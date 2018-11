Demandan a la OPS por supuestamente beneficiarse del tráfico de médicos cubanos

Doctores cubanos que abandonaron el programa Más Médicos en Brasil demandaron a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por supuestamente participar y beneficiarse en lo que ellos consideran un esquema de trabajo forzado.

La demanda, presentada en una corte de Miami el viernes, alega que la OPS “proveyó ... y se benefició del trabajo forzado y el tráfico de más de 10 mil doctores y profesionales de la salud en Brasil desde el 2013 y el presente”. La OPS habría enviado a Cuba cerca de $1,300 millones pagados por el gobierno de Brasil y habría obtenido $75 millones por servir de intermediaria en el programa Más Médicos (Mais Médicos).

De esos $1,300 millones, solo $125 habrían ido a parar a las manos de los médicos cubanos, alega la demanda.

“Somos un instrumento monetario para que el gobierno llene sus arcas de dinero y nosotros sigamos siendo esclavos de ellos”, dijo la doctora Ramona Matos en una conferencia de prensa el jueves en la sede de la alcaldía de la ciudad del Doral.

Suscríbase

Matos relató que cuando fue parte del programa en Brasil en el 2014, las autoridades cubanas le pagaron $400 en Brasil y $600 en una cuenta “congelada” en Cuba, a la cual los médicos no tenían acceso hasta que regresaran a la isla.

“Los cubanos éramos controlados por un asesor de la OPS, nos nos dejaba salir del lugar, no podíamos visitar Brasilia. Todos los demás [médicos de otras nacionalidades que participaban en el programa] salían pero a nosotros no nos dejaron visitar nada”, dijo.

Otra doctora cubana, Tatiana Caraballo, quien estuvo tres años en el programa en Brasil, relató que las autoridades cubanas la acosaron cuando llevó a uno de sus hijos a vivir con ella en ese país. Caraballo dijo que el gobierno brasileño le otorgó una visa a su hijo por tres años pero que al regreso de una de sus vacaciones en Cuba, las autoridades cubanas “le obligaron” a firmar una extensión de su contrato en el que incluían como condición que no podía llevar a su hijo por más de tres meses continuos a Brasil, o perdería el contrato y el dinero de la cuenta en Cuba.

“Fue un asedio constante hasta que decidí abandonar la misión y pedir asilo” en EEUU, dijo Caraballo, a través del Cuban Medical Professional Parole Program, eliminado por el ex presidente Barack Obama en enero del 2017. “Al mes de estar en Estados Unidos, mi familia fue desalojada, mi hija y mamá, de una casa construida con mi dinero. Fueron puestas en la calle... porque yo había traicionado a la patria”.

Matos, Caraballo y otros dos doctores son los primeros demandantes en lo que los abogados del caso presentaron como una demanda colectiva. Si la corte certifica ese estatus, podrían unirse los médicos cubanos que ahora residen en Estados Unidos y que participaron en ese programa. La corte podría decidir en el futuro si permite unirse a la demanda a médicos cubanos en otros países, explicó Samuel J. Dubbin, el abogado principal del caso.

Más Médicos fue un programa creado por el gobierno de Dilma Rousseff para contratar a médicos cubanos para ofrecer servicios en zonas remotas de Brasil. Según documentos oficiales, inicialmente Brasil pagaba $4000 por cada médico. El gobierno de Cuba, a su vez, pagaba $1,000 a los médicos. La demanda alega que el gobierno cubano se quedaba con hasta el 85 por ciento de los pagos hechos por Brasil.

SHARE COPY LINK El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó el miércoles que su gobierno ofrecerá asilo político a los miles de médicos cubanos que no deseen regresar a su país tras la decisión de Cuba de suspender el programa Más Médicos.

La exportación de servicios médicos es una de las principales fuentes de ingresos para el gobierno de la isla. Los contratos son firmados por la Sociedad Mercantil Cubana Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos. Actualmente, Cuba tiene 36 mil profesionales en 67 países en las llamadas “misiones de colaboración. De ellos, 18 mil son médicos, dijo Yaira Jiménez, vocera del ministerio de Relaciones Exteriores en un video publicado en You Tube el miércoles.

Los demandantes alegan que la constitución de la OPS, un organismo de las Naciones Unidas con sede en Washington D.C., no justifica que la agencia se beneficie de un esquema que viola leyes internacionales y de Estados Unidos. Dubbin cree que los jueces no otorgarán inmunidad a la OPS, como ha sucedido en otras ocasiones con agencias de las Naciones Unidas, porque su partipación en el esquema de pago del programa Más Médicos no fue accidental, sino deliberada.

La OPS no contestó inmediatamente a una solicitud de comentario para esta historia.

“La OPS, que recibe el 50 por ciento de su presupuesto de los contribuyentes de Estados Unidos y con sede en Washington, tiene que contestar por qué ha sido complice de una dictadura militar que usa al ser humano como mercancía”, dijo Otto Reich, ex subsecretario de Estado, en la conferencia de prensa.

La demanda viene a complicar aún más la situación del gobierno cubano, que ha recibido críticas por retirarse del programa Más Médicos, después de que el presidente electo Jair Bolsonaro decidiera condicionar su continuidad al pago completo del salario a los médicos cubanos, a que estos pudieran revalidar su título en el país y a que pudieran trabajar junto a sus familiares. Documentos oficiales filtrados muestran que Cuba pedía inicialmente $8,000 por cada médico y que el programa Más Médicos surgió durante esas negociaciones para dar cobertura legal a los médicos cubanos.





El gobierno cubano ha dicho que las declaraciones de Bolsonaro fueron “inaceptables”, que el país no ofrecía ya seguridad para sus médicos y culpó al presidente electo de dejar sin atención médica a millones de brasileños. También negó que su oferta de enviar médicos a Brasil fuera anterior al surgimiento del programa.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel destacó en Twitter el “altruismo” de los médicos cubanos que regresaron a la isla tras la controversia.

“No hay dinero en el mundo que pague lo que hacen nuestros profesionales de la salud”, dijo Jiménez, la vocera de la cancillería cubana.

“Por eso movieron a sus médicos nada más al saber que Bolsonaro iba a ofrecerles su salario íntegro y que podían trabajar en Brasil”, dijo Matos. “Entonces no era una misión humanitaria. Somos una moneda de cambio”.

Siga a Nora Gámez Torres en Twitter: @ngameztorres