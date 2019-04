Nuevo feminicidio estremece a Cuba

Leydi Laura García Lugo, una joven cubana de 21 años de edad, residente en el municipio de Ranchuelo, Villa Clara (centro de la isla) ha sido secuestrada y asesinada. Tremenda Nota.

El cuerpo sin vida de Leydi Laura García Lugo, una joven de 21 años de edad fue hallado el lunes pasado a orillas de la Autopista Nacional en la provincia central de Villa Clara, según una nota del Ministerio del Interior de Cuba (Minint) envidada a los medios locales.

García Lugo, residente del municipio Ranchuelo, había sido secuestrada y asesinada, según un reporte de la revista independiente Tremenda Nota que luego fue confirmado por el Ministerio del Interior en su nota oficial.

“El Ministerio del Interior en la provincia Villa Clara prioriza la investigación de un hecho de asesinato por el que resultó occisa una estudiante que cursaba el cuarto año de la carrera de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas del territorio”, explica la nota.

La estudiante de cuarto año de Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara había desaparecido en la carretera desde el sábado 30 de marzo al mediodía, cuando intentaba llegar a su casa. Su cadáver fue hallado dos días después a orillas de la Autopista Nacional, cerca del central azucarero 10 de Octubre, en Ranchuelo.

Según el Minint, desde el pasado sábado había comenzado “un trabajo intenso” tras la denuncia de la desaparción de García Lugo, a quien esperaban para una guardia médica en el hospital ginecobstétrico “Mariana Grajales” de Santa Clara.

“Un equipo especializado del Ministerio del Interior trabaja en el esclarecimiento del hecho, cuyo resultado se informará a través de los medios de comunicación”, puntualiza la nota oficial.

Desprotegidas

En Cuba no existen estadísticas oficiales de feminicidios. Según la diputada Mariela Castro Espín, hija del ex gobernante Raúl Castro, en la isla no existen crímenes de mujeres por razones de género gracias a la “revolución”.

Los medios de comunicación, en poder del Estado, rara vez se hacen eco de violaciones, asesinatos o ataques a las mujeres, denuncias que son expuestas en la prensa independiente.

Cuba no tiene una legislación específica contra la violencia de género y el Código Penal cubano no prevé agravantes de este tipo. Los casos de mujeres que mueren a manos de sus novios o esposos son abordados ante los tribunales como cualquier otro homicidio.

El año pasado, en la vecina provincia de Cienfuegos fue violada y asesinada la joven Leidy Maura Pacheco Mur, de 18 años, a manos de tres hombres. Pacheco Mur fue raptada cuando iba camino a casa y su cuerpo enterrado en una zona boscosa conocida como Plan Mango. Dos de los asesinos fueron condenados a cadena perpetua mientras que un tercero terminó condenado a 30 años de cárcel.

En esa misma ciudad, unos meses más tarde, fueron asesinadas Daylín Najarro Causse y su madre Tomasa Causse Fabat a manos del ex esposo de Daylín, Rafael García, quien se suicidó el día antes del juicio.