Las redes arden de indignación tras video de disculpas del nieto de Fidel Castro

Las inéditas disculpas de un miembro de la poderosa familia Castro en Cuba no han hecho sino atizar aún más la indignación en las redes sociales. Cubanos de dentro y fuera de la isla han aprovechado la ocasión para condenar los lujos de la casta dirigente mientras el país se sumerge en otra crisis.

“Esta es la anti-disculpa, la réplica a un show humorístico mal montado. Hay ocasiones en que luego de un error es mejor callar. ¡Tus disculpas no podrán pasar inadvertidas!”, dijo la conocida influencer LGBTI Kiriam Gutierrez Pérez a Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro.

Sandro Castro se encuentra en el centro de una vorágine de comentarios en las redes sociales tras filtrarse un video en el que se le ve violando la ley corriendo un auto Mercedes Benz en Cuba.

El joven, que administra uno de los más concurridos bares nocturnos de La Habana, publicó un video pidiendo disculpas después que miembros de su familia lo tildaran de “papa podrida”. Dijo que era una persona “sencilla” a quien no le gustaba aparentar.

“Creciste entre banquetes, recepciones en El Laguito, fiestas por todo lo alto, piscinas, juguetes caros, viajes, marinas y yates, como pretender verte humilde si has poseído lo que ni viviendo 10 vidas un cubano promedio podrá tener”, respondió Gutierrez al pequeño Castro.

El artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, también desde La Habana, dijo que la disculpa del nieto de Fidel Castro refleja cómo Cuba ha cambiado. “En 62 años nunca un Castro o un dirigente ha pedido disculpas públicas por su buena vida mientras el pueblo se hunde en la miseria”, comentó.

Erich J. García Cruz, un youtuber y emprendedor de la isla que enseña el uso del Bitcoin y otras criptomonedas, explotó en Twitter tras ver la disculpa.

“Que algunos nazcamos con privilegios económicos es lo más normal del mundo. Que algunos nazcamos con privilegios humanos, no es normal”, dijo García, quien evita los temas políticos.

“No te vendas como el más sencillo porque con tu actuar me has demostrado que sencillo no eres. Evidentemente te jalaron las orejas. Tú sabes que en tu posición, te guste o no, no puedes tener redes sociales”, agregó García.

Los cubanos también han publicado cientos de memes, burlas y comentarios irónicos sobre las disculpas del nieto de Castro.

“Comparte este Sandro Castro de la Sencillez para que puedas evitar las colas y no viajes en transporte público”, dice uno de los memes.

El video de Sandro Castro conduciendo un Mercedes a toda velocidad en Cuba llega en el peor momento para el gobierno de Miguel Díaz-Canel, cuya gestión tiene un nivel bajísimo de popularidad a juzgar por las encuestas.

Cuba se ha sumergido en otra crisis económica, la peor en treinta años. Comprar alimentos o medicinas se ha vuelto más difícil debido a que el gobierno no cuenta con divisas para importar. Muchas ciudades están casi paralizadas debido a la pandemia del coronavirus y el turismo, una de las pocas ramas rentables de la economía se ha desplomado.

A la ATENCION de Sandro Castro



Demuestra tu arrepentimiento con cosas más simples como:



1. Fotos pasando tú el servicio militar

2. En una cola, para comprar algo.



3. El mas mínimo aporte tuyo a este país en tus treinta años.



Deja d probar carros, y prueba mejor el SOCIALISMO. — Capas De Opinion (@CapasOpinion) March 5, 2021

Nuestra familia es una familia sencilla pedimos disculpas por la adicción que tenemos por los crustáceo.

Castro's family. #BuenaJamaYBuenLicor #PatriaYVida pic.twitter.com/C8eO6EbN68 — Nicanor O'donnell (@DonelNicanor) March 5, 2021

Lo pongo porque los pueblos olvidan muy rápido.

Recuerden que mientras ustedes han tenido que transportarse así durante décadas, Fidel Castro se paseaba en Mercedes, Alfa Romeo y autos soviéticos de lujo, esa es la igualdad del #Socialismo: pobres todos, menos los dirigentes. pic.twitter.com/7yU1XIvg1M — Félix Llerena Cuba (@FelixLlerenaCUB) March 5, 2021

¿Cuándo se disculpa Tony Castro por su viaje en yate desde Mykonos hasta Bodrum, en Turquía, donde sus guardaespaldas maltrataron a un periodista turco que los grababa? Su comitiva era de doce personas y alquiló suites de mil dólares la noche. Fue en el 2015: va atrasadito. pic.twitter.com/91vNHaEXkD — Roberto Garcés Marrero (@rgmar84) March 4, 2021

Sandro Castro:

-Me disculpo por la ofensa del video.

(le apretaron la tuerca)

-Los juguetes que tengo en casa lo dije en broma.

(un chiste muy caro)

-El Mercedes Benz no es mío.

(quién lo creyó)

-El video fue mal interpretado, soy una persona sencilla.

(rico y con Mercedes Benz) — Lázaro Lamelas Ortiz (@LamelasOrtiz) March 5, 2021

Sandro Castro pide disculpa, por vestirse de Batman.

El difraz era de un amigo. pic.twitter.com/5M4WVsek1H — (@LizSinComunismo) March 5, 2021

Patético el videito de Sandro Castro. Superó el primero. Le gustan los lujos pero no los puede disfrutar a plenitud x la fachada q hay q mantener. Cosas q pasan cuando no trabajas x tu money, tienes q dar explicaciones. Lección # 5289 de xq el comunismo es una mierda. — (@Cuban_Girl7) March 5, 2021

