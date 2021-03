Luis Silva, Pánfilo, arremete contra prohibiciones del gobierno cubano

‘El show de Pánfilo’, hoy viernes 12 en The Place.

El popular humorista Luis Silva, conocido en Cuba y la diáspora por su personaje Pánfilo, arremetió contra las prohibiciones del gobierno cubano en un comentario publicado en el perfil de Facebook de la web oficialista Cubadebate.

Silva, crítico de las trabas que impone el sistema a los emprendedores, desmintió a Cubadebate, una página del gobierno cubano “contra el terrorismo mediático” que al hilo del discurso oficial achaca todos los problemas en la isla al embargo de Estados Unidos.

En respuesta a unas declaraciones del funcionario Rodrigo Malmierca, que dijo que el “bloqueo” (embargo) es el principal obstáculo para el desarrollo de Cuba, Silva dijo que también debería tenerse en cuenta el bloqueo interno, “que jode como loco”.

“Yo, que he viajado a EEUU les informo al que no lo sabe, que usted puede traer lo que le dé la gana desde allí. Puedo mandar, si quisiera, un contenedor de paquetes de café, o de pomitos con especias, de latas de pintura, etc. Ni Biden, ni Donald Trump, ni el Pentágono, ni el Departamento del Tesoro, se meten en eso”, escribió Silva.

“¿Quién no permite que tú entres lo que te dé la gana? ¿Quién limita la cantidad de café, de comida, de piezas de autos (que no hay en ningún lado y que aquí no se fabrican), que puedes entrar? ¿Es el bloqueo? Nooooo. Es la Aduana Cubana, que responde al gobierno cubano”, agregó.

Silva reconoció que todos los países tienen normas aduaneras para proteger su economía.

“Pero tú no puedes controlar lo que no tienes. Deja que el que viaje traiga 1,000 paquetes de café y cóbrales un impuesto en divisas, y ya. Si lo quiere vender, que lo venda. Y habrá menos matazones para comprar café, por poner un ejemplo”, añadió.

El comentario tiene más de 12,000 reacciones de aprobación y decenas de respuestas. El Nuevo Herald intentó reiteradamente obtener declaraciones de Silva sobre el post sin éxito.

El personaje de Silva, Pánfilo, es un anciano cubano golpeado por la crisis y obsesionado por comprar los productos normados por la cartilla de racionamiento. Vivir del Cuento, el programa en el que trabaja Silva, es uno de los pocos humorísticos de la televisión cubana. Fue escogido por el expresidente Barack Obama para enviar un mensaje al pueblo cubano durante su visita de 2016.

“El bloqueo es de la dictadura, que tiene a ese pueblo en la miseria y no deja que prospere. Bravo Pánfilo. Que bueno que estás del lado correcto de la historia. Te queremos”, escribió un internauta.

Alex Barrios, otro de los foristas en Cubadebate pidió a Malmierca que dejara “de mentir”.

“¿A ver, responde algo, el bloqueo tiene la culpa de que en esta Isla no se coma pescado? ¿O es que Estados Unidos habló con los peces del caribe y ellos decidieron no venir para acá? ¿El bloqueo tiene la culpa del totalitarismo de nuestro gobierno, que llega a tanto como hasta normar el precio de un corte de pelo?”, escribió.

Dustin Escobedo, por su parte, se burló de las afirmaciones del gobierno sobre la ausencia de equipos médicos y medicinas por las sanciones de Estados Unidos.

“Las tiendas MLC (en dólares) están constantemente surtidas de todo tipo de equipos. Entonces no es bloqueo es mala administración, incapaz en tantos años de impulsar la economía de este país”, refutó.

Keylis Armada, otra de las comentaristas relató que cuando salió por primera vez de Cuba hacia Nicaragua, “país bloqueado, subdesarrollado y supuestamente con el mismo sistema que nosotros” lloró en un mercado al ver la diversidad de productos y las cosas que no podía llevar a Cuba para que su hija comiera.

Cuba pasa por su peor crisis en tres décadas con una acentuada escasez de todo tipo de productos. El gobierno ha intentado hacer frente a la escasez de alimentos con más regulaciones y topes de precios. Diversas iniciativas encaminadas a que la Aduana de la República flexibilice las normas y se pueda enviar ayuda humanitaria directamente al pueblo cubano han sido frustradas por el régimen.