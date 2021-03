Régimen cubano usa niños y símbolos cristianos en nueva canción contra ‘Patria y Vida’

La canción ‘Patria y Vida’ sigue ocupando al régimen cubano que ha dedicado primeras planas y largos espacios televisivos y radiales a repudiarla. Tras el fracaso del tema Patria o Muerte por la Vida, que recibió un aluvión de críticas y burlas, los medios oficiales apostaron por el uso de niños y símbolos cristianos para intentar emular el éxito del tema de Yotuel Romero.

“Patria y Amor”, canción del proyecto Punto Cubano, nos llega desde la Casa de la Décima de Mayabeque, publicó el sitio oficial Cubadebate en su página de Facebook, acompañado de un video donde niños, adolescentes y adultos cantan improperios contra Patria y Vida a la vez que usan símbolos cristianos en el videoclip.

“La historia no la cambian tres o cuatro sedientos de cultura y deshonor”, comienza el tema acompañado por la imagen de la paloma que representa al Espíritu Santo sobre la Biblia.

“Mi historia no es tu historia mercenaria pagada con monedas de dolor. Mi historia se escribió en la lucha diaria izando la bandera del honor”, prosigue la canción que usa imágenes del difunto dictador Fidel Castro.

“Tú intentas por dinero dividir (...) No puedes aceptar vernos felices labrando con ternura el porvenir”, agregan.

El canal local Telemayabeque entrevistó al compositor del tema, Lázaro José Palenzuela Campos, y aseguró que la canción “es una respuesta a las acciones subversivas orquestadas por un grupo de artistas cubanos radicados en el extranjero, para ultrajar a la revolución”.

“Crear este tema ha sido humildemente (sic) un aporte que le hemos entregado a un proceso al que le debemos tanto (...) La cultura sigue siendo espada y escudo de la nación y realmente nos tocó la sensibilidad tan grande (sic) ver que estaban ultrajando nuestra historia”, dijo.

Una de las niñas que aparecen en el video dijo que “se ve muy feo” que Yotuel, Gente de Zona y Descemer Bueno “hablen mal de su país”.

“[Ellos se hicieron músicos] sin tener que pagar ninguna escuela, que en Cuba son gratuitas. En cualquier parte del mundo ellos no podrían hacer eso”, agregó la menor.

El video publicado originalmente en Cubadebate tiene centenares de comentarios y reacciones.

“Sigan adoctrinando a los niños y adolescentes cubanos que esos mismos son los que los van a tumbar a ustedes del poder”, dijo Eliana Ramos, una influencer cubana que vive en Miami.

Otros recordaron la persecución a la que fueron sometidos los cristianos durante décadas por el régimen ateo de Castro.

“Ya no saben que canción van a sacar para superar el éxito de Patria y Vida. Acéptalo, Patria y Vida es un rotundo éxito. Ninguna canción que pongan le llega a los talones, no sean tan payasos dan pena”, ripostó Heidy Martínez desde La Habana.

“Van a tener que sacar todo un arsenal de cantantes de ducha y hacer tres o cuatro CD con los mismos nombres Patria o muerte por la vida, Patria y paz, Patria y Fidel, Patria y Raúl, Patria y mondongo o como le quieran llamar (...) No tienen ingenio SE ACABÓ”, respondió Niurka Romero.

Yordan de Armas, un cubano de Güines, a las afueras de La Habana, lamentó que el gobierno utilice a niños en su campaña de propaganda.

“Niños que al final no saben ni la envergadura de la canción que están cantando y que ustedes están publicando al mundo, ya sea para aplausos o para burlas, las cuales no tienen el por qué recibir porque esa no es su pelea”, dijo.

“Denle un micrófono a todos los dirigentes y tantísimos líderes que tiene Cuba y que canten ellos”, añadió.

Recientemente el tema Patria o Muerte por la Vida obtuvo 50,000 “me disgusta” en menos de 48 horas, mientras su compositor Raúl Torres y funcionarios del gobierno de Cuba hacen llamados para que los internautas reproduzcan el tema y le den like.

“Patria y Vida,” una respuesta contestataria a la consigna revolucionaria de “Patria o Muerte,” ha recibido una andanada de críticas por los medios oficiales cubanos y funcionarios.

La canción es un homenaje a los artistas cubanos plantados en San Isidro, un barrio popular de La Habana. Maykel Castillo ‘Osorbo’ y El Funky se unieron a la canción desde la isla, para representar la resistencia en Cuba, dijeron los músicos.

“Patria y Vida,” el tema viral hecho entre Miami y La Habana, relata la difícil situación por la que pasan los cubanos en medio de una crisis económica agravada por los ajustes del gobierno. También pide libertades cívicas y el fin de la represión contra la sociedad civil.

Puedes seguirme en Facebook y Twitter. ¿Sabías que ahora puedes recibir las noticias de Cuba por Telegram? Descubre nuestro canal aquí. Envíanos un WhatsApp con la palabra Cuba al +1 (305) 496-4199 para suscribirte a la lista de difusión o inscríbete gratuitamente para recibir un resumen diario en nuestro newsletter.