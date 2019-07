Marco Rubio crea una cuenta en Twitter dirigida a los cubanos

Video de bienvenida al Twitter de Marco Rubio dedicado a Cuba "Bienvenidos a este portal en español, donde espero poder conectarme directamente con el pueblo de #Cuba" - Marco Rubio desde su cuenta de Twitter @MarcoRubioCuba1 Up Next × SHARE COPY LINK "Bienvenidos a este portal en español, donde espero poder conectarme directamente con el pueblo de #Cuba" - Marco Rubio desde su cuenta de Twitter @MarcoRubioCuba1

El influyente senador republicano por Florida, Marco Rubio, creó este miércoles una cuenta en Twitter especialmente dirigida a los cubanos. Bajo el nombre MarcoRubioCuba (@MarcoRubioCuba1), el político busca “conectarse” directamente “con el pueblo de Cuba”.

“Las políticas de Cuba que apoyo en el Senado de Estados Unidos están motivadas por un solo objetivo: que el pueblo de Cuba pueda elegir a sus líderes de la misma forma en que lo hacen casi todos los demás países en el hemisferio occidental”, escribió ayer Rubio, dando inicio a su cuenta para los cubanos.

El senador también arremetió contra el Partido Comunista que gobierna la isla, que según él busca “consolidar a la dictadura actual de forma permanente” al adueñarse de todas las empresas rentables del país. “Los cambios en la política de Estados Unidos a Cuba durante los últimos dos años están diseñados para privar a estas empresas del dinero que desean”, añadió.

Rubio aclaró que las sanciones no inciden sobre el sector de las telecomunicaciones, porque es interés del gobierno de Estados Unidos que los cubanos tengan acceso libre a internet y a las redes sociales. También dijo que no buscaban dañar a los cuentapropistas, porque desean que los negocios independientes “prosperen” y que la nueva política hacia la isla no dañará los viajes familiares.

“La escasez en Cuba no tiene que ver con el embargo. Cuba puede negociar con casi todos los países del mundo. El sufrimiento se debe a que el Partido Comunista impide la prosperidad económica pues teme perder el control si la gente no depende de ellos para sustentos básicos”, fustigó el senador.

“Al final del día le corresponde al pueblo de Cuba, no a mí o al gobierno de Estados Unidos, decidir qué tipo de sistema económico desean. Mi único anhelo es ayudar al pueblo de Cuba a lograr una democracia real, para que las decisiones se puedan tomar a través de líderes elegidos por ellos”, añadió.

Marco Rubio es el político cubanoamericano de más alto rango en la historia de Estados Unidos. Sus padres, Mario Rubio y Oria García, abandonaron Cuba en 1956 y se establecieron en el sur de la Florida, donde nació Rubio.

Rubio, católico practicante, es plenamente bilingüe y siempre ha defendido sus raíces cubanas. Muchos expertos en política estadounidense lo consideran la mano derecha del presidente Donald Trump en políticas relacionadas con Cuba, Venezuela y América Latina.

