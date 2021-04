Otaola le reclamó por no ser claro contra la dictadura en Cuba y Otero Alcántara no tardó en responderle

El artista Luis Manuel Otero Alcántara respondió este jueves a las críticas de sectores del exilio que le exigían explicar su posición con respecto a un post publicado en su cuenta de Facebook donde afirmaba que no quería “tumbar la dictadura” sino “construir la democracia” en Cuba.

“La democracia es el verdadero enemigo de la dictadura. Si instauramos una democracia en Cuba no hay dictador que se me siente ahí (...) Personalmente prefiero construir democracia, conciencia a la gente para que la gente no regrese a su casa con pollo y aceite sino con sus derechos cumplidos”, dijo Otero Alcántara en un live de Facebook.

“Vamos a enseñarle al pueblo que tiene derechos (...) que tiene derecho a reclamar sus derechos”, agregó.

Otero Alcántara le preguntó a sus detractores cómo piensan “tumbar la dictadura” y recordó que en Cuba llevan 62 años de régimen totalitario en el cual las personas no conocen sus derechos elementales.

El artista aseguró que él no quiere ser un líder absoluto ni que su movimiento debe cargar exclusivamente con el cambio en Cuba. Pidió que escuchen a los intelectuales y a todos los que dentro de la isla hoy piensan alternativas para salir del régimen y que se elaboren estrategias inclusivas para aglutinar a toda la oposición.

Durante la transmisión, Otero Alcántara aseguró que no quería responder a las críticas con respecto al post porque considera evidente que donde hay democracia no cabe la dictarura.

Otero Alcántara fue duramente criticado por YouTubers que residen en Miami como el influencer Alex Otaola y Ultrack, quienes consideran que el mensaje llamando a un diálogo nacional y la frase “no queremos tumbar la dictadura” es difuso y no contribuye a la salida del poder del actual régimen.

“Todavía Luis Manuel no explica por qué salió de su encarcelamiento y quiso venderle la bandera a Canel; tampoco explica sobre su afirmación (la de no querer tumbar a la dictadura). Yo no sé qué es lo que quieran los artistas de la izquierda, pero todos los que se sumen a esta iniciativa tienen que venir con la idea de tumbar a la dictadura, porque sino tienden a confundir”, dijo Alex Otaola.

“Esto es peligroso, es muy peligroso. A mi me preocupan estas cosas porque lo primero que hace es decepcionar a la gente que ha estado apoyando a San Isidro. Que Luis Manuel lo explique con tiempo y profundidad; por qué habla de todos nosotros, o a quién se refiere con ese plural”, agregó el influencer y activista político.

Luis Manuel Otero Alcántara ganó aún más visibilidad internacional tras protagonizar junto a miembros de su organización una huelga de hambre para exigir la liberación del rapero Denis Solís.

Otero fue el inspirador de la inédita protesta de artistas e intelectuales frente al ministerio de cultura de Cuba el pasado noviembre y desde entonces es duramente reprimido por las autoridades y satanizado en los medios oficiales cubanos.

