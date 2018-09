Nueva prueba de internet móvil en Cuba genera inestabilidad en comunicaciones

La más reciente y amplia prueba de acceso al servicio de datos móviles por 3G en Cuba, que comenzó el sábado y concluyó el lunes, ha saturado y provocado “inestabilidad” en las redes de telefonía celular y de datos del país, según reconoció el monopolio estatal de las telecomunicaciones, Etecsa.

La prueba gratuita del servicio 3G, de 72 horas de duración, “trajo como consecuencia dos situaciones: dificultad en la conexión y alta congestión en la voz y el dato por inestabilidad en elementos de la red”, indicó Etecsa en una primera evaluación divulgada en los medios estatales.

Cuba es uno de los pocos países que aún carecen del servicio de acceso a internet con datos móviles, un rezago que el Gobierno trata de corregir desde hace algunos años mediante la instalación de infraestructuras de tercera generación.

Antes de poner en marcha definitivamente el servicio, y para evaluar su capacidad, la operadora estatal llevó a cabo dos pruebas los pasados 14 y 22 de agosto, a las que ha seguido la tercera y más amplia que sigue en vigor hasta la medianoche del martes.

En esta última prueba, en la que se ofrecieron paquetes de 50 megabytes sin costo para todos los cubanos con acceso a dispositivos móviles, han participado de momento más de 1,5 millones de internautas (el 13 % de la población), según datos de Etecsa.

Durante el fin de semana y debido a esta prueba se registraron disrrupciones en las redes telefónicas y los puntos de conexión wifi del país, por lo que los usuarios experimentaron dificultades para realizar llamadas, enviar y recibir mensajes de texto y conectarse a internet.

Los internautas cubanos expresaron su decepción con la prueba de Etecsa a través de mensajes críticos en redes sociales como Facebook o Twitter.

“Yo no he podido ni gastar los Mb de la primera prueba, me quedan 36 y es por gusto. La conexión, mala”, escribió la usuaria de Twitter cubana Neyvis González, en un mensaje dirigido a la operadora.

En su comunicado oficial, Etecsa atribuyó los problemas a que “la demanda cursada durante la prueba es superior a la demanda real que existirá en el momento de apertura del servicio” y pidió a los usuarios “comprensión por las molestias ocasionadas con las irregularidades del servicio”.

La operadora indicó que “continúa realizando acciones técnicas en función de los aspectos que provocan la fluctuación del tráfico” hasta el final de la prueba “para tener la posibilidad de medir los resultados”.

Se desconoce cuándo entrará en vigor el servicio de 3G para móviles en Cuba, donde solo hay conexión a la red en los puntos wifi públicos a un dólar la hora, y en los hogares, donde el servicio cuesta entre 15 y 70 dólares por 30 horas, precios que no están al alcance de la mayoría de la población, cuyo salario mensual promedio no alcanza los 30 dólares.