Cuba impide entrada a hija de José Daniel Ferrer que quiere reunirse con su hija pequeña

El gobierno cubano prohibió la entrada al país, este martes, a Martha Beatriz Ferrer, hija del opositor José Daniel Ferrer y líder de la Unión Patriótica de Cuba. Martha Beatriz, quien reside en Estados Unidos, intentaba regresar a la isla a reunirse con su hija pequeña, de tres años de edad.

“La prohibición de entrada a Cuba es una muestra más de la dictadura que sufrimos los cubanos. Un grupo de militares decide quién puede entrar o salir del país, quién es cubano y quién no. Deciden separar a una madre de su hija pequeña y violentar mis derechos humanos básicos sin que les remuerda la conciencia”, dijo Martha Beatriz Ferrer en conversación telefónica con el Nuevo Herald.

La joven cree que el impedimento de entrada es una venganza del régimen cubano por el activismo político de su padre, una de las caras más visibles de la oposición en la isla y por el apoyo que ella misma le brinda desde Estados Unidos.

“No tengo ningún impedimento legal para regresar a mi país. Tengo mi pasaporte en orden, mis documentos en regla. No hay ningún motivo dentro de sus propias leyes para que me impidan ver a mi hija”, dijo.

La primogénita de Ferrer fue informada en el aeropuerto de Austin, Texas, de la existencia de una orden desde Cuba por la que se impide su entrada en el país.

“Mi niña me pregunta: ‘Mamá ¿por qué ya no vienes? ¿Qué pasó, se rompió el avión?’ Y no sé qué decir, es tan pequeña que no sé cómo explicarle que la dictadura de Cuba no le permite que su mamá esté con ella. Ella estaba muy emocionada y yo más, porque hace dos años y siete meses que no puedo estar con mi princesa”, dijo.

Por su parte, el líder de la Unpacu fue detenido nuevamente este miércoles cuando miembros de la oposición preparaban un almuerzo para las personas necesitadas del barrio, de acuerdo a múltiples denuncias de miembros de su organización.

Poco antes de su arresto, José Daniel Ferrer había denunciado la actitud represiva del régimen hacia su hija, que lleva casi tres años sin ver a su familia.

“Ella va a reclamar y a protestar. Y sobre todo, está muy dolida porque extraña mucho a su hija. Pensaba abrazarla, verla y no va a poder hacerlo. Pero sobre todo, mantiene su postura de apoyarnos, sigue en la lucha y en las transmisiones en directo con la Unpacu a través de YouTube y Facebook de lunes y viernes a las 9:00 pm”, dijo.

Las leyes de inmigración en Cuba dejan un amplio margen para que los funcionarios puedan negar la entrada al país en virtud de la “seguridad nacional”. Miles de médicos, deportistas, músicos y opositores han sufrido estas prohibiciones.

En 2020 el régimen cubano le negó la entrada al futbolista Maikel Chang, una de las figuras más reconocidas internacionalmente del fútbol cubano. También lo hizo con el opositor Néstor Rodríguez Lobaina, quien fue violentamente detenido junto a su esposa y luego deportados desde Santiago de Cuba.

Cuba también impide la salida de activistas y defensores de derechos humanos para evitar que se visibilicen las violaciones sistemáticas del régimen a la sociedad civil, dijo Laritza Diversent, directora de Cubalex, una ONG especializada en la protección legal de los activistas en la isla.

Para Martha Beatriz Ferrer la prohibición de entrada al país es “un motivo de reafirmación”.

“Estaré más fuerte apoyando a mi papá, a la oposición y a todos los que luchan por la libertad de Cuba y aunque no pueda ver a las personas que amo, aunque mi hija no me pueda ver, un día ella entenderá y será cómo sus abuelos y tíos. Fuerte y valiente”, dijo.

Sígueme en Twitter y Facebook: @MarioJPenton.