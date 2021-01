Diplomáticos y empresarios extranjeros creen que Cuba debería devaluar el peso hasta los $50 por dólar

Varios diplomáticos y empresarios occidentales creen que Cuba debe devaluar su moneda hasta los 50 pesos por dólar y desregular más su economía para rescatar a la isla de la bancarrota y obtener nuevos créditos internacionales, según un reporte de Reuters.

Cuba devaluó el pasado 1 de enero su moneda como parte de un amplio programa de reformas que ha suscitado críticas y temores entre la población. La isla eliminó el peso convertible, una moneda que virtualmente era paritaria con el dólar, eliminó subsidios y elevó los costos de servicios esenciales como la electricidad, el agua y la canasta básica.

Para amortiguar el golpe de la andanada de medidas el gobierno decretó un aumento de salarios y pensiones pero la inflación está haciendo estragos en los exiguos salarios de los cubanos, dijeron expertos.

Seis diplomáticos y empresarios occidentales radicados en Cuba, a cuyos gobiernos y empresas se les debe dinero y que se negaron a ser identificados, aplaudieron las medidas en una conversación con Reuters, aunque dijeron que se necesitaba profundizar más en las reformas.

“Pienso que van a posponer una mayor devaluación por mucho tiempo”, dijo un diplomático que cree que el peso debía devaluarse entre 40 y 50 por dólar, la tasa actual de cambio en el mercado informal.

Se prevé que el déficit presupuestario de Cuba casi se triplique hasta entre el 18 por ciento y el 20 por ciento del Producto Interno Bruto este año. El déficit cubano es financiado por bancos estatales. Los datos oficiales de Cuba indican que su deuda era de $18,300 millones en 2017.

“Al principio, insistían en que los activos de la empresa, tanto estatales como de empresas conjuntas, se mantuvieran valorados al antiguo tipo de cambio 1-1”, dijo el diplomático. Una vez promulgado el cambio de 24 pesos por uno, se mostró la incompetencia en ciertos niveles de la burocracia politizada, agregó.

Cuba no tiene acceso a los mercados internacionales ni al FMI, que suele pedir recortes y devaluaciones para hacer préstamos. La isla llegó a un acuerdo con el Club de París para reestructurar sus deudas, que no se pagaron después que el ex gobernante Fidel Castro encabezara una cruzada contra la deuda externa.

Como parte de ese acuerdo en 2015, el Club de París perdonó a Cuba $8,500 millones de los $11,100 millones que tiene de deuda. La deuda restante se reestructuró hasta 2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos para inversiones en Cuba, pero el año pasado la isla no pagó el tramo de deuda con el que estaba comprometida.

Cuba tiene una economía fuertemente centralizada de estilo soviético donde el gobierno impone topes de precios y planifica las producciones. Economistas de la isla y el exilio han urgido al gobierno -sin éxito hasta ahora- a abrir la puerta a pequeñas y medianas empresas, especialmente en el campo, para afrontar la crisis de alimentos que vive el país.

El año pasado la economía cubana cayó un 11 por ciento del PIB según cifras oficiales. La debacle del régimen de Nicolás Maduro, el principal sostén económico de La Habana ha empujado a la isla a una recesión.

Para más inri, la pandemia de coronavirus sepultó el turismo, el sector más dinámico de la economía cubana y el gobierno de Donald Trump impuso sanciones más severas a La Habana por sus vínculos con el régimen chavista.

