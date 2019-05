Cenesex de Mariela Castro llama a boicotear marcha independiente por los derechos LGBTI en Cuba

Fidel Castro habla a los cubanos sobre los homosexuales Durante el gobierno de Fidel Castro, la comunidad LGBTI fue duramente reprimida, llegando incluso a internarse a los homosexuales en campos de trabajos forzados. Up Next × SHARE COPY LINK Durante el gobierno de Fidel Castro, la comunidad LGBTI fue duramente reprimida, llegando incluso a internarse a los homosexuales en campos de trabajos forzados.

Apenas unas horas después que las autoridades del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por la diputada Mariela Castro, dijeran que una marcha independiente convocada para este sábado en La Habana por la comunidad LGBTI había sido organizada desde Miami, varios activistas en la isla han denunciado acoso de la Policía política para que no asistan.

“Hace algunos minutos un agente de la Seguridad [del Estado] ha llamado a mi teléfono sin identificarse. Con voz agresiva me repitió varias veces que sería encarcelado si continuaba con la convocatoria a marchar por los derechos LGBTI y contra la homofobia el próximo 11 de mayo. Casi antes de colgar, me indicó que estaba siendo vigilado”, escribió en su perfil de Facebook Zekie Fuentes, activista por los derechos LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) y colaborador de Cubanet y Cibercuba.

“Una vez más la libertad de prensa, expresión y conciencia se ve amedrentada o por lo menos, eso intentan. Una vez más los derechos LGBTI quedan en un túnel oscuro que no avizora la luz”, añadió Fuentes.

La convocatoria a una manifestación independiente del movimiento LGBTI en el Parque Central surgió después que el Cenesex cancelara la tradicional Conga contra la Homofobia que se celebra anualmente citando “tensiones en el contexto internacional y regional”.

En una nota publicada este jueves en las redes sociales del Cenesex, el equipo organizador de las Jornadas contra la Homofobia y la Transfobia achacó la cancelación de la Conga a “la agudización de la agresividad contra Cuba y Venezuela” y llamó a boicotear la marcha independiente.

“Quienes de veras quieran defender las jornadas pueden cerrar filas junto con el Cenesex y el comité organizador de esta duodécima edición, para garantizar su exitoso desarrollo, y no sumarse a provocaciones o ataques prejuiciados políticamente”, escribió el Cenesex.

La organización dijo que “grupos contrarios al Cenesex utilizan lo sucedido con la conga como arma contra nuestra institución, y a través de ella, contra el Estado, el gobierno y el Partido”.

El periodista independiente Maykel González Vivero también fue amenazado para que no acuda el sábado a la manifestación. “Todo tiene un propósito Maykel, pero no lo ves así. Verás qué pasará el sábado”, le respondieron en Twitter a la convocatoria que hacía el reportero y activista LGBTI. No es la primera vez que la Seguridad del Estado cubana utiliza perfiles falsos en las redes sociales para atemorizar a periodistas y activistas.

Este miércoles el gobierno le negó la entrada al país a Michael Lavers, reportero del periódico LGBTI+ más antiguo de Estados Unidos, el Washington Blade, fundado en pleno movimiento de liberación gay en 1969.

“Antes de viajar a La Habana, Lavers había reseñado para el Blade la cancelación de la tradicional Conga contra la Homofobia y la Transfobia ideada por Mariela Castro en 2008 y devenida el momento de mayor visibilidad para la comunidad LGBTI+ cubana”, reseña la revista Tememenda Nota, producida desde el interior de Cuba.

Esta no es la primera vez que la comunidad LGBTI cubana convoca a una marcha independiente. El 28 de mayo de 2015 organizaciones como Puertas Abiertas, Shui Tuix, la Fundación por los derechos LGBTI, Divina Esperanza y Arcoíris Libre de Cuba planearon llevar a cabo en el Paseo del Prado de La Habana una peregrinación por el Día Internacional del Orgullo Gay.

Muchos de los convocados no pudieron llegar al lugar. Al menos cinco personas fueron detenidas por 24 horas y varios de los principales organizadores denunciaron que una patrulla policial les impidió salir de sus casas bajo la amenaza de que serían arrestados.

El antecedente de esa marcha ocurrió en ese mismo lugar en 2011 cuando por primera vez las autoridades cubanas toleraron la celebración de una actividad de ese tipo fuera del alcance del Cenesex. Aquel primer Paseo por el Orgullo LGTBI fue organizado por el Observatorio Cubano de los Derechos LGBT, una organización no gubernamental. El evento transcurrió bajo una fuerte vigilancia policial, pero sin graves incidentes.

