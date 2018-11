TV Martí suspende a más empleados por controversial reporte sobre George Soros

La Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), la agencia federal que supervisa a Radio y Martí, suspendió a otras dos empleadas tras ampliar las investigaciones sobre un reportaje controversial sobre el filántropo George Soros transmitido en mayo de este año.

A fines de la semana pasasa, la editora Vivian Martínez y la productora Janet Lomba fueron puestas en licencia administrativa hasta que concluyan las investigaciones, dijo un empleado de las estaciones Martí que pidió no ser identificado por miedo a represalias.

Una funcionaria de la US Agency for Global Media (USAGM) —la entidad federal a la que pertenece la OCB así como la Voz de Américas—, que pidió hablar en anonimato porque no estaba autorizada a discutir detalles de la investigación en curso, confirmó que ya eran cuatro los empleados que habían sido suspendidos.

El reportaje que generó la investigación acusa al filántropo y empresario Soros de ser autor de la crisis económica del 2008, financiar “movimientos anti-sistema” y apoyar a las FARC en Colombia. Para a ello hace referencia a la organización Judicial Watch como única fuente. En el reporte, Soros, quien fundó Open Society Foundations, es identificado como un “judío multimillonario” y “judío de moral flexible”.

Recientemente, Soros, que es un donante demócrata, recibió una amenaza de bomba y ha sido el centro de ataques de organizaciones como Judicial Watch y medios conservadores. El reportaje de TV Martí salió a relucir en ese contexto —meses después de su transmisión— en el blog de un activista antiembargo, lo que desencadenó críticas de congresistas de ambos partidos.

A fines de octubre, el actual director de la OCB, Tomás Regalado, había suspendido a la reportera Isabel Cuervo, autora del “reportaje especial” sobre Soros y al ex editor de noticias Wilfredo Cancio, y dijo que ellos parecían ser las únicas personas implicadas. Pero funcionarios de la USAGM estuvieron en Miami la semana pasada para continuar las investigaciones y otras dos empleadas fueron suspendidas, dijo una fuente de las estaciones Martí que pidió no ser identificada por temor a represalias.

Martínez es la supervisora directa de Cuervo, y Lomba es la productora ejecutiva del noticiero “Levántate Cuba”, donde Cuervo fue invitada en varias ocasiones para promover su reportaje, trasmitido en tres partes en mayo.

Un reporte anterior de otro periodista de Radio y TV Martí y relacionado con George Soros fue eliminado de la página en internet de Marti Noticias el mismo día que el CEO de la USAGM, John Lansing, ordenó una investigación sobre el reportaje de Cuervo, al que calificó de “inconsistente” con los estándares profesionales y éticos de la agencia.

En abril, el periodista Armando de Armas publicó una historia sobre una demanda de la “prestigiosa ONG Judicial Watch (...) contra el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, por motivo de los registros relacionados con la financiación que han hecho de las actividades políticas de las fundaciones del multimillonario izquierdista de origen húngaro-judío, George Soros”.

El artículo está basado en un comunicado de prensa de Judicial Watch, pero este no identifica a Soros por su posición política u origen étnico. Aunque la historia fue eliminada de Martinoticias.com, aún está disponible su versión cache en Google.

En el polémico reporte de Cuervo, la periodista cita en varias oportunidades información contenida en este reporte anterior sobre el supuesto financiamiento de la USAID a organizaciones en Colombia que también han recibido apoyo financiero de la Open Society Foundations.

Armas publicó su artículo en Facebook en abril con el siguiente comentario: “Caen las caretas. Ahí tienen a qué se dedican USAID y el Departamento de Estado con nuestro dinero!!! Ello explicaría quizá por qué inusitadamente hay tanto anticastrista de izquierdas últimamente”.

Ambos reportajes fueron publicados tras la renuncia del director André Mendes a fines de marzo y cuando la OCB quedó a cargo del director interino Emilio Vázquez.

La portavoz de USAGM, Nasserie Carew, dijo que la agencia estaba investigando el incidente inicial pero que también está llevando a cabo una investigación más amplia sobre los estándares periodísticos y sobre cualquier problema estructural en la OCB que deba corregirse, agregó.

La agencia tiene como objetivo realizar una auditoría del contenido de la cobertura de las estaciones, llevada a cabo por expertos independientes, dijo. Sesiones de capacitación sobre estándares periodísticos que cubrirán temas como la objetividad, los sesgos y equidad en la cobertura, entre otras cuestiones, se realizarán para los empleados de OCB en las próximas semanas.

Lomba declinó comentar para esta historia. Martínez y Armas no respondieron a una solicitud de comentario. Regalado, que no estaba al frente de las estaciones cuando se publicaron los artículos sobre Soros, no pudo ser localizado inmediatamente porque está de viaje.

“En el curso de esa investigación se encontró contenido que tampoco era deseable. Ese contenido tenía que ver con unos ataques desmedidos al Corán en la página digital de Radio Martí. Simplemente es inexplicable”, dijo Regalado en un programa en Actualidad Radio el martes. El director de la OCB dijo que “se están tomando medidas”, como el nombramiento de un nuevo equipo en el Departamento de Noticias y el seguimiento del “espíritu y la letra” de la Voz de las Américas.

“La misión se había desviado”, dijo Regalado.

