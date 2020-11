Cuba reabre el aeropuerto de La Habana con una tarifa sanitaria y muchas interrogantes

El aeropuerto José Martí de La Habana, el principal aeródromo de Cuba, reanudó el domingo sus vuelos desde Estados Unidos.

“Estaba loca por regresar a mi casa. Desde que cerraron por la pandemia me quedé en Miami”, dijo desde la isla Marlene, una cubana con ciudadanía italiana que trabaja por temporadas en Miami y que pidió no revelar su apellido.

Tras casi ocho meses cerrado el aeropuerto de La Habana, el único del país que puede recibir vuelos de EEUU, muchos cubanos exiliados estaban ansiosos por visitar a sus familiares en la isla. Cuba tiene una diáspora de más de dos millones de personas, la mayoría asentadas en el sur de la Florida. Muchos viajan frecuentemente a la isla a visitar a sus familiares. En 2019, más de 600,000 cubanoamericanos volaron a la isla desde Estados Unidos.

Debido al cierre de las fronteras desde marzo por la pandemia, la economía cubana se ha visto duramente golpeada. Sin turistas ni cubanoamericanos que viajaran a la isla, el gobierno afronta una severa crisis de liquidez que lo ha obligado a hacer ajustes económicos e incumplir el pago de su deuda externa.

Cuba cobrará las pruebas PCR

Noticias de Cuba Reciba el boletín más completo y creíble de noticias, reportajes y columnas de opinión sobre Cuba. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Todos los viajeros que arriben a Cuba tienen que hacerse una prueba PCR para detectar el COVID-19 en el aeropuerto.

A partir del 1 de diciembre, Cuba va a cobra $30 por las pruebas PCR, informó la Empresa Cubana de Navegación Aérea. Se desconoce si los viajeros que arriben antes del 1 de diciembre deben pagar por la prueba PCR o no. Después del 1 de diciembre, el costo de la prueba PCR quedará incluida en el precio de los pasajes, según los reportes.

Los viajeros tras su arribo tienen que guardar cuarentena en sus casas u hoteles por cinco días, cuando se les realizará una nueva prueba. En caso de dar negativa esa segunda prueba, podrán salir del aislamiento, reportaron medios oficiales de la isla sin ofrecer más detalles.

Quedan muchas interrogantes

Los medios oficiales del gobierno dijeron que los viajeros tendrían limitaciones de movilidad mientras esperan los resultados de los PCR pero no están claros los detalles de dichas limitaciones como por ejemplo si otros miembros del hogar también tienen que permanecer en cuarentena.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Se desconoce cuánto tiempo demorarán los resultados de los PCR y cómo se identificarán a los viajeros que ya se hicieron un solo test de los que ya se hicieron ambos, ni cómo las autoridades van a diferenciar a los viajeros que están en cuarentena de los que ya pueden moverse libremente.

Tampoco han aclarado cómo procederán respecto a las pruebas PCR los viajeros cuya estancia en el país sea menor de cinco días.

De las 59 operaciones que se produjeron el domingo en el aeródromo de la capital, 33 fueron entre La Habana y Miami, dijeron medios oficiales. La principal aerolínea representada fue Swift Air, seguida de American Airlines. Los medios oficiales dijeron que también arribaron vuelos desde Madrid, Hamilton (Canadá), Santo Domingo, Gran Caimán, Milán, Panamá y Cancún.

En la isla se reportaron el lunes 49 casos de COVID-19. Hasta ahora han muerto 131 personas por la enfermedad en la isla y se han enfermado 7,639.

Cuba permitirá llevar hasta 125 kg de equipaje vía aérea

Otro anuncio que levantó revuelo en las redes sociales el fin de semana fue que el gobierno cubano dio marcha atrás a una serie de prohibiciones que tenían como objetivo declarado favorecer la rapidez en los aeropuertos. Cuba había restringido en marzo el equipaje a una maleta de 32 kg y otra de mano. En octubre amplió la posibilidad de llevar una segunda maleta de 32 kg y finalmente este domingo anunció que permitirían llevar hasta 125 kilogramos de carga.

El cierre de los aeropuertos y las limitaciones para entrar equipajes habían restringido el mercado clandestino por el que se abastecen muchos cubanos. El precio de los artículos de primera necesidad se ha multiplicado en los últimos meses y encontrar shampoo, jabón, pasta dental y alimentos es cada vez más difícil.

Alex Sánchez, un cubanoamericano residente en Miami que planea viajar a la isla el mes que viene, dijo que en los últimos meses su familia en la isla ha padecido escasez y que a diferencia de otros años, no pudo ayudarlos enviándoles alimentos y medicinas desde Miami.

“Llevo meses con paquetes listos para mandar para Cuba pero las agencias de envío no están funcionando con paquetes regulares. Cambié el pasaje tres veces y finalmente espero ir en diciembre”, comentó.

Varias agencias de envíos de paquetes a Cuba dijeron a el Nuevo Herald que planean comenzar a enviar encomiendas a partir de la semana próxima. Se espera que haya cambios en los precios debido al impacto de la pandemia en los costos aéreos, dijeron fuentes en las agencias.

La libra de mercancía para enviar a Cuba vía aérea tenía un costo de $10 antes del COVID-19.

Apertura del aeropuerto coincide con fin de remesas de Western Union

La compañía estadounidense de remesas Western Union anunció la semana pasada de que abandonaría el mercado cubano el 27 de este mes, después que la administración de Donald Trump le prohibiera realizar transacciones con empresas militares cubanas. Western Union tiene 400 agentes en toda Cuba y es la compañía líder en el envío de remesas a la isla.

La consultora Havana Consulting Group asegura que a la isla llegan cerca de $3,700 millones en remesas todos los años.

“Están pidiendo el agua por señas. Necesitan desesperadamente dólares. Saben que si los cubanoamericanos no pueden llevar equipaje, no irán, porque la gente viaja cargada para ayudar a los suyos”, dijo el dueño de una agencia de viajes del sur de la Florida que prefirió no ser identificado por miedo a represalias del gobierno.

“Sin mulas (personas que llevan alimentos, dinero, ropa y otros productos a Cuba para la reventa), la economía cubana colapsa por completo”, agregó.