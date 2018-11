Cuba ofrece ventajas aduanales a los médicos en Brasil y presiona sus familias para que regresen

Tras la repentina decisión cubana de regresar a los más de 8,300 médicos que mantenía trabajando en el programa Mais Medicos en Brasil, las autoridades han anunciado que darán ventajas aduanales a los profesionales para que puedan enviar pertenencias a casa. La noticia viene acompañada de fuertes presiones a los familiares de los médicos en la isla para que no acepten el asilo brindado por el presidente Jair Bolsonaro.

“Para apoyarlos y disminuir gastos, en nuestro país se decidió que todo el que envíe carga no acompañada a Cuba por distintas vías será considerado como Menaje de Casa, que implica no pago de la carga en ninguna moneda”, explica una comunicación de la Misión Médica obtenida por el Nuevo Herald.

Suscríbase

A los médicos que ya habían viajado a la isla se les permitirá importar nuevamente sus productos en moneda nacional, una excepción de las rigurosas reglas aduanales cubanas que exigen el pago en divisas después de la primera importación.

Sin embargo, para muchos de los profesionales estas medidas no son suficientes. “Enviar nuestros equipos a Cuba cuesta dinero. ¿Con qué lo vamos a hacer si ellos anunciaron el fin de la misión de un día para otro?”, dice una doctora bajo condición de anonimato.

La otra opción que dieron las autoridades es vender todo lo que tienen los médicos para que puedan llevarse el efectivo.

“Estoy tratando de vender todo lo que tengo. Pero lo que no pueda vender me lo llevo para Cuba. No sé si van a pegarle un contenedor al avión, pero lo que es seguro es que no lo voy a dejar aquí”, dijo una médico en un mensaje de voz enviado a los directivos de la misión a través de WhatsApp.

Otra médico lamentó que solo les permitan llevar 40 kg en el avión de regreso. “De que me llevo mi aire acondicionado me lo llevo”, aseveró.

“Busquen dos aviones porque yo me lo llevo todo, doctor. Busquen dos aviones porque me están dando cien reales por un frío y no lo voy a vender porque me costó 2,200 reales. No sé si me van a buscar un avión aparte”, agregó en un mensaje de voz a los directivos de la Misión Médica.

Los médicos están consternados por las recientes visitas de las autoridades a sus familiares en la isla para presionarlos a regresar. “A mis niñas fueron a visitarlas. Son menores de edad, son niñas. Sin embargo allá fueron y les preguntaron que si su mamá les había dicho que se iba a quedar en Brasil y que ellas debían decirme que no me quedara, que regresara a la Patria”, lamentó una doctora en comunicación con este diario.

Otro médico denunció en su perfil de Facebook las visitas que le hicieron a su madre. “Como mi casa estaba vacía fueron a casa de mi madre. Por primera vez tuvo el gusto de ver a la médico de la familia que nunca la había visitado a pesar de haber sufrido un infarto y tener problemas de presión. Fueron para amenazarla con medidas en caso de que yo me quedara en Brasil”, dijo el médico.

En los medios de comunicación, la mayoría en poder del Estado, la campaña contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro también ha sido fuerte. “Marioneta del imperialismo, fascista, ultraderechista” son los calificativos utilizados por la Televisión Cubana.

En una reciente entrevista, el director provincial del Ministerio de Salud Pública en Guantánamo, Roilder Romero Frómeta, aseguró que “no habrá motivos para la deserción del personal de salud” en Brasil.

Romero, ex coordinador de Mais Medicos, aseguró que quienes regresen de Brasil no serán regulados y podrán emigrar luego si así lo desean, pero amenazó a quienes rompan el contrato y se acojan al asilo que ofrece Bolsonaro con la aplicación de la ley que les impide entrar al país en ocho años.

“Los profesionales de la salud en una misión oficial que hayan abandonado tienen un límite de entrada al país de ocho años. No hay motivo por el que puedan desertar”, aseveró.

Este viernes el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que la situación de los médicos cubanos es “prácticamente de esclavitud” y reiteró su promesa de asilo para quienes deseen abandonar la misión médica cubana.

Bolsonaro también consideró “injusto” e “inhumano” destinar a los más pobres la atención médica de los profesionales cubanos que no tiene “ninguna garantía de calidad”.

La declaración hace referencia a la negativa de Cuba de que sus médicos hagan el examen de reválida necesario para todo médico extranjero que trabaja en Brasil. Para el presidente electo, el gobierno de Brasil nunca ha tenido comprobación de que los profesionales enviados por Cuba sean competentes.

Bolsonaro reclamó a Cuba, para continuar su participación en el programa Mais Medicos, el examen de reválida, el pago completo del salario a los profesionales y la posibilidad de que los familiares de los médicos viajen a Brasil y los acompañen durante toda la misión.