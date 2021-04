Acusan a artistas del Movimiento San Isidro de ‘marginales’ y se desata la polémica

Un grupo de disidentes y también defensores del régimen cubano han acusado a artistas del Movimiento San Isidro de ser “marginales”, lo que ha desatado una intensa polémica en las redes sociales.

“Transformar radicalmente a Cuba, no puede incluir tomar la vulgaridad como bandera. Eso es cosa del castrismo”, escribió el fotógrafo opositor Claudio Fuentes en su perfil de Facebook, desatando más de 400 comentarios sobre el Movimiento San Isidro (MSI).

En los videos compartidos de la inédita protesta en el barrio de San Isidro, el pasado domingo, puede verse a Maykel Castillo Osorbo atacar verbalmente al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel con improperios. La muchedumbre congregada en la manifestación coreaba las ofensas, algo que no ha caído muy bien entre algunos sectores de la intelectualidad.

Fuentes, que vive en La Habana, ha sido crítico con el MSI porque considera que no son sus “aliados naturales”.

“No siento afinidad por las agendas de izquierda, por los subgrupos de identidad grupal como los grupos LGBTIQ, los que subdividen a los ciudadanos en blancos y negros con el asunto de la racialidad, o las diferenciaciones de los feministas que ven una guerra entre hombres y mujeres”, explicó Fuentes, quien también condenó las acciones represivas contra el MSI.

Osmel Ramírez Álvarez, un reportero de la publicación independiente Diario de Cuba, respondió que “la vulgaridad en este caso hay que agradecerla y perdonarla, porque es el lenguaje cotidiano de expresión popular en ese barrio”.

“No se les puede exigir ni criticar, ¡Son meros detalles!, Mejor agradecer y ponderar la luz de lo que hacen. Las manchas siempre están por ahí, obviémoslas”, escribió.

El gobierno cubano a través de sus voceros en la prensa oficial también han arremetido contra los miembros del Movimiento San Isidro y no han dudado en tildarlos de “delincuentes comunes”.

En Miami, el humorista cubano Ariel Mancebo también desató la polémica con sus contundentes palabras sobre los activistas que protagonizaron la inédita protesta en el barrio de San Isidro el pasado domingo.

“El problema grave que yo tengo con los de San Isidro y su discurso es que me causan más miedo que respeto (...) Miedo no tienen. Pero su actitud es de guapos no de disidentes que proponen un cambio. Su protesta no es patriótica, es marginal y agresiva” escribió Mancebo en sus redes sociales.

Mancebo recibió miles de comentarios críticos en sus redes, por lo cual publicó con posterioridad un monólogo explicando su mensaje.

ASERES Y ASERASEste es el video original que subí ayer y para verlo deben ir a mi página “Mancebo”. De paso denle “Me gusta” y síganme que es gratis Publicado por Ariel Mancebo en Miércoles, 7 de abril de 2021

El propio Maykel Castillo, el artista que protagonizó la protesta del domingo, respondió al periodista Ernesto Morales sobre las alegaciones de marginalidad.

“Por supuesto que soy marginal. Yo me crié sin mamá ni papá, tengo un cuarto grado de estudio, pasé por centros de rehabilitación de menores. Esa es mi vida. No puedo pretender ser lo que no soy”, dijo Castillo en una entrevista.

“Yo no soy político ni aspiro a serlo. Pero siendo marginal sí soy artista, y sí soy alguien que está intentando hacer algo bueno, algo bonito por la gente que nos rodea”, agregó.

