Cuba prevé deshacerse de la mayoría de los restaurantes estatales en amplio plan de reformas

El gobierno cubano prevé entregar miles de restaurantes estatales a manos privadas en un esfuerzo por desprenderse de las formas soviéticas de gestión económica que han moldeado la isla por décadas, dijeron varias fuentes del sector a el Nuevo Herald.

“La mayor parte de los restaurantes de Cienfuegos pasarán a ser cooperativas o a estar en manos privadas. El gobierno dijo que se terminarían los subsidios y las gratuidades. Será un proceso gradual en todo el país”, dijo una funcionaria de nivel provincial que pidió anonimato por no estar autorizada a hablar del tema.

El traspaso de los restaurantes a la esfera privada está rodeado de polémica y corrupción porque no hay un sistema transparente para adjudicar los contratos y licitaciones, dijo la funcionaria. “Muchos terminarán siendo de los hijos de papá [hijos de los dirigentes políticos], como pasa ahora mismo con otras cooperativas y formas de gestión no estatal”, añadió.

La agencia británica Reuters, la primera en reportar la noticia, indicó que al menos 7,000 restaurantes pasarán a manos privadas y que el ejecutivo mantendrá la titularidad de una minoría de establecimientos, algunos completamente estatales y otros serán arrendados a los propios trabajadores.

“El plan exige que una pequeña minoría de los más de 7,000 restaurantes administrados por el Gobierno formen nuevas empresas estatales no subsidiadas separadas de los políticos locales y que el resto pase a manos privadas”, dijo una fuente del sector de servicios de alimentos de La Habana.

Desde su llegada al poder, tras la enfermedad de su hermano, Raúl Castro impulsó un plan de reformas económicas que luego se estancó y entre las cuales estaban la necesidad del Estado de desprenderse de empresas improductivas, como restaurantes, cafeterías, peluquerías, entre otras.

En La Habana, la mayor ciudad del país, había por entonces cerca de 1,900 restaurantes estatales. De ellos, 258 pasaron a ser cooperativas y empresas privadas mediante un sistema de arrendamiento, dijo el funcionario a Reuters y añadió que un 60 por ciento había mejorado su servicio y aumentado los salarios entre un 600 y un 800 por ciento.

Recientemente la estatal Agencia Cubana de Noticias reportó que en Camagüey, en el centro oriente de la isla, el Estado solo conservará la titularidad del 15% de los 486 restaurantes de la provincia.

“Las demás instalaciones pasarán a formas no estatales de gestión, ya sea en la modalidad de trabajo por cuenta propia o a cooperativas no agropecuarias, lo cual todavía no se ha determinado”, dijo la Agencia.

Desde el ejecutivo se han elevado voces pidiendo la reforma de la propiedad estatal.

“Tienen que ser eficientes, cubriendo los gastos con ingresos, pagando oportunamente a proveedores, vinculando el salario a los resultados económicos y desterrando ilegalidades y el desvío de recursos”, dijo el ministro de economía, Alejandro Gil, frente a la Asamblea Nacional.

