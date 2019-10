Universidad cubana defiende la expulsión de profesor por publicar textos ‘polémicos’

SHARE COPY LINK

La Universidad de Oriente de Cuba defendió este martes la expulsión de un profesor universitario de sus aulas por “el carácter ambiguo y poco esclarecedor de sus textos”. El doctor en Ciencias Jurídicas René Fidel González García fue expulsado de su trabajo hace tres años y recientemente recibió una sanción que le impide trabajar en cualquier otro centro de enseñanza superior en la isla.

“Estos escritos provocaban que profesores, estudiantes y ciudadanos en general cuestionaran los contenidos o se afiliaran a sus posiciones llevados por la confusión”, explicaron en una declaración los directivos de la Universidad de Oriente.

Los directivos lamentaron que el profesor intentara que los alumnos contradijeran los programas de estudio y manifestaran sus opiniones sin censura. Entre las causas de la expulsión están los textos que el docente publicó en medios izquierdistas como “La Joven Cuba”, “Rebelión” y “Sin Permiso”.

González García también colaboró con el laboratorio de ideas “Cuba Posible”, asfixiado por las presiones del gobierno cubano. De acuerdo con el texto, las publicaciones “se fueron radicalizando” hasta convertirse en textos “polémicos, contradictorios e irrespetuosos”.

La Universidad de Oriente dijo que se habían realizado numerosas reuniones con el entonces profesor y en ellas él siempre había manifestado que sus opiniones no eran contrarias a la ideología oficial.

“Las organizaciones políticas y de masas, en sus debates y pronunciamientos, rechazaron indignados la posición del docente, su incidencia negativa en la formación del profesional y en el prestigio de un colectivo firmemente comprometido con la Revolución, como el de la Facultad a la que pertenecía”, dice el documento.

La Universidad agregó que, tras sacarlo de las aulas, le ofrecieron una plaza de bibliotecario que el docente no aceptó. También le fue retirado el carnet del Partido Comunista, en el cual militaba.

“En esta institución, no hay lugar para la ambigüedad, la mentira, ni la manipulación. No hemos permitido, ni permitiremos jamás, ningún intento subversivo de socavar nuestra principal misión, que no es otra que formar profesionales competentes y comprometidos con la Cuba que verdaderamente queremos”, agregaron los funcionarios.

En Cuba, donde no existe la autonomía universitaria, las organizaciones estudiantiles y de profesores son simples correas de transmisión al servicio del poder, controlado desde hace seis décadas por el Partido Comunista encabezado por la familia Castro.

El caso de González García, quien obedientemente ha seguido los canales oficiales para reclamar, ha levantado un amplio revuelo en las redes sociales, donde profesores y alumnos se han solidarizado con el docente.

“La pérdida de prestigio que le atribuyen como pretexto para retirarle su categoría docente y aislarlo de la enseñanza superior es un torpe recurso, negado por las declaraciones de sus antiguos alumnos que han reclamado el regreso del maestro y amigo a la docencia”, escribió la profesora universitaria Alina B. López Hernández recientemente.

González García fue uno de los firmantes de una carta al gobierno pidiendo acabar “con medidas discriminatorias y punitivas” contra los docentes universitarios en el país. La carta fue una respuesta a Martha del Carmen Mesa Valenciano, viceministra de Educación Superior, quien publicó un texto que afirmaba que para ser profesor universitario en Cuba era necesario ser un activista de la política del Partido Comunista.

En julio de este año el Instituto Superior de Diseño de La Habana expulsó a la profesora Omara Ruiz Urquiola, quien ejercía desde hacía más de 20 años en ese centro universitario. Profesora de Historia del Diseño, Ruiz Urquiola es hermana del biólogo y activista Ariel Ruiz Urquiola, expulsado de la Universidad de La Habana en el 2015 y condenado a un año de prisión en 2017 tras denunciar por corrupción a las autoridades de Viñales.

