Si viajas a Cuba, tus dólares te rendirán más. El peso convertible sigue perdiendo valor

En Cuba circulan dos monedas, el peso cubano (CUP 24 por dólar) y el peso convertible (CUC, igual al dólar).

Cuando su madre le pidió que le enviara la remesa que le envía cada mes en dólares en vez de cambiar el dinero a CUC, el peso convertible o moneda fuerte de la isla, Guillermo Prieto, un cubano residente en Miami, pensó que era para comprar un equipo electrodoméstico en las nuevas tiendas en divisas del gobierno, donde solo se venden productos en monedas extranjeras.

Su sorpresa fue grande, dijo el cubano radicado en Homestead, cuando su madre de 75 años le dijo que su verdadero interés era cambiar los dólares ella misma en el mercado negro.

“Siempre le enviaba $100 por Western Union pero dice que es preferible que se los mande con ‘mulas’ (personas que se dedican a llevar productos y dinero a la isla), porque en la calle consigue un cambio más favorable”, dijo Prieto.

El dólar estadounidense ha sido reintroducido por el gobierno cubano en la economía de la isla con el fin de recuperar divisas. El gobierno ha implementado tiendas que venden equipos electrodomésticos y piezas de autos, que hasta el momento solo vendían los cubanos que viajaban al extranjero e importaban estos productos.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Como consecuencia, el valor del peso convertible CUC, la moneda fuerte cubana, se ha desplomado hasta un 30% en el mercado negro. Y los que reciben remesas desde Estados Unidos obtienen ahora más CUC por la misma cantidad de dólares.

Cuba tiene dos monedas desde 1994, el peso cubano o moneda nacional, y el peso convertible, que el gobierno cambia a razón de 0.97 centavos por cada dólar estadounidense. El peso cubano se cambia a razón de 25 por cada peso convertible.

Aunque se implementó el CUC, en la isla se pagan los salarios en pesos cubanos aunque la mayor parte de las compras de productos de primera necesidad se hacen en pesos convertibles. Recientemente el gobierno permitió que ambas monedas fueran utilizadas en las llamadas “tiendas recaudadoras de divisas” y se anunció un cronograma para la unificación monetaria.

Prieto cuenta que antes de la introducción del dólar, para que su madre recibiera 100 CUC, él debía pagar $115.99 a Western Union, con una comisión incluida de $12.99. En cambio, realizando el envío a través del mercado negro, solo paga $10 por cada $100 que envía y se asegura que el dinero llegue en dólares.

Para el economista Emilio Morales, de The Havana Consulting Group, “el gran perdedor” con la introducción del dólar y la consecuente devaluación del CUC ha sido el Estado cubano. “El gobierno cubano no está recaudando los dólares que antes le entraban a través de Cadeca [la casa de cambio oficial] porque la gente prefiere cambiarlos en el mercado informal. Los dólares se quedan en manos particulares, que luego salen del país y se invierten en la compra de mercancías”, explicó.

La economía cubana se encuentra en una precaria situación: el país está fuertemente endeudado y sin reservas suficientes en dólares para afrontar sus compromisos de pago, dijo el economista.

El gobierno mantiene la tasa de cambio oficial del CUC a 0,97 por dólar y oficialmente se pueden cambiar los CUC a dólares, pero las autoridades han cerrado decenas de casas de cambio y limitan a $300 por persona la cantidad que se puede extraer de algunos bancos y en el aeropuerto, dijo Morales.

Morales calcula que el Estado está teniendo “pérdidas millonarias” que se verán en el mediano y largo plazo y perjudicarán sus reservas en divisas porque los dólares que entran al país están siendo cambiados en el mercado informal y no en las casas de cambio oficiales.

“Estas medidas han sido un error estratégico del gobierno por el afán de obtener inmediatamente dólares sin pensar en los cambios estructurales que requería la economía antes de dar este paso”, agregó.

El economista es el autor de un estudio reciente que muestra el incremento de las remesas a la isla, que en 2018 ascendieron a $6,600 millones entre mercancía y divisas. El 90 por ciento de los envíos fueron realizados desde Estados Unidos. En la última década, las remesas en efectivo a Cuba pasaron de $1,447 millones en 2008 a $3,691 millones en 2018.

Claudia, una cubana residente en Miami que pidió no revelar su apellido por seguridad, se dedica a transportar mercancías y efectivo de un lado a otro del Estrecho de la Florida. Para ella la devaluación del CUC le ha permitido incrementar sus negocios de envío de divisas.

“La gente me está pidiendo más envíos de efectivo. Tengo que viajar casi siempre con $5,000, que es el límite que pone Cuba”, dijo.

Entre los trabajadores del aeropuerto José Martí, en La Habana, Claudia tiene a algunos de sus principales clientes. Algunos trabajadores de la Aduana de Cuba, dijo la mujer, aprovechan su posición y sus contactos con los turistas para cambiar dólares por pesos convertibles y alimentar el mercado informal.





“Voy casi todas las semanas. Cuando llego al aeropuerto, ya me están esperando”, dijo. “Entrego el efectivo y recojo la ganancia de la semana pasada. Después reparto los paquetes a sus destinatarios y regreso a Miami. Todo legal”, dijo.

Para algunos cubanoamericanos que viajan a la isla, la devaluación del CUC también ha sido beneficiosa.

“Todos los años voy a Ciego de Ávila 15 días para visitar a mi mamá y a mi suegra. Hace una semana que regresé de allá y no cambié ni un solo peso en el aeropuerto. El dinero me rindió mucho más, aunque con la escasez que hay en las tiendas, no me sirvió de mucho”, dijo Adriel Molina, un cubano que lleva seis años viviendo en Kendall.

Según Molina, en varios restaurantes privados de Ciego de Ávila los cuentapropistas le sugirieron pagar con dólares con una tasa de cambio “muy favorable”.

“La gente tiene una fiebre de dólares tremenda. Muchos me decían que tenían miedo a que eliminaran el CUC de repente o que modificaran la tasa de cambio. Es ilógico pensar que un papelito de esos del gobierno cubano [el CUC] valga lo mismo que un dólar. Aquello está peor que nunca, se siente en el aire”, agregó.