México seguirá entregando “salvoconductos” a migrantes cubanos con destino a EEUU

Andrés Manuel López Obrador reacciona con "prudencia" a amenaza de Trump El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reaccionó con "prudencia" ante la amenaza de Donald Trump de cerrar la frontera con México si no detiene la avalancha de migrantes que se dirigen a los puntos fronterizos del sur de EEUU.

Una alta funcionaria del Instituto Nacional de Migración (INM) de México dijo este martes a el Nuevo Herald que su país continuará otorgando oficios de salida, conocidos como salvoconductos, a los migrantes que transitan hacia Estados Unidos.

“El hecho de que la oficina de Tapachula esté cerrada no significa que no estemos atendiendo en otros sitios. El INM continúa entregando oficios de salida y realizando trámites para atender a la población migrante”, explicó a través de una llamada telefónica.

Desde el día 15 de marzo las oficinas del INM en Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, permanecen cerradas y cientos de cubanos y centroamericanos están varados allí a la espera de conseguir el “salvoconducto” que les permita transitar legalmente por el país hacia la frontera sur de Estados Unidos. Algunos cubanos han comenzado incluso una huelga de hambre para reclamar la entrega de los documentos.

La funcionaria explicó que el cierre de la oficina obedece a que decenas de migrantes asaltaron la sede, hiriendo a un funcionario público, mientras reclamaban la entrega de documentos para continuar su travesía.

La funcionaria del INM con la que conversó el Nuevo Herald dice que la nueva política hacia los migrantes en México está basada en “la defensa de sus derechos humanos”.

“Si en Tapachula no habían las condiciones para atender a los migrantes, entonces no podíamos seguir trabajando así”, añadió.

El INM publicó una nota dando cuenta del cierre indefinido de la oficina de Tapachula y el traslado de los casos hacia las oficinas de Ciudad Hidalgo y a la Subdelegación Local de Talismán. También habilitó el teléfono 01 962 62 5 05 59 para cualquier duda o aclaración.

“En el INM estamos implementando una reestructuración profunda que tiene como objetivos erradicar cualquier vicio o malas prácticas que ocurrieran con anterioridad”, dijo la funcionaria, quien alentó a los cubanos a no “dejarse llevar” por todo lo que escuchan.

“Los trámites no son sencillos, requieren tiempo y la colaboración de todos. Lo recomendable es que se asesoren bien sobre lo que necesitan y no se desesperen. El oficio de salida se otorga cuando la persona ya no quiere regularizar su estatus en México para lo que se le dan 15 días naturales para abandonar el país”, explicó.

La funcionaria explicó que algunos migrantes pueden calificar para obtener una tarjeta de visitante por razones humanitarias, para lo cual también deberían acercarse a las oficinas del INM.

Según los requisitos de otorgamiento de estas tarjetas, se podrán beneficiar aquellos migrantes cuyo “grado de vulnerabilidad” dificulte o haga imposible su deportación así como para quienes “el traslado a su país implique riesgo a su vida o integridad física” por sufrir “persecución, violencia o desastres naturales”.

También podrán beneficiarse de la tarjeta humanitaria los solicitantes “de la condición de refugiado, de asilo político o que inicien procedimiento para la determinación de apátrida”.

El súbito aumento en el número de emigrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos para solicitar asilo ha llevado al sistema a un punto de quiebre, dijo la semana pasada Kevin McAleenan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desde el sector de El Paso, Texas.

McAleenan aseguró a los medios que CBP actualmente tiene más de 12,000 migrantes bajo custodia. La agencia tenía previsto que a finales de marzo se llegaran a las 100,000 detenciones, el número más alto alcanzado en un mes en una década.

El número de cubanos que hasta febrero de este año fiscal ha llegado a la frontera casi iguala a los 7,000 que lo hicieron en todo el año fiscal anterior. Las cifras no son comparables con los 41,523 que llegaron a la frontera en 2016 mientras existía la política de pies secos-pies mojados pero muchos analistas creen que el temor a una profundización de la crisis económica -por el colapso del régimen de Nicolás Maduro que subsidia a la isla- pudieran empujar a miles de cubanos a intentar llegar a Estados Unidos.

Por su parte el presidente de EEUU, Donald Trump, amenazó con cerrar la frontera sur si México no corta el paso a los migrantes, a lo que su homólogo, Andrés Manuel López Obrador, respondió que actuará con “prudencia” y evitando la confrontación.

La pasada semana un grupo de 68 emigrantes cubanos fueron repatriados a la isla. Varias fuentes cercanas al INM explicaron que los deportados estuvieron involucrados en actos de desorden público en México.

“Esas deportaciones fueron polémicas. Solo puedo decir que obedecieron a un asunto puntual en el que estuvieron involucrados los migrantes”, dijo la funcionaria.