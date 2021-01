Se dispara el precio del dólar en Cuba. Para algunos es bueno, para otros no

La reforma monetaria emprendida por el gobierno ha traído consigo un incremento exponencial en el precio del dólar frente al peso cubano en el mercado negro, en medio de un clima de incertidumbre generado por la grave crisis económica que atraviesa la nación caribeña, la peor en 30 años, según economistas.

El dólar se cotizaba en el mercado informal en la isla este martes entre 40 y 60 pesos, casi un tercio más del valor que tenía hace una semana.

Algunos con acceso a dólares se benefician con el aumento del valor de la moneda estadounidense, mientras que otros se ven obligados a pagarlos a precios inflados. Los cubanos que viven en Estados Unidos han visto un incremento en el valor de las remesas que envían a sus familiares. Pero los que viven en Cuba y no tienen acceso a los dólares se ven obligados a pagarlos al precio del mercado negro, porque el gobierno no vende dólares a la tarifa oficial de 24 pesos por $1, dijeron varias personas entrevistadas.

Cuba implementó el 1 de enero el programa de reformas conocido como “tarea ordenamiento”, que implica unificar la moneda, aumentar los salarios y subir los precios y eliminar subsidios.

La reforma monetaria trajo consigo una escalada de precios implementada por el gobierno, que busca realizar cambios profundos en la economía de corte soviético. El Estado se ha quedado sin divisas para asumir los crecientes costes de importar alimentos que el país no produce y mantener el gigantesco aparato estatal y militar, dijeron expertos.

‘Mucho más que cuando lo mandaba por Western Union’

En las páginas cubanas de clasificados, como Revolico.com, aparecen anuncios colocados desde Estados Unidos de venta de dólares.

“Si usted me deposita dólares en Estados Unidos, yo le entrego a su familia USD en Cuba”, dice uno de los anuncios, acompañado de un número telefónico de EEUU.

Un cubano que vive en EEUU que pidió no revelar su identidad por temor de represalias del gobierno cubano dijo que su familia en Artemisa, al oeste de La Habana, gana algún dinero con la venta de dólares.

“Ellos tienen unos dólares que les llevé en mi último viaje”, explicó. Los que quieren enviar remesas a sus familiares le entregan el dinero a él en Miami y los de Artemisa les entregan los dólares en Cuba, explicó.

Cuba solamente permite llevar sin declarar $5,000 y ha promulgado medidas para decomisar el efectivo que parezca destinado a la venta.

Edgar Díaz, un cubanoamericano que viaja frecuentemente a la isla, dijo que la depreciación del peso cubano frente al dólar es una ventaja.

“La semana pasada cambié $500 y me dieron unos fajos de billetes tremendos. Claro, lo cambié en la calle, en el mercado informal, a 38 pesos. El Estado lo cambia a 24 pero las Cadecas [casas de cambio oficial] en estos días parecen museos. Ahí nadie va”, dijo.

Ana Morales, una cubanoamericana de Hialeah que mensualmente envía $100 a su madre en Cuba, dijo que desde hace meses está mandando el dinero en efectivo con agencias pequeñas de Miami.

“En Cuba mis sobrinos cambian en la calle el dinero y obtienen mucho más que cuando lo mandaba por Western Union”, dijo.

Los que no reciben remesas

Pero los resultados de las reformas, al menos a corto plazo, traerán consigo más pobreza para los cubanos que no tengan acceso a divisas. Los precios se dispararán y el poder adquisitivo, aún con salarios más altos, caerá, dijeron varios expertos consultados.

Sin divisas para comprar en el mercado internacional ni pagar sus deudas, Cuba intenta recaudar cada dólar que entra al país a través de una red de tiendas en divisas establecida hace poco más de un año. Estas tiendas en dólares no procesan pagos en efectivo sino solo con tarjetas emitidas por bancos de la isla.

Quienes no poseen la moneda dura no pueden comprar en esas tiendas, las únicas que tienen un poco más de productos.

“¿Cómo es posible que me paguen en una moneda y me cobren en otra? ¿Los que no tenemos familia en el extranjero no somos personas, no tenemos los mismos derechos?”, dijo Alicia López, una ama de casa del Cotorro, a las afueras de La Habana.

La ministra del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, dijo en la televisión nacional que “no hay posibilidades hoy de comprar monedas libremente convertibles, porque no existe disponibilidad suficiente para vender esas monedas a la población”.

Otra historia para las remesas desde Europa

Juan Antonio Ruiz, un cubano que reside en España hace 15 años, dijo que para él el aumento del valor del dólar y la pérdida de valor del peso son un problema para mandar remesas a su familia.

“Desde España no es como desde Miami, que en una hora estás en Cuba. Aquí no existe ese mismo entramado de empresas para enviar dinero a Cuba, hay que hacerlo por canales oficiales”, lamentó.

“Cuando mando 100 euros a través de Correos de Cuba, le dan a mi familiares allá apenas 2,800 pesos cubanos. Si pudieran tenerlo en la misma moneda que lo envío, recibirían al cambio en el mercado informal más del doble”, dijo.

Más de 140,000 cubanos han emigrado a España desde 2002, de acuerdo a cifras oficiales, lo que convierte a este país en una de las comunidades más numerosas de la diáspora.

“Deberían, al menos, entregar las remesas en la misma moneda que la enviamos quienes trabajamos aquí. El gobierno cubano no respeta a su emigración y después se llenan la boca diciendo que quieren buenas relaciones con nosotros”, dijo.

Sígueme en Twitter y Facebook: @MarioJPenton.