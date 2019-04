Hallan cadáver en descomposición en la cisterna de un hospital en Cuba

El Hospital Ivan Portuondo, en San Antonio de los Baños, Artemisa.

Empleados de un hospital en la occidental provincia cubana de Artemisa hallaron este fin de semana el cadáver en descomposición de un ex empleado flotando en la cisterna que abastece de agua potable a ese centro de salud.

Los medios oficiales no se han hecho eco hasta el momento de lo ocurrido en el hospital Iván Portuondo, en San Antonio de los Baños. Una periodista local, que pidió no ser identificada, confirmó el hallazgo, pero aseguró que “por los canales pertinentes” no han recibido ninguna información oficial.

El Nuevo Herald intentó comunicarse en varias ocasiones con la oficina local de la Policía y con el hospital Iván Portuondo, pero no recibió respuesta.

“Esto ha sido impactante para todo el pueblo. Los enfermos no querían tomarse el agua del hospital de la peste que tenía. Cuando fueron a revisar la cisterna encontraron el cuerpo, que ya estaba en un grado alto de descomposición”, dijo a el Nuevo Herald vía telefónica Luis A. Ramos, un vecino de la zona.

Según Martinoticias, el difunto era conocido como Villo Mantilla, un antiguo empleado del hospital. La Oficina de Transmisiones hacia Cuba entrevistó a una vecina que aseguró que el cadáver llevaba al menos 15 días en el tanque de agua.

“No sé de qué manera él cayó en el agua, que es el agua potable del consumo de los pacientes, de los enfermos, de los médicos”, narró Rolando Yuset Pérez Morera, otro vecino de San Antonio de los Baños.

“Dentro de la cisterna encontraron basura, una silla de ruedas, una asquerosidad inmensa”, agregó Pérez Morera.