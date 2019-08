Músico que se quitó el tatuaje de Fidel Castro ya no podrá cantar en Cuba por criticar

Baby Lores denuncia represión contra su familia en Cuba El cantante cubano Baby Lores denunció el viernes en Facebook que la policía cubana está hostigando e intimidando a su familia. Up Next × SHARE COPY LINK El cantante cubano Baby Lores denunció el viernes en Facebook que la policía cubana está hostigando e intimidando a su familia.

Yoandys Lores González, conocido en el mundo musical como Baby Lores, denunció este viernes a través de sus redes sociales que le han prohibido cantar en Cuba y que la Policía acosa a sus familiares como represalia por las opiniones críticas del artista sobre el régimen de la isla.

“Después de las declaraciones que hice ayer en el programa con los Pichy Boys empezó la represión a mi familia. Desde que terminé la directa montaron una vigilancia constante fuera de mi casa en La Habana”, dijo el músico cienfueguero, quien hasta hace dos años llevaba tatuada en su hombro una imagen con el rostro de Fidel Castro.

“Mi hermano salió en una moto y a 50 metros le arrestaron. Le revisaron todo como si fuera un delincuente, lo maltrataron y lo amenazaron”, contó el cantante.

“Nuestro país necesita un cambio ya. Necesita un cambio urgente”, dijo en un reciente video. El artista instó a los cubanos a reclamar “libertad” y puso como ejemplo las recientes manifestaciones en Puerto Rico, donde miles de personas exigieron y lograron la renuncia del gobernador de esa isla, Ricardo Rosselló, salpicado por escándalos de corrupción.

“Miren lo que pasó en Puerto Rico, no hace falta hacer terrorismo, no estoy incitando al pueblo a que se tire a las calles a ser lastimado”, aclaró.

Lores, quien reside en Miami, también denunció que las autoridades le habían impedido cantar en la isla. “Me acaban de suspender legalmente en Cuba, esto quiere decir que me acaban de quitar mi plantilla en la [empresa] ‘Benny Moré’, una plantilla con la que llevo más de 15 años”, dijo el músico.

“Cambiar para bien no es traicionar (...) yo estuve muchos años equivocado. Muchos años con una doctrina equivocada, pero llegó el momento de decir basta”, aseguró en una transmisión en Facebook.

La Empresa Comercializadora de la Música y los Espectáculos “Benny More” es una agencia estatal que cuenta entre sus artistas a agrupaciones como Bamboleo y Fiebre Latina. Según las leyes cubanas, Lores no puede presentarse en la isla si no está amparado por alguna institución estatal.

“Parece que por las posiciones que he tenido últimamente, por las declaraciones que he hecho, por denunciar las cosas mal hechas que hay en nuestro país y por abrir los ojos. Ellos siempre toman estas medidas, que es quitar, que es suspender, que es amenazar”, agregó.

“Gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer este gran país, y este gran país me dio la oportunidad de conocer lo que es la democracia, la libertad de expresión. Me cambió”, dijo.

Lores aclaró que no piensa “callarse” ni ceder ante las presiones de la Policía cubana.

“Estoy aquí porque es como estar en Cuba. Me siento cubano en este pueblo. A veces no me doy ni cuenta de que estoy en un país ajeno. Eso es algo que tenemos los cubanos de Miami”, dijo.

En Miami la contratación de músicos cubanos residentes en la isla bajo el llamado “intercambio” cultural ha generado polémica. Diversos grupos del exilio histórico cuestionan que artistas cubanos contestatarios que residen en el sur de la Florida son impedidos por las autoridades de cantar en la isla, mientras privilegian a los que están en línea con el gobierno.

Recientemente, la Ciudad de Miami aprobó una resolución condenando el intercambio cultural. El alcalde, Francis Suárez, dijo que pediría al Congreso que se limitaran los visados de aquellos artistas que cobran los dólares por cantar en Miami y luego regresan a vivir a la isla y a “entregar” ese dinero al régimen cubano.

Baby Lores se mantiene como uno de los intérpretes cubanos más difundidos en las emisoras latinas del mercado cubanoamericano y es reconocido como el creador de exitosos temas como La Caperucita, Déjala Ir y La Mujer del Pelotero.

La periodista independiente, Regina Coyula, mostró en Facebook su asombro ante el cambio operado en el músico y recordó un texto que le dedicó en 2010. “Baby Lores tendrá ropa de marca, prendas, hasta esos tatuajes que sí es serio de verdad serán indelebles, pero le falta algo muy valioso y oportuno: un reloj, un reloj, sí, porque el tiempo de ‘creo’ está en el pasado”, ironizó.

La reportera hacía referencia al videoclip Creo en el que Lores se tatuaba en el hombro izquierdo el rostro del exgobernante. El artista justificó la acción como “un homenaje, porque es una persona que ha dado muchas cosas y ha aguantado mucho”, dijo el músico, quien en el videoclip de la canción jura fidelidad a Castro.

En 2017, en un estudio de Miami, Lores se tapó el tatuaje y explicó su decisión a partir de la entrada en vigor de una legislación a raíz de la muerte de Castro en la que se prohíbe el uso de su imagen en lugares públicos. La ley contó con el apoyo los más de 600 delegados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Ahora, “en vista la información que circula en las redes sociales, parece que Baby Lores consiguió ponerse en hora”, agrega Coyula.

