La OPS ‘escondió’ un brote de zika en Cuba, según el NYT

Autoridades internacionales de salud no dieron la alarma sobre un brote del virus del zika que se diseminó en Cuba durante 2017, un año después de que se declaró el fin de la emergencia de salud global, según The New York Times.

Hasta ahora, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) no tenía registro de ninguna infección de zika en Cuba en 2017, mucho menos de un brote, precisa la nota. Pero después de que NYT indagó sobre el nuevo estudio publicado en la revista Cell, los funcionarios internacionales reconocieron que no habían contado 1,384 casos reportados ese año por los funcionarios cubanos.

La cifra representa un gran incremento respecto a los 187 casos confirmados en 2016 y “concuerda con los estimados para 2017 de nuestro propio estudio”, dijo al NYT Kristian Andersen, un investigador de enfermedades infecciosas en el Scripps Research Translational Institute en La Jolla, California, y uno de los coautores de la investigación.

En el período más complicado del brote, Cuba estaba pasando por un boom de llegada de turistas atraídos por conocer el último reducto de la Guerra Fría en Occidente que parecía abrirse al mercado. En 2017 unos 4.7 millones de viajeros visitaron la isla y pudieron estar expuestos a la enfermedad sin recibir advertencias previas.

Los funcionarios de la OPS dijeron que por un “problema técnico” no habían reportado de forma oportuna el brote de zika en la isla. El gobierno cubano mantiene excelentes relaciones con esa entidad perteneciente a la Organización Mundial de la Salud.

La OPS ayudó a Cuba a concretar un negocio multimillonario para prestar servicios médicos en Brasil. Varios de los médicos que participaron en ese programa denunciaron a la organización y a las autoridades sanitarias de la isla por participar en una trama de “explotación” y “esclavitud moderna”.

En noviembre de 2016 la Organización Mundial de la Salud dio por terminada la emergencia de salud por zika, sin embargo, muchos expertos no quedaron conformes con la decisión. En Florida se continuaban registrando casos de zika de viajeros que regresaban de Cuba, llegando a ser el 97% de los casos reportados en 2017, destaca el NYT.

Kristian Andersen y su equipo se dedicaron a investigar cuántos turistas europeos que regresaban a sus países desde Cuba también estaban enfermos y desarrollaron un modelo estadístico que arrojó que la epidemia de zika en Cuba fue tan fuerte como en otras islas del Caribe. “Estamos hablando de decenas de miles de casos”, dijo el científico.

En Cuba, que tiene uno de los sistemas de salud más desarrollados de la región, la epidemia no pasó desapercibida. Miles de personas fueron ingresadas en salas especiales para pacientes con dengue y zika.

Yaima, quien no quiso dar su nombre completo por temor a represalias del gobierno, de 43 años, fue una de las personas que en Cuba se contagiaron con zika a lo largo de 2017 y que optaron por no ir al hospital. “Me di cuenta que tenía la enfermedad por el enrojecimiento de los ojos y por el dolor muscular. También sabía que en el barrio donde vivo había otras personas contagiadas”, dijo.

“Preferí no reportar mi caso para que no me mandaran al hospital, porque las salas de ingreso están muy deterioradas y temía contagiarme de otra enfermedad”, detalló. “El consultorio del médico de la familia de mi barrio funciona de manera muy irregular así que ni me tomé el trabajo de hacer la cola para contarle a la doctora cómo me sentía”.

Un médico relacionado con la campaña para erradicar el mosquito Aedes que transmite la enfermedad dijo a el Nuevo Herald bajo anonimato que las autoridades “manejan con mucho sigilo” los casos de epidemias como dengue y zika porque “pueden provocar una pérdida de prestigio del país que exporta servicios médicos a buena parte del mundo”.

“Los turistas son atendidos en hospitales especiales. Pero la orientación que tenemos es no hablar del tema de la epidemia”, dijo.

