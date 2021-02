Se repatrió a Cuba y el régimen la acusó de espía. Pide clemencia a Biden desde una prisión

Una cárcel cubana. Cortesía

Alina López-Miyares, una cubanoamericana que llegó a Estados Unidos con ocho años y se repatrió a Cuba para vivir con su esposo fue condenada a 13 años de cárcel por el presunto delito de espionaje en 2017. Desde una prisión de la isla suplica al presidente Joe Biden que interceda por ella ante el régimen cubano, de acuerdo con un reporte de América TV.

La mujer, de 62 años, conoció en Nueva York a Félix Martín Milanés, ex diplomático cubano ante Naciones Unidas, de quien se enamoró y por el que luego se repatrió a Cuba. Ambos fueron condenados por espionaje, según Diario de las Américas.

En uno de sus múltiples viajes a la isla fue detenida, acusada de espiar para Estados Unidos y condenada por un tribunal militar. Desde entonces su madre ruega al gobierno de Estados Unidos que interceda por ella y afirma que es inocente.

“Tengo un dolor en mi alma que no sé cómo no me he muerto”, dijo Alina Miyares, de 92 años, madre de la ciudadana apresada en Cuba.

La mujer había pedido también clemencia al ex presidente Trump, de acuerdo a múltiples reportes de prensa.

“Mi hija no fue una espía, ustedes la han querido hacer una espía”, dijo la mujer al gobierno cubano.

A López-Miyares no le han permitido visitas de representantes de la embajada de EEUU en La Habana. Según las leyes cubanas, los cubanoamericanos que viajan a la isla son considerados nacionales y privados de los derechos de su segunda ciudadanía.

La mujer, que pudo hablar con América TV gracias a su abogado, se confesó inocente y aseguró que tiene problemas renales por lo que pidió al presidente Joe Biden que interceda por ella y le permita volver a su país.

López-Miyares se encuentra recluida en la cárcel Ceiba 4, en Caimito, al oeste de La Habana.

Cuba tiene proporcionalmente la mayor población penal del mundo, según un informe de Cuban Prisioners Defenders, una ONG que vela por los derechos humanos en la isla. Según la organización la isla tiene 950 presos por cada cien mil habitantes.

Según un informe de Human Rights Watch, Cuba todavía “niega el acceso a sus cárceles a grupos independientes de derechos humanos, que creen que otros presos políticos, cuyos casos no pueden documentar, permanecen encerrados”.

