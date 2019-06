Cuba arremete contra Miami, acusa de ‘intolerancia’ resolución sobre el intercambio cultural

Un anciano lee el diario oficial, Granma, en La Habana. Archivo. mocner@miamiherald.com

La prensa oficial cubana acusó este viernes a Miami de generar un “clima de intolerancia” ante la decisión de la Ciudad de pedir al Congreso el fin del intercambio cultural con los artistas de la isla.

“Sólo en Miami”, tituló la web oficialista Cubadebate junto a un artículo relacionado con la decisión del alcalde de Miami, Francis Suárez, de pedir al Congreso evitar que artistas procedentes de la isla utilicen los recursos públicos.

Cubadebate acusa de “terrorista” a Orlando Gutiérrez Boronat, del Directorio Democrático, una organización que agrupa a movimientos anticastristas de dentro y fuera de Cuba. Gutiérrez fue una de las figuras que defendió la resolución de la ciudad, acusando al gobierno cubano de censurar las voces críticas a través del Decreto 349.

“Estamos hablando de un régimen que llegó al poder utilizando el terrorismo urbano. Que puso bombas, secuestró un avión… es risible que me acusen a mí de terrorista cuando yo nunca he puesto una bomba”, reaccionó Gutiérrez ante la publicación oficial y dijo que no descarta tomar acciones legales contra el gobierno cubano por “difamación”.

La prensa oficial también citó al embajador de Cuba en Washington, José Ramón Cabañas, quien ironizó sobre la decisión de Miami en Twitter: “Estados Unidos tiene 35,000 ciudades y pueblos reconocidos. Las autoridades de Miami han decidido que sus ciudadanos visitarán otros 34,999 lugares para disfrutar legalmente de la música Cuba. Y lo han decidido con el nombre de Libertad de expresión (probablemente una nueva definición)” (sic), escribió.

La política de intercambio cultural con Cuba fue impulsada por el ex presidente Barack Obama tras años de paralización en la Administración republicana de George W. Bush. El presidente demócrata, quien también restableció relaciones diplomáticas con la isla en 2014, flexibilizó la posibilidad de viajar a Cuba bajo la categoría “pueblo a pueblo” y el intercambio entre artistas y académicos de ambos países.

El comisionado Manolo Reyes, copatrocinador de la resolución, consideró “injusto” que mientras los artistas amparados por el gobierno de Cuba viajan a Miami y “se llenan los bolsillos con dinero que luego regresan a Cuba”, los artistas de Miami no pueden viajar a Cuba y actuar libremente.

“El intercambio cultural se podrá llevar a cabo cuando yo vea a Willy Chirino y a nuestros artistas cantando en La Habana, en la plaza de Martí. Cuando vea a los Tres de La Habana, cuando vea a Amaury Gutiérrez y a todos los que están aquí cantando libremente en nuestra patria. Eso sí será un verdadero intercambio cultural”, dijo.