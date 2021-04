¿Es el fin de los Castro en Cuba, Habrá otros deseosos de un alto cargo?

Con Raúl Castro fuera del poder oficial en el Partido Comunista, queda pocos familiares en el gobierno. Expertos piensan que pocos ascenderán a cargo importantes. ACN/AFP via Getty Images

Por primera vez en más de seis décadas, nadie con el apellido Castro estará al frente del gobierno de Cuba. Pero todavía hay algunos miembros de la familia Castro en posiciones de influencia.

Raúl Castro, de 89 años, anunció el viernes que renuncia como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, un cargo considerado más poderoso que el presidente. Un nuevo líder será nombrado para el lunes. Se espera ampliamente que el actual jefe de Estado, no un Castro, tome el relevo.

“Continuaré militando como un combatiente revolucionario más, dispuesto a aportar mi modesta contribución hasta el final de la vida”, dijo Castro a los delegados al Octavo Congreso del Partido Comunista.

En general, los descendientes de Fidel y Raúl Castro han eludido la política. Un puñado de familiares ha roto públicamente con el régimen. Algunos han sido atacados por alardear de estilos de vida lujosos.

Pero dentro del gobierno todavía hay algunos otros Castro. La hija de Raúl Castro es la líder de una institución nacional que aboga por los derechos de la comunidad LGBTQ en la isla. Un hijo que fue crucial para restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba trabajando en inteligencia en el Ministerio del Interior. Y un ex yerno, Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, es el jefe del poderoso conglomerado de empresas militares de la isla.

“La generación fundadora tenía una especie de estatus icónico”, dijo William LeoGrande, profesor de gobierno en la American University y experto en América Latina. “Ahora hay una nueva generación que no fueron los héroes del triunfo de la revolución. Tienen que demostrar su legitimidad por el rendimiento. Y en Cuba, el desempeño está mejorando la economía”.

El cambio de poder ocurre en un momento en que los líderes de la isla están tratando de diversificar sus filas y entregar las riendas a una nueva generación no no había nacido en 1959. Pero no está claro si los parientes de Castro jugarán un papel importante. A pesar de la entrega del poder de un hermano Castro a otro, ambos desempeñaron papeles importantes durante la revolución, es probable que Cuba no se convierta en una dinastía familiar.

A la vanguardia de la nueva generación está Mariela Castro Espín, la hija de 58 años de Raúl Castro y Vilma Espín. En una isla con una oscura historia de persecución de gays y lesbianas, ha sido una ferviente activista por los derechos LGBTQ en Cuba y dirige el Centro Nacional para la Educación Sexual. En 2014 se convirtió en la primera miembro de la Asamblea Nacional de Cuba en votar en contra de una legislación que buscaba prohibir la discriminación basada en la orientación sexual. Argumentó que la propuesta no incluía un lenguaje que protegiera a los empleados basándose en la identidad de género.

Mariela Castro, hija de Raúl Castro. AP

Activistas independientes han criticado a Castro Espín por no ir lo suficientemente lejos como para criticar el gobierno autoritario de su familia. Y aunque lideró una lucha para incluir el matrimonio igualitario en la reforma constitucional de la isla en 2019, la propuesta fue desechada tras la presión de las iglesias evangélicas, poniendo en duda el alcance de su influencia.

Su hermano menor, Alejandro Castro Espín, de 55 años, ha ocupado cargos más poderosos como asesor de seguridad nacional de su padre y jefe de inteligencia en el Ministerio del Interior en Cuba. Fue una figura visible durante las negociaciones de Cuba con Estados Unidos para establecer los términos de las políticas del presidente Barack Obama de un reacercamiento con la isla.

El coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. Alejandro Ernesto EFE

Otra figura poderosa en el gobierno dentro de la familia Castro es Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, ex yerno de Raúl Castro. Es el jefe de GAESA, el conglomerado de empresas militares de la isla, que controla más de 50 lucrativos negocios en el turismo, las remesas, los bienes raíces, el transporte marítimo, la construcción y otros sectores importantes de la isla.

Se cree que tuvo una mano dura en la elección del actual primer ministro, Manuel Marrero, que anteriormente estaba al frente de una cadena turística dirigida por GAESA.

El general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas dirige el conglomerado militar-industrial GAESA.

Tal vez lo más importante, dijo LeoGrande, es que si bien estas tres figuras principales pueden seguir siendo relevantes en el gobierno de Cuba, hay presión para que el partido amplíe su estructura de poder para incluir a mujeres, cubanos negros y líderes más jóvenes.

“Creo que es un momento políticamente peligroso para el gobierno”, dijo LeoGrande. “Si no avanzan en la representación de esas circunscripciones, muestra una especie de falta de respuesta a las necesidades políticas del país”.

La salida de Raúl Castro del partido ocurre en medio de una creciente desigualdad, sanciones paralizantes que han limitado la transferencia de remesas desde el extranjero y protestas en curso de artistas y activistas. Las imágenes de los nietos castro disfrutando de vida de lujo han enfurecido a muchos. Tony Castro Ulloa, uno de los nietos de Fidel Castro, documenta regularmente lujosos viajes por todo el mundo y vacaciones en partes de Cuba que están legalmente cerradas a los residentes de la isla.

Sandro Castro, otro nieto, dirige clubes nocturnos en toda La Habana y recientemente fue visto en un video de Instagram que se volvió viral bebiendo una cerveza al volante de un Mercedes Benz, presumiendo de conducir por encima del límite de velocidad. La nieta de Raúl Castro, Vilma Rodríguez, ha sido castigada por supuestamente beneficiarse de varias propiedades de Airbnb en la isla, incluyendo una mansión de $650 la noche en la capital, un precio astronómico para la mayoría de los residentes cubanos.

Captura del vídeo difundida en el que se muestra a Sandro Castro bebiendo cerveza.

El estilo de vida de los descendientes castro más jóvenes “no habla tanto de una dinastía familiar que quiere perpetuarse en el poder, sino de un grupo de personas que han utilizado sus conexiones para tener una vida de lujos”, dijo el profesor Jorge Duany, director del Instituto de Investigación Cubano de la Universidad Internacional de Florida.

Desde la muerte de Fidel Castro en 2016, Raúl Castro ha nombrado leales a cargos clave, pero se ha desviado del comportamiento de otros regímenes autocráticos en los que los descendientes del líder son vistos como los herederos legítimos del poder, dijo Arturo López Levy, experto en Cuba y profesor de Relaciones Internacionales y Política en la Universidad de Santo Nombre.

“Creo que el período totalitario de la revolución cubana tuvo, como componente esencial, el carisma de Fidel Castro”, dijo López Levy. “Ese momento en particular ya ha pasado y ha dejado, como consecuencia, un halo profundo dentro de la base política que le ha seguido”.

Dijo que la “continuidad” del sistema comunista de Cuba tiene poco que ver con los lazos familiares. Raúl Castro siguió los pasos de su hermano, dijo López Levy, no solo porque eran familiares cercanos, sino porque no había otro líder de la “generación histórica” de comandantes rebeldes que pudiera intervenir razonablemente.

“¿Qué va a pasar con la familia Castro? Seguirán teniendo una posición privilegiada”, dijo. “¿Eso significa que manejarán el país? No lo creo.