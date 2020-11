Otro edificio de tres pisos se desploma en La Habana. Las familias viven entre ruinas

Una edificación de tres pisos se desplomó en La Habana, en la madrugada del lunes nueve de noviembre, dejando a más de una docena de personas viviendo entre ruinas y sin el auxilio de las instituciones estatales, reportó el diario independiente 14ymedio.

“Los funcionarios del Instituto de la Vivienda nos dijeron que se apuntalará el edificio y se demolerá la tercera planta, si los arquitectos lo aprueban; para que luego los vecinos de los otros pisos arreglemos con medios propios nuestros apartamentos”, dijo al medio Neglys López Guerrero, de 29 años de edad, con 28 semanas de gestación y madre de dos niños.

Sin baños ni agua potable, los vecinos se niegan a salir del local y piden que les garanticen otro lugar más seguro para pernoctar, ante el miedo de un nuevo desplome.

“No podemos ir para albergues porque nuestras pertenencias, que obtuvimos con tanto sacrificio se quedarían aquí y se perderían”, dijo la mujer.

En Cuba había un déficit habitacional de casi un millón de viviendas en 2018, según datos oficiales, y son frecuentes las noticias de desplomes y muertes en grandes ciudades, como La Habana, donde casi el 40 por ciento de las edificaciones están en mal estado.

Noticias de Cuba Reciba el boletín más completo y creíble de noticias, reportajes y columnas de opinión sobre Cuba. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Según dijo el gobierno, sólo en la capital se necesita invertir recursos en 185,348 inmuebles, pero el Estado no tiene dinero para afrontar las reparaciones.

Cuba pasa una severa crisis económica debido a su modelo de corte soviético, las sanciones de Estados Unidos y la pandemia de coronavirus, dijeron varios expertos. La falta de recursos ha obligado al gobierno a recortar los subsidios a la población más necesitada e incumplir con los compromisos de pago de la deuda externa.

En otra zona de la capital, otras ocho madres cubanas ocuparon un local abandonado y aseguran que solo saldrán por la fuerza. Las mujeres, junto a sus 11 hijos, forzaron la puerta de un taller estatal abandonado en la calle Villegas entre Teniente Rey y Muralla, en La Habana Vieja.

“Nos vimos en la necesidad de hacer esto porque no tenemos donde vivir. Yo, por ejemplo, he vivido en muchos lugares con mis tres hijos y estoy cansada de rodar. He ido mil veces al gobierno a que me den aunque sea un local, y nada”, le dijo a Diario de Cuba, Yailén Romeu Portuondo, una de las madres.

“No aguantamos más y nos pusimos de acuerdo para meternos aquí, pues aunque está sucio y abandonado al menos nuestros hijos no se mojan [cuando llueve]”, agregó.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Mel Balmaseda, otra de las madres, dijo que habían recibido amenazas de las autoridades de ser desalojadas con la Policía. “Nosotros le hemos dicho que solo salimos de aquí si nos dan un lugar digno para vivir”, dijo la mujer.

Sandra Collazo, madre de un lactante y otra de las mujeres que se encuentran en el lugar aseguró que mientras no puedan “resolver una casa digna” permanecerán en el antiguo taller.

Sígueme en Twitter y Facebook: @MarioJPenton.

La mejor manera para ayudarme a seguir haciendo un periodismo que impacte en la comunidad es suscribiéndote al periódico. ¡Hazlo hoy!