Luis Manuel Otero Alcántara se declara en huelga de hambre y sed en protesta

El artista Luis Manuel Otero Alcántara se declaró el domingo en huelga de hambre y sed para exigir que se respeten sus derechos. En el último mes policía cubana y las fuerzas de la Seguridad del Estado han allanado su vivienda, roto sus obras de arte, establecido un cordón de vigilancia y arrestado repetidas veces al artista.

“Estoy exigiendo mi derecho como ciudadano, tienen a todo San Isidro en un estado de terror”, dijo Otero Alcántara sobre las motivaciones de su huelga.

“Nos quieren enfermar. No me voy a ir a ninguna parte y voy a exigir mis derechos. Yo prefiero morirme con mis condiciones, con mi derecho a elegir el cómo y no que me maten como un perro en una celda”, añadió.

Otero Alcántara ha relatado que tras ser detenido por la policía lo han encerrado en una celda con delincuentes comunes que le han reclamado por su actitud contestataria. Estos delincuentes, según el testimonio del artista, le han echado en cara que por su culpa “el barrio está malísimo” y tiene una mayor presencia policial.

Este mismo mes un desconocido le partió la nariz al rapero Maykel Osorbo Castillo, también integrante del Movimiento San Isidro y algunos opositores han dicho que recibieron informes de gente cercana al gobierno acerca de recompensas del régimen por agredir a los artistas.

En la prensa oficial -la única permitida por el Estado- el Movimiento San Isidro y especialmente la figura de Otero Alcántara es víctima de una campaña de descrédito sin que se le dé derecho de réplica.

“No voy a comer, no voy a tomar agua. Mis demandas son las mismas pero ahora mismo no puedo vivir en una dictadura, ya me fundieron”, dijo desde su vivienda y sede del Movimiento San Isidro Otero Alcántara.

La policía estableció un perímetro alrededor de la vivienda y los artistas y activistas que han intentado acercarse han sido detenidos.

Otero Alcántara se convirtió en uno de los rostros más visibles de la protesta contra el Decreto 349 que censuraba a artistas y establecía un rígido control estatal sobre la cultura.

Junto a un grupo de artistas de San Isidro, un barrio pobre de La Habana, Otero Alcántara creó el Movimiento San Isidro, que desde el arte busca empoderar a los ciudadanos de la isla.

Una huelga de hambre y sed de los artistas en San Isidro y la violenta respuesta de las autoridades provocó la histórica protesta del 27 de noviembre en La Habana, cuando cientos de jóvenes acudieron al ministerio de cultura para exigir libertades cívicas.

