Prensa en Cuba pide sanciones ‘severas’ por caos en Cuatro Caminos

La prensa oficial cubana tardó más de 48 horas en pronunciarse sobre el caos en la apertura del mercado Cuatro Caminos, que cerró el mismo día en que fue inaugurado.

Con un artículo en el portal Cubadebate y un comentario televisivo en el noticiero de televisión, los periodistas oficialistas pidieron sanciones “severas y ejemplarizantes” a los detenidos y criticaron a los “revendedores”, sobre quienes recayó la culpa del caos. En un país desabastecido y con un rígido control estatal sobre la economía, muchas personas se dedican a comprar los escasos bienes en las tiendas estatales y revenderlas en el mercado informal.

Los daños al inmueble se cuentan en miles de dólares. Solamente los daños en la instalación superan los $2,000, mientras que en productos robados, derramados, o rotos, el gobierno calcula que perdió unos $5,000.

“Sabemos que quienes provocaron estos lamentables incidentes no fueron allí solo a comprar productos para el uso en sus hogares. Es parte de un fenómeno que no acaba de tener solución. Me refiero al acaparamiento y la reventa luego en [la] calle a precios exorbitantes. Algunos de ellos actúan con total impunidad”, dijo Talía González, periodista y presentadora de eventos políticos del Partido Comunista.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

En los videos del momento de la apertura del mercado se ve a miles de personas desbordar la amplia presencia policial y luego pelear por los productos que escasean en el resto de la ciudad, como cervezas nacionales e importadas, aceite vegetal, puré de tomate y latas de conservas.

La comunicadora también fustigó a los clientes, quienes, según ella, solo se dedicaron a grabar con sus teléfonos celulares lo que sucedía para, en opinión de González, “montar campañas de descrédito en las redes sociales”.

Según González, “hay a quienes les molesta” que en Cuba se construya lo que ella llamó obras públicas.

El director del portal Cubadebate y moderador del programa de propaganda La Mesa Redonda, Randy Alonso, dio cuenta de “latas perforadas y cajas abiertas de productos cuyo contenido fue arrojado al suelo, muchos de ellos medianamente ingeridos en el propio local o robados”.

Alonso también agregó que en el local las pinturas fueron “derramadas” y dio cuenta del robo de “plásticos, alfombras, ajuares de casa, tomacorrientes y productos de cerrajería”.

“La indisciplina social y el vandalismo son caldo de cultivo para fomentar el caos social y la contrarrevolución”, dijo Alonso.

Entre las recomendaciones que la prensa oficial hace a los directivos de Cimex, la compañía en manos de los militares que controla el mercado, está asegurar una mayor presencia policial.

Durante la apertura de Cuatro Caminos había decenas de policías cuidando el lugar.

“Aunque para algunos el desabastecimiento de determinados productos es la causa de dichas actitudes, esta situación no justifica la destrucción de los bienes públicos y muchos menos puede ser el paraguas para el vandalismo o el robo. ¿Dónde ha quedado la decencia?”, dijo Alonso.

Puedes seguirme en Facebook y Twitter. ¿Sabías que ahora puedes recibir las noticias de Cuba por WhatsApp y Telegram? Envíanos un mensaje de WhatsApp con la palabra Cuba al +1 305 496 4199 para ser incluido en nuestra lista de difusión, o suscríbete directamente en nuestro canal de Telegram haciendo clic aquí.