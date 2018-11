Cuba se retira del programa ‘Más Médicos’ en Brasil tras amenazas de Bolsonaro

Cuba se retira del programa social “Más Médicos” de Brasil debido a las palabras “amenazantes y despectivas” del presidente electo Jair Bolsonaro, anunció el miércoles el gobierno de la isla.

En una nota oficial publicada en el portal del Ministerio de Salud Pública cubano, el gobierno calificó de “intolerantes”, “directas” y “amenazantes” las palabras de Bolsonaro sobre el programa que permitía la estancia de más de 11,000 médicos cubanos en ese país.

Bolsonaro había pedido que los médicos cubanos pudieran hacer un examen para revalidar sus títulos en Brasil, que pudieran llevar a su familia los tres años que dura la misión y que recibieran el salario completo sin intermediarios, algo a lo que el gobierno cubano no accedió.

Suscríbase

Cuba había prohibido a sus médicos presentarse al examen para revalidar sus títulos en Brasil bajo pena de ser regresados a la isla.

Si alguno de los médicos que está actualmente trabajando en el extranjero decide romper su contrato con el gobierno cubano, no puede regresar en ocho años a su país como castigo.

“Ante esta lamentable realidad, el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de Cuba ha tomado la decisión de no continuar participando en el programa ‘Más Médicos’ y así lo ha comunicado a la directora de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y a los líderes políticos brasileños que fundaron y defendieron esta iniciativa”, anunció el MINSAP en un comunicado.

“Las modificaciones anunciadas imponen condiciones inaceptables e incumplen las garantías acordadas desde el inicio del programa, que fueron ratificadas en el año 2016 (…) Estas inadmisibles condiciones hacen imposible mantener la presencia de profesionales cubanos en el Programa”, señala en la declaración el MINSAP.

Condicionamos à continuidade do programa Mais Médicos a aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura, e a liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não aceitou. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 14 de noviembre de 2018

El presidente electo de Brasil se pronunció en Twitter sobre la decisión cubana: “Condicionamos la continuidad del programa Más Médicos a la aplicación de una prueba de capacidad, salario integral a los profesionales cubanos, cuya mayor parte está destinados a la dictadura, y libertad para traer a sus familias. Lamentablemente, Cuba no aceptó”, escribió.

Mais Medicos fue un programa establecido por la ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff, quien sucedió a Luis Inácio Lula da Silva.

Su objetivo era llevar la salud a los municipios y zonas más apartadas de Brasil, para lo que contratarían médicos extranjeros.

Por intermediación de la Organización Panamericana de la Salud, Cuba firmó un contrato que le permitía quedarse con cerca del 75 por ciento de los $3,300 que reciben como salario sus médicos en la nación sudamericana.

Después de la destitución de Rousseff en 2016, surgieron dudas sobre la continuidad de los médicos cubanos en el programa. En ese entonces Cuba afirmó que mantendría a sus médicos en Brasil. Pero tras la elección de Bolsonaro, el presidente electo brasileño ha sugerido un giro en la política hacia la isla tras su toma de posesión el próximo 1 de enero.

“Todos esperábamos el fin de la misión, pero no de esta manera”, dijo un médico que trabaja en Brasil a este diario bajo condición de anonimato por temor a represalias del gobierno. “Ni siquiera nos dejaron saber antes de que tomaran la decisión. Nos enteramos a la misma vez que la gente en Cuba. Eso es para que vean cuánto valoran nuestro trabajo”, añadió.

Los coordinadores de la Misión Médica han anunciado que el retiro será gradual, explicó ese médico, quien además aseguró que este mismo miércoles ya hay doctores tomando un avión de regreso a casa. Cuba además pidió por escrito a los colaboradores “evitar provocaciones”, según un documento interno al que el Nuevo Herald tuvo acceso.

El Estado cubano ha declarado que los ingresos por los servicios profesionales en el exterior ascienden a más de $11,500 millones anuales, la principal fuente de divisas del país, seguida de lejos por las remesas, que están en torno a los $3,450 millones, según The Havana Consulting Group.

Cuba mantiene misiones médicas en 67 países y ha realizado 600,000 “misiones internacionalistas en las que han participado más de 400,000 trabajadores de la salud”, recordó el Ministerio de Salud Pública en su comunicado. También dijo que muchas de las “misiones internacionalistas” son asumidas con el presupuesto del Estado cubano, algo que ponen en duda muchos de los médicos.

“Trabajé en Pakistán, donde supuestamente Cuba envío médicos de ayuda. La realidad es que toda la misión fue pagada por la Organización Mundial de la Salud y le dejó bastantes beneficios a Cuba. ¿Quién se llevó el mérito? Cuba. Lo mismo pasó con el ébola. Ganan dinero y a la misma vez pasan por bondadosos y solidarios”, dijo vía telefónica otro médico que trabaja en Brasil y pidió no ser identificado por miedo a represalias.

Algunos profesionales de la salud han pedido cuentas a las autoridades cubanas sobre si les permitirán regresar con las cosas que han comprado en Brasil y si les pagarán este mes de trabajo.

“El inteligente se queda y revalida, no es fácil, pero no imposible. Yo pase el examen pero vine para Estados Unidos con mi família por decisión propia. Me obstine de la explotación. Suerte colegas”, escribió Rene Perez como respuesta a la publicación de la misión cubana.