‘El agua es solo para los militares’: así vive una comunidad en el occidente de Cuba

Un camión cisterna lleva agua a los edificios pertenecientes a las Fuerzas Armadas cubanas.

El reparto Hermanos Cruz de la ciudad de Pinar del Río, en el occidente de Cuba, vive desde hace meses una crisis severa con el abastecimiento de agua, de la que solo están exentos los militares.

“El agua es solo para las casas de los militares. Tú puedes ver cómo llegan y se van las pipas de agua para llenar sus cisternas, pero nosotros tenemos que resignarnos con esperar a que llegue una vez a la semana o cada 15 días”, dijo por teléfono Felicia, una vecina del reparto.

Los problemas con el abasto de agua comenzaron hace seis meses. Las autoridades de Recursos Hidráulicos en la provincia le explicaron a los vecinos que había roturas en una conductora de agua y que debían tener paciencia, pertrecharse con tanques y recipientes y economizar.

“Cuando vino [el gobernante Miguel] Díaz-Canel el agua se botaba de la cisterna a borbotones. También el día que vino Inés María Chapman, la vicepresidenta. Pura casualidad”, ironiza la vecina.

“Los viernes son los días que cae un poco de agua en la cisterna, pero eso no es nada para seis edificios. Se termina enseguida. Esta semana vino a entrar el sábado. Sin embargo los edificios de las FAR [Fuerzas Armadas Revolucionarias] no tienen ningún problema. Aunque no haya agua, a ellos se la buscan en pipas y les llenan las cisternas”, agrega.

Silvia, una mujer de 40 años, dice haber acudido a todas “las instancias” a quejarse, pero nadie le ha dado una respuesta satisfactoria.

“Aquí estuvo Robertico [Roberto Díaz Menéndez], el de la Asamblea Municipal del Poder Popular. Hizo una reunión en la cisterna. Habló, habló y habló y al final no resolvió nada. He llamado al Partido, a Comunales, a Recursos Hidráulicos y nadie tiene una respuesta”, lamenta.

Recientemente las autoridades de esa provincia reconocieron que hay “descontrol” y “morosidad” en afrontar los problemas con el abasto de agua. Según Guerrillero, el periódico oficial de la provincia, estos se deben, entre otras causas a “la falta de una política de cuadros coherente y ajustada a los tiempos que corren”.

De acuerdo con la prensa oficial, “se incumplió con el plan de inversiones” en la empresa estatal de recursos hidráulicos y el abasto de agua está comprometido en varios municipios de la provincia.

“Si quieres agua tienes que pagarle por la izquierda a los piperos, o ser militar. No sé si en otras partes será igual, pero aquí no todos somos iguales”, agrega Silvia.