‘Masa de ignorantes’: Así califica Mariela Castro a participantes en marcha LGBTI en La Habana

Mariela Castro, hija del ex gobernante cubano Raúl Castro, en una conferencia académica en el Hospital General San Francisco de San Francisco el 30 de abril de 2013. Foto de archivo. Eric Risberg AP

La directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) y diputada de la Asamblea Nacional, Mariela Castro, tildó el lunes a quienes participaron en la marcha independiente por los derechos de la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI) como “enemigos de la libertad” y una “masa de ignorantes”.

“A los enemigos de la libertad y a la masa de ignorantes y esnobistas que les acompaña, la labor del CENESEX les quita el sueño, pero CENESEX, como obra y política de la Revolución, saldrá fortalecido de las contradicciones internas y de las amenazas externas”, escribió en Facebook la hija del ex gobernante Raúl Castro.

Mariela Castro denunció además que este domingo “la contrarrevolución” se había dedicado “a agredir sin piedad la memoria sagrada de mi madre”, la difunta Vilma Espín, por décadas presidenta de la única organización autorizada de las mujeres cubanas. Castro casi llega a las lágrimas durante el programa televisivo Mesa Redonda la tarde del lunes, donde por primera vez desde los incidentes del sábado, la televisión cubana mencionó la manifestación independiente.

“La lucha por los derechos LGBT es parte de nuestros aportes al proceso revolucionario. Yo quiero que el pueblo de Cuba lo comprenda de esa manera, colabore, se interese y no reproduzca tonterías, estupideces, prejuicios y chismes de la mal llamada prensa independiente y de los grandes medios de comunicación”, dijo Castro en Mesa Redonda.





La prensa oficial cubana había guardado silencio sobre la protesta espontánea del sábado de al menos 300 activistas de la comunidad LGBTI. La manifestación, convocada a través de las redes sociales, fue en respuesta a la cancelación de la “conga” contra la homofobia que realiza el Cenesex.

En un principio el organismo estatal justificó la cancelación de la conga por “determinadas circunstancias” que no aclaró, y luego emitió un segundo comunicado en el que se referían a “la agudización de la agresividad contra Cuba y Venezuela”, la activación del Título III de la Ley Helms-Burton y grupos que intentan “tergiversar la realidad de Cuba”.

La policía arresta a manifestantes el 11 de mayo del 2019 que participaron el la marcha LGBTI no autorizada por el gobierno. Ramon Espinosa AP

El Cenesex también hizo un llamado a boicotear la marcha independiente. La Seguridad del Estado cubana amenazó a los activistas que iban a participar y posteriormente reprimió la manifestación.

En el programa Mesa Redonda, Manuel Vázquez, subdirector del Cenesex, habló sobre la marcha independiente en el Paseo del Prado. Vázquez, que no asistió al Parque Central, alardeó de la fiesta que el Cenesex había convocado a la misma hora en un centro recreativo estatal para desestimular la asistencia al evento.

Según el subdirector del Cenesex, muchos de los que asistieron a la marcha independiente “estaban confundidos o engañados”. Agregó además que algunos jóvenes habían ido después a continuar la celebración con el grupo gubernamental.

La televisión cubana no entrevistó a ningún participante de la marcha independiente ni proyectó imágenes de la manifestación. Arleen Derivet, una figura de la televisión estatal, cuestionó a los artistas que se solidarizaron con la protesta independiente.

Haydeé Milanés, una de las artistas que participó en la protesta independiente, lamentó en su perfil de Facebook la violencia policial ejercida contra la comunidad LGBTI. “Eran unos trogloditas maltratando a gente que eran en su mayoría estudiantes, diseñadores, artistas, profesionales, actores, en fin, personas que venían en son de amor y paz, sencillamente defendiendo un espacio que les corresponde, con consignas como: Cuba diversa, o ¡Si se pudo!”, escribió la hija de Pablo Milanés.

Silvio Rodríguez suscribió la crítica del también trovador Vicente Feliú sobre la “represión absurda, vergonzante, peligrosamente evocativa” a la comunidad LGBTI. El humorista Ulises Toirac, por su parte escribió en Facebook: “No los reprimí, ni les lancé una ofensa, ni tan siquiera una mirada pícara y burlona. No lo hice porque solo tengo amor para quien vive su vida de la forma que mejor entienda mientras no haya dobleces. No hice nada de eso y tengo una vergüenza enorme”.

El sábado en la tarde, agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil y la Policía Nacional Revolucionaria reprimieron violentamente a varios activistas, entre los cuales estaban Yasmany Sánchez, Iliana Hernández, Oscar Casanella, Ariel Ruiz Urquiola y Boris González Arenas. Al menos siete personas fueron detenidas y liberadas a medianoche.