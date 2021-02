Cuba quedará fuera de la primera distribución de vacunas de COVAX en América Latina

La técnica Mayelin Mejías trabaja con la vacuna contra el COVID-19 “Soberana 02” en una planta del Instituto Finlay en La Habana, el miércoles 20 de enero de 2021. (Yamil Lage/Pool vía AP) AP

Cuba es el único país de América Latina que quedará fuera de un lanzamiento inicial de vacunas contra el COVID-19 a través de un fondo global destinado a garantizar el acceso equitativo de las inyecciones en países en vías de desarrollo, según un informe de esa organización.

“Cuba no es parte de COVAX. Han estado en contacto directo con GAVI, la organización que gestiona COVAX. Tenemos entendido que le han pedido a GAVI que les donen vacunas”, dijo Daniel B. Epstein, un vocero de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a el Nuevo Herald este jueves.

El vocero dijo que no podría decir “con certeza” si finalmente Cuba recibirá vacunas, pero en los planes de distribución que ya han comenzado, no está contemplada.

Por su parte, GAVI, una organización internacional que hace parte del mecanismo COVAX, dijo a el Nuevo Herald que “los 190 países que hacen parte de COVAX, tanto las 98 economías de mayores ingresos que autofinancian su participación, como los 92 países de menores ingresos que se benefician del apoyo financiero, pudieron enviar solicitudes de vacunas”.

“Los participantes que no aparecen en la lista han ejercido sus derechos de exclusión voluntaria, no han presentado solicitudes de vacunas o aún no se les han asignado dosis”, agregó.

Venezuela, otro país del continente que ha tenido problemas en adquirir las vacunas, debe al fondo $11 millones. Caracas tendrá que saldar esa deuda para acceder a las dosis.

COVAX anunció el miércoles que proveerá de 35,6 millones de dosis a 33 países del continente en el primer semestre del año, 10 de los cuales no tendrán que pagar nada por la medicina. Cuatro países recibirán una primera carga de 377,910 dosis a mediados de febrero.

Entre las cuatro naciones están El Salvador y Bolivia, que las recibirán gratuitamente debido a su situación económica y Colombia y Perú, que pagarán aproximadamente $10 por cada dosis, ya que el costo de las vacunas oscila entre los 3 y los 30 dólares, dijo la OPS.

“Con esta lista, al final se usó un criterio de riesgo y se tomó la tasa de mortalidad en los últimos 28 días, o sea la más reciente, ya que si ésta es elevada indica que hay un mayor riesgo en ese país para los profesionales de la salud, que son el blanco de esta entrega especial”, dijo el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa.

El objetivo del programa es cubrir al menos al 20% de la población más vulnerable en cada país. La región de las Américas requerirá inmunizar a aproximadamente 500 millones de personas para controlar la pandemia, según la Organización Panamericana de la Salud.

COVAX es una iniciativa público privada compuesta por la Alianza GAVI para las Vacunas, la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud. Los países de ingresos altos y medianos contribuyen al fondo y reciben una parte de las vacunas adquiridas, y los países más pobres las reciben de forma gratuita.

En América Latina sólo siete países han comenzado sus propios programas de vacunación además de Cuba.

Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Panamá, además de su programa recibirán millones de dosis por parte de COVAX, lo que les permitirá inmunizar más rápido a su población.

Cuba vive una tercera ola de coronavirus que ha obligado a las autoridades a restringir el turismo cubanoamericano y tomar severas medidas de control. En la isla se han contagiado con el virus más de 30,000 personas, de las cuales han fallecido 225 hasta el jueves.

El gobierno cubano no ha dicho por qué no se ha incorporado a COVAX, pero envió una declaración no vinculante de su intención de participar en el futuro. El país además está sumido en una severa crisis económica, sin poder pagar su deuda externa y atravesando una profunda recesión que llevó a la contracción de un 11% del PIB en 2020.

Científicos cubanos ha desarrollado cuatro candidatos vacunales, el más adelantado de los cuales— Soberana 02— aún no ha llegado a la fase tres de experimentación, que evalúa la seguridad y eficacia de la inyección.

El director del habanero Instituto Finlay, Vicente Vérez, dijo a la prensa internacional acreditada que la isla planea producir 100 millones de dosis de Soberana 02 para suplir las necesidades internas y exportar a países como Venezuela, Irán y Vietnam.

“La estrategia de Cuba de comercializar la vacuna tiene una combinación de humanidad y de impacto en salud y la necesidad que tiene nuestro sistema de sostener (financieramente) la producción de vacuna y medicamentos para el país”, expresó Vérez.

El plan del gobierno podría retrasar la vacunación masiva de la población pues otros países de la región podrían comenzar a recibir dosis de vacunas en el mercado producidas por Pfizer y Moderna tan pronto como mediados de febrero. La vacuna producida por AstraZeneca y la Universidad de Oxford será distribuida más adelante.

La isla tampoco ha hecho gestiones para comprar la vacuna Sputnik-V, desarrollada por su aliado Rusia, y con una eficacia de más del 90%, según resultados publicados en The Lancet.

Tras esas declaraciones, la cadena venezolana Telesur, financiada también por Cuba, desarrolló una campaña publicitaria para vender Cuba como un destino seguro donde además los turistas podrían vacunarse. “Playas, Caribe, mojitos y vacunas, todo en un mismo lugar”, promovía Telesur en los subtítulos del video con imágenes de La Habana y de laboratorios científicos.

Eduardo Martínez, presidente del grupo de industrias BioCubaFarma, dijo al canal estatal Russia Today que la fase tres de los ensayos clínicos de Soberana II podrían comenzar en marzo.

“A partir de los resultados, y conociendo los de otros candidatos a nivel internacional, podríamos aspirar a un uso de emergencia para empezar a hacer vacunaciones masivas a las personas de mayor riesgo”, afirmó.

La reportera Jacqueline Charles contribuyó con este artículo.

