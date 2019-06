Denuncian presunta venta de carne de perro en agromercado de Cuba

La Cuba que quiere Díaz-Canel El gobernante cubano Miguel Díaz Canel esbozó la Cuba que quiere en un discurso rodeado de funcionarios de provincia. Up Next × SHARE COPY LINK El gobernante cubano Miguel Díaz Canel esbozó la Cuba que quiere en un discurso rodeado de funcionarios de provincia.

Valia Rodríguez, una de las gestoras del grupo de Facebook “Cuba contra el maltrato animal” (CEDA), denunció este lunes la presunta venta de carne de perro en un agromercado de La Habana.

Según la activista, la denuncia fue recibida en la página del movimiento, que pide una ley contra el maltrato animal en Cuba. El mercado en el que supuestamente se compró la carne está situado en Vía Blanca y Cuatro Caminos, según reveló la publicación.

La denunciante, que ha pedido el anonimato por temor a represalias de los vendedores, explicó que el viernes 24 de mayo en horas de la mañana sus padres —de 74 y 75 años— fueron al mercado comprar carne de carnero pero “fueron estafados”.

“Les vendieron supuestamente un carnero pequeño pero supimos que era un perro luego de tenerlo en la mesa cocinado y almorzado. Fue entonces que nos percatamos que los huesos no eran los que habitualmente conocemos de ese tipo de animal”, explicó a CEDA.

El sabor de la carne tampoco era el mismo que conocían, pero pensaron que se trataba de la sazón que habían utilizado. Según la denuncia buscaron en internet el esqueleto de un perro “y resultó que el fémur de nuestro almuerzo era el mismo de esa imagen”, escribió.

Según Rodríguez, la denunciante mantiene los huesos del animal en refrigeración y ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio de Salud Pública de Cuba para conocer el origen del animal y que se sancione a los implicados.

“Esta es la segunda persona que nos escribe para reportar una denuncia similar”, dijo Rodríguez en conversación telefónica con el Nuevo Herald.

La activista lamentó que en la isla no exista una ley contra el maltrato animal y consideró que la venta de presunta carne de perro “sobrepasa” el tema del maltrato. “Es un asunto fitosanitario. En otros países es cierto que se come perro, pero los crían para eso. En Cuba no hay los mecanismos sanitarios para controlar que esa carne esté en buen estado. Además, los animales son sacrificados sin piedad alguna”, agregó.

Las denuncias sobre venta de carne de perro, gato, y otros animales domésticos fueron comunes durante el llamado “Período Especial” en los años 90, la peor crisis económica de la historia de Cuba.

En los últimos meses en la isla se ha recrudecido la escasez de alimentos y productos de primera necesidad debido a que el Estado debe más de $1,500 millones a proveedores y por la crisis del principal aliado y benefactor del gobierno, Venezuela.

CEDA también denunció recientemente a un cubano que desolló un gato en Santiago de Cuba a la vista de los transeúntes. Según reportes, el hombre habría sacrificado al animal para comérselo.