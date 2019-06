EEUU prohibe viajes en cruceros a Cuba

Pasajeros abordan en Miami el crucero Adonia con destino a Cuba Cientos de pasajeros abordaron el Adonia el domingo en Miami para hacer un viaje histórico a La Habana: el primer crucero de EEUU en zarpar a Cuba en medio siglo. (inglés) Up Next × SHARE COPY LINK Cientos de pasajeros abordaron el Adonia el domingo en Miami para hacer un viaje histórico a La Habana: el primer crucero de EEUU en zarpar a Cuba en medio siglo. (inglés)

Estados Unidos prohibirá los viajes en cruceros a Cuba, como parte de nuevas sanciones contra el gobierno cubano por su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela.

Según una nueva regulación del Departamento de Comercio publicada el martes, “a los aviones privados y corporativos, a los cruceros, a los veleros, a los barcos de pesca, y a otros aviones y embarcaciones similares, en general se les prohibirá ir a Cuba”.

Un portavoz del Departamento de Comercio confirmó que a partir del miércoles, “los cruceros, así como las embarcaciones de recreo, tienen prohibido salir de los Estados Unidos para una estadía temporal en Cuba”.

Las nuevas regulaciones implementan algunas de las nuevas políticas anunciadas a mediados de abril por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, durante una visita a Miami. Bolton dijo que la administración limitaría los viajes a Cuba que no fueran por motivos familiares, así como el envío de remesas a la isla.

“La administración de [Donald] Trump merece un gran reconocimiento por responsabilizar al régimen cubano”, dijo el senador republicano de la Florida, Marco Rubio, quien ha estado asesorando a la administración sobre la política hacia Cuba.

“Mientras Cuba continúa exportando su destructiva agenda comunista en nuestro hemisferio y empoderando directamente al régimen narcoterrorista de Maduro, los Estados Unidos debe utilizar todas las herramientas disponibles bajo las leyes Americanas para contrarrestar las actividades engañosas del régimen cubano para socavar la política de EE.UU”, dijo Rubio.

El Departamento de Comercio dijo que las nuevas regulaciones estaban alineadas con la decisión de la administración de “restringir los viajes no familiares a Cuba para evitar que los fondos estadounidenses enriquezcan el régimen cubano, que continúa reprimiendo al pueblo cubano y brinda apoyo continuo a el régimen de Maduro en Venezuela “.

Solo los buques de carga que transporten artículos autorizados podrán ir a Cuba. Las aerolíneas comerciales que vuelan a la isla no se verán afectadas por las nuevas regulaciones.

Además, el Departamento del Tesoro eliminó los viajes educativos grupales dentro de la categoría de contactos entre los pueblos, creada por el presidente Barack Obama para promover los intercambios culturales entre los dos países.

El cambio incluye una cláusula de “exención” para autorizar los viajes cuando las personas ya hubieran reservado un vuelo o un hotel antes del 5 de junio.

Según cifras oficiales cubanas, más de 600,000 estadounidenses viajaron a Cuba en 2018, principalmente a bordo de cruceros. Esa cifra excluye a otro medio millón de cubanoamericanos que visitaron a sus familias en la isla el año pasado.

Las cuatro compañías de cruceros más grandes del mundo—Carnival Corporation, Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line Holdings y MSC Cruises, todas con base en Miami —tienen embarcaciones programadas para navegar a Cuba este año. El Norwegian Sun, Norwegian Sky, Empress of the Seas, Majesty of the Seas, MSC Armonia, Carnival Sensation y Carnival Paradise están programados para atracar en los puertos de Cuba este mes.

Las líneas de cruceros no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las nuevas restricciones.

Los críticos de las políticas de acercamiento con Cuba promovidas por el Obama han insistido en que los cruceros a Cuba y los viajes para promover el intercambio entre los pueblos equivalen a hacer turismo, lo que está prohibido por las leyes de bloqueo.

La administración de Trump también se ha mostrado cada vez más irritada con la presunta presencia de agentes de seguridad e inteligencia cubanos en Venezuela. Varios funcionarios estadounidenses han dicho que el apoyo cubano ha sido crítico para mantener a Maduro, quien Estados Unidos ya no reconoce como el presidente legítimo, en el poder.

“¿Por qué Estados Unidos debería permitir el flujo de dólares de turistas a La Habana mientras miles de soldados cubanos reprimen a los venezolanos?”, dijo John Suárez, Director Ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. “Los viajes dentro de la categoría de contactos entre personas fueron diseñados para eludir la ley que prohíbe el turismo a la isla “, agregó.

Pero las organizaciones que han promovido esos intercambios creen que las políticas de la administración perjudicarán aún más al pueblo cubano.

“Las noticias de hoy son especialmente dañinas para el pueblo cubano, particularmente para el creciente sector privado cubano, que confía en que los viajeros estadounidenses apoyen a sus negocios y familias”, dijo James Williams, presidente de Engage Cuba. “El pueblo cubano no debe ser usado como peones políticos. Son seres humanos. Continuar con la fallida política de embargo durante 60 años, que castiga al pueblo cubano por los pecados de su gobierno, es un error moral y estratégico “, agregó.

