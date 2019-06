La denuncia de ‘La Diosa’ contra ‘El Tosco’ por violencia machista da inicio al #MeToo En Cuba

La cantante Dianelys Alfonso, conocida como ‘La Diosa de Cuba’ Facebook

La denuncia pública realizada por la cantante Dianelys Alfonso, conocida como La Diosa de Cuba, contra el músico José Luis Cortés El Tosco, por presuntos abusos verbales, físicos y sexuales en la época en que la joven era cantante de su orquesta ha desatado el #MeToo cubano. La artista desveló los presuntos malos tratos sufridos durante cinco años en el programa de Alexander Otaola el pasado viernes 14 de junio y, desde entonces, las reacciones en redes se han multiplicado y puesto la violencia machista en el centro del debate público nacional.

#MetooEnCuba, #NoEstasSola y #DiosaYoSíTeCreo han sido las etiquetas de apoyo que muchos internautas han utilizado para solidarizarse con la artista, a quien muchos han cuestionado y descalificado a partir del suceso.

Una semana después de destapar los presuntos abusos, La Diosa decidió interponer una denuncia contra José Luis Cortés por amenazas. Según ha contado la artista en conversación con 14ymedio, el músico le envió un mensaje con la frase: “atente a las consecuencias”.

Eso no fue suficiente para que la policía aceptara cursarla y la cantante tuvo que recurrir a una fiscal con cuya intervención se logró presentar la denuncia. “Me dijeron que no podía hacerla, que no podían recibir la denuncia porque el mensaje para ellos no era un mensaje de amenaza”, afirma.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

SHARE COPY LINK La actriz de 85 años, Rita Moreno, recibió una ovación de pié después de contar su historia de ser víctima de abuso sexual por el jefe del estudio 20th Century Fox cuando ella solo era una adolescente.

Siga leyendo esta historia en el diario independiente cubano 14ymedio.