Cuba cambia a dólares el centro comercial Carlos III y otras tiendas principales del país

La Plaza Comercial Carlos III, una de las principales tiendas de la capital cubana, reabrió este lunes con un importante cambio: a partir de ahora solo venderá sus artículos en divisas, y ya no en el peso convertible (CUC). Lo mismo ha ocurrido con la mayoría de las tiendas más grandes de las ciudades del interior del país.

“Por el momento están abiertos 10 locales. Todos tienen delante un cartel diciendo que solo aceptan MLC (moneda libremente convertible). Hay tiendas de ropa, de útiles del hogar, ferretería y otros artículos. Las demás tiendas las están acondicionando también para vender en divisas”, dijo a un reportero de 14ymedio un cliente que visitó las instalaciones a primera hora de la mañana del lunes.

Carlos III es uno de los principales centros comerciales de La Habana, conocido también popularmente como “el palacio del consumo” y ubicado en la importante avenida Salvador Allente. El centro comercial llevaba meses cerrado y en las últimas semanas corría el rumor de una posible reapertura en divisas.

Era un secreto a voces que la remodelación a la que estaba siendo sometido el inmueble estaba destinada a dejarlo listo para la venta en dólares, una nueva realidad que comenzó a finales del año pasado, cuando el Ejecutivo abrió primero tiendas de electrodomésticos y luego de alimentos y aseo en divisas con el objetivo de paliar una profunda crisis de liquidez financiera que afecta al país.

La Plaza Carlos III ha sido por más de dos décadas el pulmón comercial de Centro Habana, especialmente de las barriadas de Pueblo Nuevo, Cayo Hueso y Los Sitios. Junto a las ofertas del Estado, se mueve en este lugar una extensa red de vendedores informales y negocios por cuenta propia que sirven al caudal de clientes que lo visitan cada día.

Algunos creen que la venta en divisas sacará a Carlos III del deterioro que había experimentado en los últimos años. “Esto se había convertido en un lugar para borrachos y peleas, especialmente la zona de la planta baja, que tenía varias cafeterías donde uno no podía ni ir porque había gente agresiva todo el tiempo tomando cerveza”, dijo Orestes, un residente en la calle Salud que no quiso dar su apellido. El hombre dijo que llevaba a sus nietos a jugar en los aparatos electrónicos hasta que “la situación se hizo insostenible”.

El hombre reconoce que él no podrá comprar en esa tienda por el momento porque no tiene “acceso a las divisas”.

La noticia de la reapertura del centro comercial para vender en divisas ha empezado a circular justo el día en que se espera que la televisión nacional transmita un programa especial donde se anuncien nuevas medidas económicas.

El las tiendas en dólares de Carlos III se puede encontrar todo lo que falta en las tiendas en pesos convertibles. 14ymedio

En toda Cuba las tiendas principales serán en dólares

En el resto del país también el dólar se afianza. En Cienfuegos la población ha visto cómo el dólar ha ido conquistando una a una las mayores tiendas de la ciudad.

“Nos vamos a quedar sin ningún lugar donde comprar. La Mimbre, La Pecera, La Nueva Isla, Imago, el Mercado Habana, Eureka, todo lo han tomado para vender en dólares, una moneda en la que yo no cobro ni tengo forma de conseguirla”, dijo Mercedes Bernal, una trabajadora estatal de 51 años.

“El otro día llegué a una tienda y vi tantos productos y tan poca cola que me asombré. Cuando pregunté cuánto costaba un producto me dijeron que era en dólares y por tarjeta. No sé hasta dónde vamos a aguantar”, agregó.

En Cienfuegos las filas para crear cuentas bancarias en dólares son inmensas y comienzan en la madrugada. El banco solo permite 50 clientes por día y las fechas de entrega de las tarjetas bancarias comienza en la segunda semana de diciembre.

“Los clientes no necesitan traer dólares para abrir la cuenta. Solo su carné de identidad basta. El objetivo de estas cuentas es que sus familiares les envíen transferencias desde el exterior para que puedan comprar en las tiendas MLC”, dijo una trabajadora del Banco Popular de Ahorro vía telefónica.

Para Felicia Carballo, del barrio Pastorita, en Cienfuegos, la situación se complica cada vez más para quienes no tienen divisas.

“En los puntos de venta de Pastorita ya no hay nada. Ni jabón, ni desodorante, nada. Las tiendas TRD (que ofertan productos en CUC) lo único que tienen es agua”, lamentó.

Este artículo es una colaboración entre el diario digital cubano 14ymedio y el Nuevo Herald.