde abril, Netflix ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra el intercambio de contraseñas. Quizás hayas recibido ese mensaje que indica que tu contraseña se está usando en otra dirección que no es la tuya. La razón de este cambio por parte de Netflix es la competencia con otros servicios, por la que podrían perder suscriptores y al mismo tiempo se avizora el fin de la pandemia, cuando muchas personas quizás adquieran menos este tipo de servicio.

Sin embargo, por ahora muchos comparten los servicios de streaming, y esta es sin duda una forma de ahorrar dinero.